Hecho para crear, diseñado para crecer -- Wacom presenta el nuevo Wacom Cintiq Line

Wacom presenta una nueva generación de monitores interactivos Wacom Cintiq: el Cintiq 16, el Cintiq 24 y el Cintiq 24 touch: ofrecen un rendimiento profesional que pone al alcance herramientas creativas profesionales combinando la tecnología Pro Pen 3, un diseño compacto y facilidad de uso para los creadores que estén preparados para el siguiente paso.

TOKYO, 5 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- Wacom ha lanzado hoy los nuevos monitores interactivos Cintiq 16, Cintiq 24 y Cintiq 24 touch, que permiten a los creadores superar límites con herramientas profesionales accesibles, sin renunciar a la calidad. Combinando el producto insignia Wacom Pro Pen 3, un diseño más fino y pantallas de alta definición pensadas para el trabajo creativo, estos modelos están pensados para artistas y diseñadores que desean mejorar sus habilidades y lanzarse de cabeza a sus ideas más atrevidas.

La creatividad no tiene límites, consiste en sumergirse en lo extraordinario, afirmó Koji Yano, vicepresidente sénior de Wacom. La nueva gama Cintiq es para creadores que no se conforman con lo establecido. No es solo una herramienta, es la chispa que convierte el ¿y si? en ¿qué será lo próximo?.

Sensación natural con el Wacom Pro Pen 3 Gracias al Wacom Pro Pen 3, los nuevos modelos Cintiq proporcionan trazos precisos y con gran capacidad de respuesta gracias a la mejora de la frecuencia de muestreo y la sensibilidad a la presión. Los artistas experimentan líneas fluidas que siguen de cerca el movimiento, lo que favorece la expresión con un mayor control.

Los accesorios opcionales permiten a los usuarios personalizar el grosor de la empuñadura, el equilibro del peso y el diseño de los botones para mayor comodidad durante largas sesiones. Otro accesorio opcional es el Wacom Pro Pen 3 Wood Grip, que se vende por separado y destaca por su acabado cálido y texturizado, lo que ofrece una sensación más natural en la mano para aquellos que prefieren un tacto orgánico durante largas sesiones de dibujo.

Pantalla nítida y visualización cómoda Disponible en tamaños de 16,0" (resolución de 2560 x 1600) y 23,8" (resolución de 2560 x 1440), la línea Cintiq incluye un modelo solo con lápiz y otro con lápiz y táctil (solo en 23,8"). La unión directa minimiza el espacio entre la punta del bolígrafo y el cursor. El cristal grabado antirreflejos reduce los reflejos y minimiza la fatiga ocular.

Diseño optimizado y funcionamiento silencioso El diseño plano con un perfil limpio y moderno permite ángulos de trabajo versátiles. Ambos modelos son más finos que sus predecesores (el Cintiq 24, por ejemplo, tiene casi la mitad del grosor del modelo anterior de 22", con solo 21 mm), lo que facilita su integración en una gran variedad de espacios de trabajo. El diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso y ayuda a los usuarios a mantenerse concentrados durante largas sesiones creativas, sin sobrecalentamiento.

Soporte ajustable y configuración flexible El Cintiq 24 incluye el soporte ajustable Wacom que permite ajustes de ángulo suaves y silenciosos. El Cintiq 16 viene con patas plegables y también es compatible con el soporte opcional, que se vende por separado. Ambos modelos son compatibles con VESA (75 x 75 mm) para utilizarlos con brazos para monitores de otros fabricantes.

Todos los puertos están perfectamente dispuestos en la parte posterior para facilitar la gestión de los cables. Todos los modelos admiten conexión USB-C, y el modelo de 16" también admite una cómoda configuración con un solo cable con suministro de alimentación. Los puertos HDMI y USB-A están disponibles en ambos modelos como opciones alternativas.

Todos los modelos incluyen licencias por tiempo limitado para software creativo, incluyendo Clip Studio Paint EX y MASV.

Disponibilidad Los nuevos modelos Wacom Cintiq estarán disponibles este verano. Para más información, acceda a: https://www.wacom.com/products/wacom-cintiq.

Acerca de Wacom Wacom es líder mundial en soluciones de lápices digitales y ofrece herramientas intuitivas para escribir y dibujar. Nuestros productos gozan de confianza en todos los ámbitos creativos, desde estudios y aulas hasta centros sanitarios, y ayudan tanto a estudiantes como a profesionales. Las tecnologías de lápices Wacom también equipan muchos ordenadores, tabletas y teléfonos compatibles con lápices gracias a colaboraciones con las principales marcas tecnológicas.

Descargar imágenes del producto aquí: https://bit.ly/Wacom_Cintiq_Images

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2703405/Wacom_Cintiq_Family.jpg

