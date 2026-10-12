HCLTech y Anthropic firman una alianza global para escalar la IA de agentes en empresas de todo el mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

-HCLTech y Anthropic firman una alianza global de primer nivel para escalar la IA de agentes con gobernanza en empresas de todo el mundo

HCLTech creará una unidad de negocio dedicada de Anthropic y un Centro de Excelencia (CoE) para acelerar la implementación de Claude en entornos empresariales

HCLSoftware se convierte en socio ISV de Anthropic e integra Claude y Claude Code en productos empresariales seleccionados, incorporando medidas de seguridad de vanguardia

SANTA CLARA, Calif. y NOIDA, India, 12 de octubre de 2026 /PRNewswire/ --HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), una empresa tecnológica líder a nivel mundial, anunció hoy una asociación estratégica global de primer nivel con Anthropic para acelerar la adopción empresarial de la IA de agentes, centrándose en la seguridad, la ciberseguridad y la gobernanza. Los equipos de servicios de HCLTech desarrollarán soluciones y ofertas sectoriales impulsadas por Claude, Cowork y Claude Code, mientras que HCLSoftware, en calidad de socio ISV de Anthropic, integrará estas tecnologías en productos empresariales seleccionados de su cartera.

HCLTech establecerá una unidad de negocio dedicada de Anthropic, que incluirá un Centro de Excelencia (CoE) para desarrollar soluciones de IA de agentes y proporcionar entornos de pruebas seguros para despliegues empresariales de Claude mediante entornos de desarrollo funcional (FDE). Asimismo, ayudará a los clientes a adoptar prácticas de ingeniería nativas de IA, capacitar a sus equipos y desarrollar las capacidades organizativas necesarias para operar IA de agentes de forma segura y a gran escala.

Como proveedor de software independiente (ISV), HCLSoftware integrará las capacidades de Claude y accederá a modelos avanzados para incorporarlos en productos empresariales seleccionados de los ámbitos de ciberseguridad, automatización, aplicaciones de procesos de negocio y desarrollo de aplicaciones, incluidos HCL BigFix y HCL AppScan, además de potenciar Actian AI Analyst.

Adicionalmente, HCLTech integrará Claude y Claude Code en AI Force, su plataforma de ingeniería de software basada en agentes, abarcando áreas como el soporte de TI, la corrección de código y los servicios digitales para empleados. Estos flujos de trabajo cuentan con mecanismos de control basados en políticas, gestión de excepciones y supervisión humana para los cambios de alto impacto.

"La utilidad de la IA depende de su fiabilidad; por eso hemos creado Claude, para ofrecer a las empresas la confianza necesaria para incorporarlo a sus operaciones más sensibles y valiosas. HCLTech gestiona este tipo de sistemas para bancos, hospitales, empresas de telecomunicaciones y fabricantes, y nos entusiasma colaborar con ellos en la integración de Claude y Claude Code. Esta alianza, y nuestro compromiso compartido de impulsar conjuntamente las capacidades y la seguridad, es la clave para que la IA transforme positivamente el funcionamiento de sectores completos", afirmó Daniela Amodei, cofundadora y presidenta de Anthropic.

"Son pocas las empresas tecnológicas que combinan la envergadura de un integrador de sistemas global con la profundidad de producto propia de un proveedor de software independiente (ISV). Esto nos otorga una ventaja excepcional para diseñar e implementar de forma segura IA de agentes a gran escala y lograr los resultados empresariales que más importan a nuestros clientes. Nuestra colaboración con Anthropic refuerza aún más nuestra capacidad para conseguirlo", señaló C Vijayakumar, consejero delegado y director general de HCLTech.

Esta colaboración se apoya en las amplias capacidades de HCLTech en materia de IA, abarcando áreas como ingeniería, datos, nube y software. Al combinar estas capacidades con el compromiso de Anthropic de avanzar simultáneamente en el desarrollo de la IA y en la seguridad, HCLTech ayudará a sus clientes a pasar de la fase de experimentación con IA a su implementación empresarial de manera segura y a gran escala.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global que cuenta con más de 223.000 empleados en 60 países y ofrece capacidades líderes en el sector centradas en IA, tecnologías digitales, ingeniería, nube y software, respaldadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de los principales sectores, proporcionando soluciones específicas para servicios financieros, fabricación, ciencias de la vida y atención sanitaria, tecnología y servicios, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo (CPG), movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados correspondientes a los 12 meses finalizados en junio de 2026 ascendieron a 14.800 millones de dólares. Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

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