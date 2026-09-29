HCLTech lanza un estudio de investigación basado en IA para el sector global de gestión de patrimonio

(Información remitida por la empresa firmante)

-HCLTech lanza un estudio de investigación sintética pionero basado en IA para el sector global de gestión de patrimonio

Basado en más de 1.000 perfiles sintéticos generados por IA, el informe revela que el 84 % de las empresas de gestión de patrimonio reconoce la necesidad de renovar su modelo operativo, pero menos del 10 % está preparado para afrontar este cambio.

NUEVA YORK y NOIDA, India, 29 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), una empresa tecnológica líder a nivel mundial, publicó hoy un informe de investigación sintética pionero en su género, titulado 'Hidden In Pl(AI)n Sight', basado en una encuesta a 1.066 perfiles representativos de IA modelados a partir de altos responsables de la toma de decisiones del sector de gestión de patrimonios en 17 mercados globales.

El estudio revela que el 84 % de las firmas de gestión de patrimonio a nivel mundial considera que sus modelos operativos requieren un rediseño fundamental para aprovechar plenamente el potencial de la IA; esto pone de relieve que la transformación mediante IA no se trata tanto de la adopción tecnológica, sino de reimaginar la forma en que las empresas operan, compiten y crecen. Asimismo, el informe indica que, si bien el 98 % de los equipos directivos del sector impulsa activamente una agenda de IA, poco más del 7 % está desarrollando capacidades de IA de agentes.

La investigación identifica tres puntos ciegos críticos que impiden a las firmas de gestión de patrimonio transformar el entusiasmo por la IA en resultados empresariales medibles.

"El sector no tiene un problema de inversión, sino un problema de toma de decisiones", afirmó Srinivasan Seshadri, director de crecimiento y responsable global de servicios financieros de HCLTech. "Prácticamente todas las empresas de gestión de patrimonio invierten en IA. Sin embargo, son muchas menos las que pueden precisar qué programas están financiando, hasta qué punto la IA se integra realmente en el modelo operativo o si están midiendo los resultados clave: el valor de los nuevos clientes, el crecimiento y los modelos de ingresos. Nuestro estudio revela que, si bien el 84 % de los líderes desea un rediseño fundamental, solo el 12 % mide los nuevos ingresos que dicho rediseño debería generar. Ese es el punto ciego que las empresas ganadoras resolverán primero".

Esta investigación combina la escala, la velocidad y las capacidades analíticas de la IA con una profunda experiencia humana como eje central. Profesionales del sector, investigadores y expertos en la materia participaron activamente en todo el proceso, cuestionando suposiciones, enriqueciendo el contexto y validando rigurosamente los hallazgos, para garantizar así que los resultados fueran innovadores y estuvieran fundamentados en la experiencia real del sector.

"Este estudio representa un nuevo modelo para generar conocimientos: uno en el que la IA nos aporta escala y velocidad, mientras que la experiencia humana garantiza que cada hallazgo sea creíble y fiable", afirmó Jill Kouri, directora global de marketing de HCLTech. "Es una demostración de lo que es posible cuando la IA y la experiencia humana colaboran, y representa exactamente el tipo de capacidad que pretendemos desarrollar más internamente".

Las empresas que logren una ventaja competitiva duradera serán aquellas que combinen la IA con su activo más singular: décadas de conocimiento propio sobre sus clientes. Los ejecutivos consideraron que los datos de primera mano y los datos de comportamiento constituyen un factor diferenciador más valioso que la infraestructura tecnológica, las plataformas en la nube o las alianzas en materia de IA; asimismo, cerca del 80 % cree que los futuros líderes del sector serán aquellos que mejor sepan articular la IA, la experiencia humana y los socios del ecosistema. Las regiones de Asia-Pacífico (89 %) y Norteamérica (84 %) muestran los mayores niveles de confianza, mientras que Europa se sitúa a la zaga con un 38,3 %, lo que pone de manifiesto ritmos de preparación y transformación notablemente diferentes entre los distintos mercados.

Nota para los editores: Pioneros en un nuevo modelo de investigación con IA

El informe, elaborado en colaboración con Evidenza, representa una de las aplicaciones más exhaustivas de investigación sintética realizadas hasta la fecha en el sector de la gestión de patrimonios.

La metodología refleja el enfoque que HCLTech recomienda a sus clientes: IA a gran escala y criterio humano en momentos críticos. En lugar de sustituir la experiencia tradicional, se utilizó la IA para potenciarla y ampliar su alcance, contando con la participación de expertos en la materia para el diseño de perfiles (personas), el desarrollo de la investigación y la validación de los hallazgos.

El resultado es, al mismo tiempo, un nuevo enfoque para comprender sectores complejos y un ejemplo práctico de IA responsable en acción. Al combinar el análisis impulsado por IA con la experiencia humana, el estudio demuestra cómo las organizaciones pueden escalar su inteligencia manteniendo la confianza, el rigor y la transparencia.

En última instancia, el informe sugiere que las empresas que logren una ventaja competitiva duradera no serán necesariamente aquellas que implementen más IA, sino las que combinen la IA con sus activos más singulares: conocimiento exclusivo de los clientes, experiencia humana y sólidas alianzas en el ecosistema.

Para acceder al informe completo, visite: https://www.hcltech.com/financial-services/capital-market.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global que cuenta con más de 223.000 empleados en 60 países y ofrece capacidades líderes en el sector centradas en IA, tecnologías digitales, ingeniería, nube y software, respaldadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de los principales sectores, proporcionando soluciones específicas para servicios financieros, fabricación, ciencias de la vida y atención sanitaria, tecnología y servicios, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo (CPG), movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados correspondientes a los 12 meses finalizados en junio de 2026 ascendieron a 14.800 millones de dólares. Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

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