COMUNICADO: "Heal the World With Love and Music" anuncia su debut el 21 de septiembre de 2021 (1)

- "Heal the World With Love and Music", una actuación mundial de captación de fondos para la investigación médica del COVID-19, anuncia su debut el 21 de septiembre de 2021

Debutando en Verona, Italia; Pekín, China y la ciudad de Nueva York, el prestigioso productor ejecutivo Tony Renis, junto a los productores Gianmarco Mazzi, Julius Nasso, Frankie Nasso, Boban Zlatkovic y Gianluca Curti, se asocian con Charity Brands para llevar a cabo el lanzamiento internacional del show de captación de fondos con los principales nombres del entretenimiento

NUEVA YORK, 19 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- "Heal the World With Love and Music [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2805882-1&h=3178059950&u...]" se va a convertir en un show global de consecución de fondos para la investigación médica que lucha contra el nuevo coronavirus, que debutará en tres ciudades internacionales, incluyendo Verona, Italia; Pekín, China y la ciudad de Nueva York el martes 21 de septiembre de 2021. Mostrando su apreciación por los esfuerzos incansables llevados a cabo por los trabajadores médicos y los primeros encuestados en todo el mundo y que siguen poniendo sus vidas en la primera línea, "Heal the WorldWith Love and Music" mostrará a los principales nombres del entretenimiento de todo el mundo.

"Colaborando con el productor ejecutivo, Tony Renis, Gianmarco Mazzi, Boban Zlatkovic, Gianluca Curti y nuestro destacado equipo de producción, nuestro objetivo dentro de 'Heal the World With Love and Music' es aumentar la concienciación para conseguir fondos vitals de cara a la investigación médica para el COVID-19, comenzando a establecer las bases para la recuperación después del virus", afirmó Julius Nasso, prestigioso productor de cine y residente en la ciudad de Nueva York, quien recientemente ha producido y co-dirigido el destacado concierto "Asian Culture Carnival [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2805882-1&h=2098387766&u...]" en Pekín celebrado en el Bird's Nest Stadium el 15 de mayo de 2019 y en el que se llevó a cabo la actuación mundial más importante realizada por Andrea Bocelli, con 1,7 millones de espectadores y frente a una audiencia en directo de 78.000 personas. Tras este éxito conseguido en el show, se encargó a Nasso la producción de una actuación en Pekín para conmemorar el 600 aniversario de la Forbidden City, contando con la participación de la soprano china Lei Jia y otros artistas destacados de todo el mundo. Hay que destacar que debido al COVID-19, este show se ha postpuesto hasta nuevo aviso.

Julius Nasso añadió: "Para 'Heal the World With Love and Music', nos ha emocionado asociarnos con Charity Brands Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2805882-1&h=2084289644&u....], firma con sede en Nueva York propiedad de Stephen Adler, una firma de patrocinio mundial que ha conseguido más de 12.000 millones de dólares para asociaciones entre organizaciones sin ánimo de lucro y corporaciones para lanzar este evento internacional, y que acaba de anunciar el Community Inclusion Fund [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2805882-1&h=1074765569&u...] para llevar a cabo la consecución de 500 millones de dólares para el alivio y recuperación de las comunidades impactadas por el COVID-19".

Como Global Sponsorship and Charity Fundraiser para "Heal the World With Love and Music", la misión de Charity Brands Consulting se basa en permitir a las organizaciones sin ánimo de lucro y corporaciones aumentar el alcance y los ingresos, trabajando juntos para inspirar a los consumidores e impactar en nuestra sociedad. Charity Brands desarrolló anteriormente la Pharmaceutical Roundtable for American Heart Association, y la asociación, que cuenta con 12 compañías farmacéuticas, redujo la enfermedad cardiaca y los derrames en un 25%, consiguiendo más de 1.000 millones de dólares; desarrollando la Heart Check for American Heart Association, que aparece en más de 60.000 millones de productos; siendo la agencia que creó Walk America y la campaña para Healthier Babies for The March of Dimes, que ha conseguido más de varios centenares de millones de dólares; actuando como agencia de registro del receptor del Global Fund de fondos RED fundados de forma conjunta por el cantante de U2 y activista, Bono; actuando como agente de licencia para el programa de coleccionables de la FIFA World Cup; además de actuar como agente de licencia para ABC en los Juegos Olímpicos.

"El concepto brillante de Julius Nasso será una prolongación de donde se quedó Live Aid. Hemos planeado llevar a los mejores socios empresariales en cada uno de los países de hospedaje como patrocinadores y para conseguir dinero de forma similar al modelo de los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo y otros eventos mundiales destacados", explicó Stephen Adler, consejero delegado de Charity Brands.

"Heal the WorldWith Love and Music es una oportunidad única para propagar el amor y la esperanza de forma más rápida que cualquier virus, ayudando a las organizaciones caritativas en las comunidades locales afectadas por el COVID-19. Desde una perspectiva de estrategia, el momento es brillante, y Nasso lo ha conseguido, por lo que las comunidades están retrayéndose de la pena y el dolor, y necesitamos construir esperanza al tiempo que haya una voz en una plataforma mundial que creará Heal the World", destacó Brian Grace, responsable de estrategia de Charity Brands.

"Este evento se supone que actuará como baliza para la buena voluntad de todos. Se trata de un símbolo de un planeta que se une en su lucha contra un enemigo formidable que no nos podemos permitir subestimar de nuevo", indicó Boban Zlatkovic, productor de Heal the World With Love and Music.

Más adelante se darán a conocer los detalles adicionales de cada uno de los shows de la ciudad, incluyendo los lugares de localización, actuaciones, programación, organizaciones caritativas y mucho más.

Si desea más información, visite la página web www.charity-brands.com/healtheworld [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2805882-1&h=923380729&u=...]

(CONTINUA)