HD Hyundai y Persona AI firman un acuerdo

Pictured from left: Mingyu Kim (Research Engineer) VAZIL Company, Jerry Pratt (CTO) Persona AI, Inc, Jide Akinyode (COO) Persona AI, Inc, Sungwon Kim (CTO) VAZIL Company, Nicolaus Radford (CEO) Persona AI, Inc, Dongju Lee (Senior Vice President) HD KSOE, - PERSONA AI INC/PR NEWSWIRE