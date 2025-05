HCLSoftware lanza HCL UnO Agentic para impulsar la optimización empresarial

(Información remitida por la empresa firmante)

- HCLSoftware lanza HCL UnO Agentic: El futuro de la orquestación inteligente para impulsar la optimización empresarial

NOIDA, India, 8 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- HCLSoftware, la división de software empresarial de HCLTech y proveedor global de soluciones de software empresarial, anunció el lanzamiento de HCL Universal Orchestrator (UnO) Agentic, una plataforma de orquestación escalable basada en IA que permite a líderes empresariales, desarrolladores y usuarios empresariales ir más allá de la automatización tradicional de tareas y habilitar la gestión autónoma de flujos de trabajo y la automatización inteligente mediante la coordinación fluida de flujos de trabajo entre agentes de IA, robots, personas y sistemas.

Basándose en la probada plataforma HCL Universal Orchestrator, una plataforma de orquestación de procesos en tiempo real nativa de la nube que transforma las operaciones empresariales al simplificar flujos de trabajo complejos en diversos sistemas, HCL UnO Agentic eleva la orquestación empresarial a nuevas metas.

Como parte de HCL Automation Orchestrator Suite con capacidades GenAI, HCL UnO ahora aprovecha el poder de Agentic AI para ofrecer una orquestación inteligente de Agentic, lo que permite a las organizaciones obtener un valor sin precedentes mediante la integración fluida de agentes autónomos en procesos y flujos de trabajo críticos para el negocio. En reconocimiento a nuestros avances en IA, hemos sido nombrados como Líder en el Gartner Magic Quadrant™ 2024 para Plataformas de Orquestación y Automatización deS.

La automatización impulsada por IA ha sido durante mucho tiempo un pilar fundamental de la productividad y la agilidad empresarial. Con la introducción de la orquestación agentic, las empresas ahora pueden crear sistemas que piensan, aprenden, razonan, se adaptan continuamente y se coordinan inteligentemente entre funciones dentro de los límites de proceso definidos. Gartner predice que "para 2028, al menos el 15 % de las decisiones laborales diarias se tomarán de forma autónoma a través de Agentic AI, frente al 0 % en 2024".

Un aspecto fundamental de la orquestación agentic es la gobernanza, la visibilidad y el control. Igual de importante es facilitar el cumplimiento normativo, la confianza, la seguridad, la gestión de riesgos y automatizar la observabilidad en agentes de IA y diferentes marcos de IA. Con HCL UnO Agentic, las empresas pueden obtener visibilidad completa de los flujos de trabajo empresariales e impulsar la ejecución conforme a las normativas y la toma de decisiones autónoma a través de agentes de confianza, gobernados y observables, haciendo realidad la gestión autónoma de flujos de trabajo.

"A medida que las organizaciones integran Agentic AI en sus operaciones para generar valor y redefinir la eficiencia empresarial, necesitan una plataforma flexible de orquestación empresarial que conecte fluidamente múltiples agentes de IA, llevando la inteligencia de Agentic directamente a la empresa de forma segura y escalable. HCL UnO lidera esta transformación con Agentic AI como eje central, lo que permite a las empresas acelerar la transformación digital y maximizar la agilidad y el impacto en el negocio. Al integrar la ejecución determinista y probabilística, HCL UnO transforma la forma en que las personas y los sistemas inteligentes colaboran para dar forma al futuro de las operaciones empresariales", afirmó Kalyan Kumar (KK), director de producto de HCLSoftware.

Las capacidades de HCL UnO Agentic incluyen:

Diseñe flujos de trabajo inteligentes: Utilice herramientas visuales como UnO Agentic Builder y UnO Designer para crear agentes de IA y modelar flujos de trabajo que los incorporen, mejorando así la eficiencia de los procesos.

Enfoque de orquestación unificada: Ejecute sin problemas una combinación de Agentic AI y flujos de trabajo prescriptivos como un escenario de automatización integrado y obtenga lo mejor de ambos mundos.

Gestión de flujos de trabajo híbridos: Organice escenarios regulados/de alto riesgo (tradicionales) y de bajo riesgo/alto impacto (agentic) como parte de un flujo de trabajo híbrido.

Integración empresarial: Aproveche un amplio ecosistema de bibliotecas de plugins para la integración empresarial y el acceso a datos de sistemas empresariales, ERP, mainframe y la nube.

Con HCL UnO Agentic, las organizaciones han experimentado beneficios tangibles, como una mayor velocidad de procesamiento de hasta un 60 % y una reducción de errores manuales de más del 70 %, lo que contribuye a un ahorro significativo de costes y a una mejora en los resultados finales de las empresas.

Para obtener más información, visite la página web de HCL Universal Orchestrator.

Acerca de HCLSoftware

HCLSoftware es líder mundial en innovación de software y la división de software de HCLTech. Desarrollamos, comercializamos, vendemos y damos soporte a soluciones transformadoras en diversos sectores, como negocios e industrias, operaciones inteligentes, experiencia total, datos y análisis, y ciberseguridad. Nuestro compromiso con el éxito del cliente y nuestros valores fundamentales de integridad, inclusión, creación de valor, enfoque en las personas y responsabilidad social nos impulsan a ofrecer productos de software de primera clase que empoderan a las organizaciones para alcanzar sus objetivos. Con una rica tradición de espíritu pionero, HCLSoftware presta servicios a más de 20.000 organizaciones, incluyendo la mayoría de las empresas de la lista Fortune 100 y casi la mitad de las de la lista Fortune 500. Obtenga más información sobre cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos en www.hcl-software.com.

*GARTNER es una marca registrada y marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. e internacionalmente, y MAGIC QUADRANT es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utilizan aquí con autorización. Todos los derechos reservados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, ni recomienda a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner reflejan las opiniones de su organización y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Gartner, Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms, Hassan Ennaciri, Chris Saunderson, Daniel Betts, Cameron Haight, 11 de septiembre de 2024

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hclsoftware-lanza-hcl-uno-agentic-para-impulsar-la-optimizacion-empresarial-302449853.html