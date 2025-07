(Información remitida por la empresa firmante)

- HCLTech registra un sólido crecimiento de ingresos del 3,7% interanual en el primer trimestre del año fiscal 2026

El nuevo acuerdo le otorga a TCV 1.800 millones de dólares

LONDRES y NOIDA, India, 15 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), empresa tecnológica líder a nivel mundial, presentó sus resultados financieros del primer trimestre, finalizado el 30 de junio de 2025. Los ingresos en moneda constante (CC) del trimestre aumentaron un 3,7% interanual. Los ingresos en dólares estadounidenses alcanzaron los 3.550 millones de dólares, un aumento del 5,4% interanual. El margen EBIT del trimestre fue del 16,3%.

Los ingresos por Servicios Digitales crecieron un 15,2% interanual (CC) y ahora representan el 41,6% de los ingresos totales de Servicios. Los Servicios de Ingeniería e I+D crecieron un 11,8% interanual (CC). Los Ingresos Anuales Recurrentes de HCLSoftware alcanzaron los 1.060 millones de dólares, un aumento del 1,3% (CC). La cartera de operaciones se mantuvo sólida y diversificada, con un total de 1.800 millones de dólares en nuevas operaciones durante el trimestre.

La compañía anunció un dividendo de ₹12 por acción para el trimestre, lo que marca el 90º trimestre consecutivo de pago de dividendos. Para el año fiscal 2026, la compañía ha aumentado su previsión de crecimiento de ingresos al 3,0%-5,0% y ha revisado su previsión de margen EBIT al 17,0%-18,0%.

"Tuvimos un sólido crecimiento de ingresos del 3,7% interanual, impulsado por el buen rendimiento de nuestro negocio de Servicios, con un crecimiento interanual del 4,5% en moneda constante. Nuestro margen operativo se situó en el 16,3%, afectado por una menor utilización y por inversiones adicionales en GenAI y GTM. Nuestras propuestas de IA están teniendo una excelente acogida entre nuestros clientes y se han visto reforzadas por nuestra colaboración con OpenAI. Nuestra cartera de proyectos continúa creciendo, ya que la demanda se mantuvo estable durante el trimestre. Como único proveedor de servicios posicionado como "Elección del Cliente" en las seis evaluaciones del Cuadrante de Voz del Cliente de Gartner relacionadas con servicios de TI*, estamos bien posicionados para crecer en la era de la IA", afirmó C. Vijayakumar, consejero delegado y director general de HCLTech.

El crecimiento vertical de la industria estuvo liderado por Tecnología y Servicios con un 13,7% interanual (CC), seguido de Telecomunicaciones, Medios, Publicaciones y Entretenimiento con un 13,0% de crecimiento interanual (CC), Comercio Minorista y Bienes de Consumo de Gran Consumo con un 8,2% interanual (CC) y Servicios Financieros con un 6,8% (CC). En cuanto a las geografías, Resto del Mundo fue el que registró el mayor crecimiento, con un 15,0% interanual (CC), seguido de Europa, con un 9,6% interanual (CC).

La empresa incorporó 1.984 nuevos empleados durante el trimestre y la tasa de deserción en los últimos 12 meses fue del 12,8%, una de las más bajas de la industria.

"Los ingresos en INR de HCLTech en el primer trimestre del año fiscal 2026 crecieron un impresionante 8,2% interanual. Nuestra generación de efectivo se mantiene sólida, con un flujo de caja operativo/capital neto del 129% y un flujo de caja libre/capital neto del 121%, lo que refleja la solidez subyacente de nuestro modelo de negocio. Nuestro compromiso con la eficiencia del capital ha resultado en una mejora del ROIC (retorno sobre el capital invertido) de los últimos 12 meses para la compañía de 353 puntos básicos interanuales, hasta el 38,1%, y para el negocio de Servicios de 236 puntos básicos interanuales, hasta el 45,2%", añadió Shiv Walia, director financiero de HCLTech.

