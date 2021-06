HEARTLAND adquiere el 10,1% de la israelí TERMINAL X

TEL AVIV, Israel, 16 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- El grupo FOX anuncia hoy la firma de un acuerdo entre HEARTLAND y TERMINAL X. Una vez finalizada la oferta pública, HEARTLAND tendrá alrededor del 10,1% del capital de TERMINAL X.

HEARTLAND A/S es el brazo de inversión del empresario danés Anders Holch Povlsen, propietario de importantes participaciones en una variedad de industrias, incluidas marcas de moda y plataformas de comercio electrónico de moda líderes como el sitio de moda británico ASOS y los sitios de moda alemanes Zalando y About You.

El anuncio sobre la asociación se produjo mientras TERMINAL X anunciaba que consideraba una OPI en la bolsa de valores de Tel Aviv. En la presentación para inversores que se hizo pública, la empresa presentó un crecimiento excepcional durante los últimos tres años, así como datos operativos impresionantes y motores de crecimiento para el futuro.

TERMINAL X, es una empresa en línea multimarca, propiedad del grupo FOX, y se convirtió, en solo tres años, en el sitio líder israelí en su campo. El sitio ofrece a la audiencia israelí más de 160 marcas internacionales líderes como Nike, Mango, American Eagle, así como marcas locales líderes y una etiqueta privada de TERMINAL X. TERMINAL X fue el primer sitio en Israel en ofrecer entrega en un día hábil, una experiencia de cliente única a través de capacidades tecnológicas y logísticas avanzadas, un almacén robótico totalmente automatizado y un profundo conocimiento en el campo de la moda.

El grupo FOX es el grupo minorista líder y más grande de Israel. El grupo cuenta con una amplia y variada cartera de 20 marcas nacionales e internacionales, entre ellas Nike, Foot Locker, Mango, American Eagle, Billabong y más, al lado de sus marcas propias como FOX, FOX Home, Laline, Shilav y más. El grupo opera alrededor de 800 tiendas en Israel y en el mundo y emplea a 8.500 empleados. La compañía cotiza en la bolsa de valores desde 2002 y recientemente completó la oferta pública y cotizó las acciones de su filial Retailors que opera las redes Nike, Foot Locker y Dream Sport. La cotización se realizó simultáneamente con la finalización de la cesión del 10% del capital de Retailors a la compañía Global de Foot Locker, un acuerdo que refleja una enorme expresión de fe en el grupo israelí. El grupo FOX opera en varios países de Europa y Canadá, en cooperación con Nike y Foot Locker y tiene un importante plan de expansión para los próximos años.

Anders Holch Povlsen: "Estamos muy impresionados con TERMINAL X. La compañía presenta destacadas capacidades con un alto crecimiento de ventas junto con un fuerte aumento en el rendimiento comercial que me motivó a hacer esta asociación. Creo firmemente en la compañía, sus capacidades y su potencial de crecimiento".

Harel Wizel, propietario y consejero delegado del grupo FOX: "Me alegro de esta asociación estratégica con HEARTLAND. La expresión de fe, proveniente de este socio en particular, subraya la merecida posición de TERMINAL X junto a los principales actores mundiales y da fe de su potencial, poder y capacidades, más que cualquier grado o número".

Nir Horovitz, consejero delegado de TERMINAL X: "La asociación con HEARTLAND ayudará a TERMINAL X tanto en el mercado nacional como a expandirse a más países. TERMINAL X ofrece a sus clientes una experiencia de compra completa en los más altos estándares internacionales como resultado de lo cual nos convertimos en la plataforma líder, más variada y más grande de Israel. HEARTLAND tiene un historial comprobado en la identificación de agentes de comercio electrónico antes de que se conviertan en líderes globales y esta asociación que estamos logrando hoy es un paso estratégico significativo hacia el futuro de la empresa y su crecimiento continuo".