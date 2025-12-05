(Información remitida por la empresa firmante)

SHIJIAZHUANG, China, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Según un informe de Great Wall New Media, Cangzhou es el mayor conglomerado industrial de brochas de maquillaje del norte de China. El condado de Qingxian, en la zona, es un reconocido productor de brochas de maquillaje, con productos que abarcan más del 50 % del mercado nacional y más del 80 % del mercado internacional de alta gama. Exporta más de 100 millones de brochas al año a más de 50 países y regiones, incluyendo Europa, Estados Unidos, el Sudeste Asiático y África, lo que representa 3.000 millones de yuanes en la economía de la belleza.

En este episodio de 'Lo que Hebei puede ofrecer', dos oficiales de comunicación en el extranjero de Francia y Estados Unidos lo llevarán a la industria de brochas de maquillaje del condado de Qingxian para explorar sus aspectos más destacados y descubrir la historia de desarrollo y las experiencias únicas detrás de ella.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2839417/12_5____2.mp4

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lo-que-hebei-puede-ofrecer-maquillaje-qingxian-que-ilumina-el-mundo-302634403.html