HCLTech siguió siendo el socio de confianza de las empresas globales, gracias a su portafolio de soluciones innovadoras. Este trimestre, la compañía cerró varios acuerdos importantes, entre ellos:

Una importante cadena hospitalaria estadounidense seleccionó a HCLTech para modernizar y optimizar sus operaciones de TI, optimizar la eficiencia y lograr mejores resultados para los pacientes con su completo portafolio y soluciones innovadoras.

Una importante empresa global de tecnología de pagos con sede en Estados Unidos seleccionó a HCLTech para acelerar la transformación digital y optimizar la experiencia del cliente en todas sus operaciones y ofertas de productos a nivel mundial, aprovechando sus soluciones tecnológicas específicas para cada dominio.

Una empresa estadounidense de bienes de consumo ha ampliado su alianza estratégica con HCLTech para implementar SAP S/4HANA y otros servicios de aplicaciones empresariales, optimizando sus operaciones y optimizando la entrega de valor.

Un organismo deportivo global se asoció con HCLTech para desarrollar una plataforma de mejora de comentarios basada en GenAI. Basada en HCLTech AI Foundry, la plataforma transforma la transmisión de partidos en vivo mediante el análisis dinámico de las transmisiones en vivo y la entrega de información contextual en tiempo real.

Algunos de los reconocimientos clave que HCLTech recibió en el primer trimestre del año fiscal 26 incluyen:

Entre los equipos ejecutivos más reconocidos de Asia en la clasificación de Extel para 2025. Obtuvo 17 puestos entre los 3 primeros (en las categorías general, de compra y de venta) en el sector de servicios de TI y software, de los cuales 9 fueron el número 1.- Mejor consejero delegado: C. Vijayakumar, número 1 en la categoría de venta y número 2 en la general.- Mejor director financiero: Shiv Walia, número 1 en la categoría de compra, de venta y en la general.- Mejor equipo de relaciones con inversores: HCLTech, número 1 en la categoría de compra y en la general.

en la clasificación de Extel para 2025. Obtuvo 17 puestos entre los 3 primeros (en las categorías general, de compra y de venta) en el sector de servicios de TI y software, de los cuales 9 fueron el número 1.- Mejor consejero delegado: C. Vijayakumar, número 1 en la categoría de venta y número 2 en la general.- Mejor director financiero: Shiv Walia, número 1 en la categoría de compra, de venta y en la general.- Mejor equipo de relaciones con inversores: HCLTech, número 1 en la categoría de compra y en la general. Roshni Nadar Malhotra , presidenta de HCLTech, fue reconocida por la American India Foundation en su gala anual en Nueva York por su excepcional liderazgo e impacto filantrópico.

, presidenta de HCLTech, fue reconocida por la American en su gala anual en por su excepcional liderazgo e impacto filantrópico. Obtuvo los máximos honores en los premios AWS GenAI Premier League (GPL) 2025: Productividad, Transformación de la industria, Innovación.

Aviso legal:

* GARTNER es una marca registrada y marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos e internacionalmente, y PEER INSIGHTS es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales, y se utilizan aquí con autorización. Todos los derechos reservados.

El contenido de Gartner Peer Insights se compone de las opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias y no debe interpretarse como una declaración de hechos ni representa la opinión de Gartner ni de sus filiales. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido ni ofrece garantías, expresas o implícitas, con respecto a este contenido, sobre su exactitud o integridad, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. El contenido de Gartner descrito en este documento (el "Contenido de Gartner") representa opiniones o puntos de vista de investigación publicados por Gartner, Inc. ("Gartner") como parte de un servicio de suscripción sindicado, y no constituye una representación de hechos. El Contenido de Gartner se refiere a la fecha de su publicación original (y no a la fecha de este Informe), y las opiniones expresadas en el Contenido de Gartner están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para más detalles, contacte con:

Meredith Bucaro, Américameredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial, EMEAelka.ghudial@hcltech.com

James Galvin, APACjames.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla, Indianitin-shukla@hcltech.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2648325/HCLTech_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hcltech-registra-un-solido-crecimiento-de-ingresos-del-3-7-interanual-302505193.html