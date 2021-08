Hazlo realidad: Snapmaker celebra su 5º aniversario

Snapmaker 5th-anniversary: Make It Happen

La empresa de fabricación digital Snapmaker llega a su quinto aniversario y pone en marcha su campaña de aniversario el 2 de agosto con una serie de emocionantes actividades.

SHENZHEN, China, 2 de Agosto de 2021/PRNewswire/ -- Desde su creación en 2016, Snapmaker ha tenido la misión de llevar las experiencias industriales de la fabricación digital a los consumidores. En 2017, su primera impresora 3D 3-en-1 totalmente metálica Snapmaker Original debutó en Kickstarter y recaudó más de 2,2 millones de dólares. Dos años después, se lanzó Snapmaker 2.0 y recaudó 7,85 millones de dólares, convirtiéndose en el proyecto tecnológico más financiado de la historia de Kickstarter.

Tras cumplir con dos campañas de crowdfunding, la empresa recaudó millones de dólares en financiación de serie A en marzo de 2021, dedicados a I+D y a la contratación de talento. Ahora, en su quinto año, Snapmaker ha pasado de 4 a 200 empleados con más de 60.000 máquinas enviadas a más de 120 países y acogidas por autores, aficionados, organizaciones educativas y propietarios de pequeñas empresas.

Al reflexionar sobre los cinco años de actividad, el consejero delegado de la empresa, Daniel Chen, señaló: "Me enorgullece lo que hemos conseguido en estos 5 años. Es un hito que demuestra que nuestro equipo, usuarios y socios creen que el trabajo que hacemos es valioso. No habríamos llegado tan lejos sin su inquebrantable apoyo, y me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra gratitud y celebrar juntos este momento tan significativo."

"Nuestro concepto de marca ha cambiado de "Haz cualquier cosa" a "Haz algo maravilloso" a lo largo de los años. Al principio, esperamos dar a cada usuario la capacidad de hacer cualquier cosa. Sin embargo, la vida es corta y solo tenemos tiempo y energía limitados para centrarnos en lo que nos apasiona."

Para celebrar su 5º aniversario, Snapmaker organizará una serie de eventos con el lema "Make It Happen" (Hazlo Realidad) entre agosto y octubre, en un esfuerzo por compartir con sus usuarios y socios los hitos y retos de los últimos 5 años, al tiempo que se esperan las oportunidades futuras. La campaña de celebración consiste en eventos online para interactuar con los usuarios y ganar premios especiales, una venta global de aniversario para ofrecer atractivos descuentos y una fiesta virtual.

Como parte de la celebración, Snapmaker también hará una contribución benéfica a la protección de los animales, la educación STEAM y la sostenibilidad. Además, se lanzará un sitio web con motivo del 5º aniversario para interactuar con diferentes partes, compartiendo la historia de Snapmaker, el mensaje del consejero delegado y los detalles de los eventos.

En cuanto al futuro, como dijo Daniel, "Hemos visto un crecimiento y un desarrollo excepcionales en el transcurso de los últimos 5 años, pero todavía hay un largo camino por recorrer. En el futuro, seguiremos haciendo que las herramientas sean accesibles a los consumidores habituales con tecnología de ingeniería para que cada persona pueda disfrutar de la fabricación, y hacer algo maravilloso. "

Snapmaker es una empresa innovadora y de rápido crecimiento dedicada al desarrollo de máquinas de fabricación digital de sobremesa. Snapmaker se centra en la impresión 3D, el grabado por láser y las tecnologías de tallado CNC y desarrolla máquinas 3D de sobremesa de alta calidad, modulares y multifuncionales.

