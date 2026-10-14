Héctor Manuel Montero Rodríguez lanza en Tepic, Nayarit, un podcast sobre transformación digital

Héctor Manuel Montero podcast - Héctor Manuel Montero Rodríguez

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de octubre

Héctor Manuel Montero Rodríguez estrenará 'Digital Simple' desde Tepic, Nayarit, un podcast con conversaciones prácticas para pymes y emprendedores

Con un formato centrado en conversaciones prácticas y aplicables al día a día empresarial, 'Digital Simple' será el nuevo podcast sobre transformación digital impulsado por Héctor Manuel Montero Rodríguez para pequeñas y medianas empresas y emprendedores de Latinoamérica. La iniciativa se desarrolla desde Tepic, Nayarit, como un nuevo canal para acercar contenidos sobre digitalización, automatización y gestión empresarial.



El lanzamiento amplía su trabajo como consultor especializado en transformación digital y desarrollo empresarial, un ámbito en el que acompaña a negocios en procesos de digitalización, automatización y mejora de la eficiencia operativa. Según su perfil profesional, desarrolla esta actividad desde 2013 y orienta su trabajo a soluciones adaptadas a la realidad y los recursos de cada organización.



'Digital Simple' abordará la transformación digital desde una perspectiva práctica

El podcast nace con la intención de acercar la transformación digital para pymes mediante conversaciones centradas en problemas, decisiones y oportunidades que forman parte de la gestión cotidiana de los negocios.



El espacio abordará la digitalización de procesos, la automatización y el uso de herramientas tecnológicas, con un enfoque práctico para empresas con distintos niveles de madurez digital y sin excesiva complejidad técnica.



Héctor Manuel Montero Rodríguez señala: "La transformación digital puede parecer compleja cuando se aborda solo desde la tecnología. Con 'Digital Simple' queremos llevar la conversación a situaciones concretas y mostrar cómo una pyme puede avanzar paso a paso, de acuerdo con sus necesidades y capacidades".



La propuesta conecta con su actividad profesional, basada en el diagnóstico de procesos, la digitalización progresiva, la automatización y las mentorías personalizadas para emprendedores y pequeñas empresas.



Héctor Manuel Montero Rodríguez impulsa desde Tepic, Nayarit, conversaciones para pymes latinoamericanas

'Digital Simple' estará orientado a responsables de pequeñas y medianas empresas, emprendedores y profesionales interesados en comprender con mayor claridad los cambios que están transformando la gestión empresarial.



Desde Tepic, Nayarit, el proyecto busca aportar una perspectiva cercana a las necesidades de las pymes latinoamericanas, teniendo en cuenta que los procesos de digitalización varían según los recursos, la estructura y el nivel de adopción tecnológica de cada organización.



El formato permitirá desarrollar conversaciones sobre desafíos habituales de la digitalización, desde la identificación de tareas que pueden automatizarse hasta la elección de herramientas que respondan a necesidades reales. También servirá para contextualizar tendencias tecnológicas desde una perspectiva empresarial y latinoamericana.



Esta orientación parte de uno de los ejes del trabajo de Héctor Manuel Montero Rodríguez: adaptar los procesos de innovación y transformación digital al contexto concreto de las pequeñas empresas, considerando sus limitaciones tecnológicas, recursos disponibles y objetivos de crecimiento.



El lanzamiento suma un nuevo canal a los contenidos que el consultor ya desarrolla sobre digitalización y crecimiento empresarial. La información sobre 'Digital Simple' y otros recursos relacionados con transformación digital para pymes estará disponible a través de sus canales digitales.

Contacto

Nombre contacto: Héctor Manuel Montero Rodríguez PR

Descripción contacto: Héctor Manuel Montero Rodríguez

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