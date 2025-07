Héctor Manuel Montero Rodríguez publica informe sobre digitalización de PYMES en LATAM

(Información remitida por la empresa firmante)

México, 11 de julio de 2025.- El consultor mexicano Héctor Manuel Montero Rodríguez presenta un informe con datos actuales sobre el estado de digitalización de pequeñas empresas en América Latina, destacando avances, brechas y oportunidades reales de crecimiento

El consultor Héctor Manuel Montero Rodríguez ha publicado un informe técnico que analiza en profundidad el nivel de digitalización de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en América Latina.



El estudio, titulado 'Digitalización en marcha: diagnóstico y oportunidades para las PYMES de Latinoamérica', fue elaborado tras encuestas a más de 120 emprendedores de México, Colombia, Perú y Argentina, combinadas con cifras oficiales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la plataforma CAF – Banco de Desarrollo de América Latina.



Los resultados pintan un panorama mixto: si bien ha habido avances, la adopción tecnológica sigue siendo desigual y fragmentada.



"Sabemos que la digitalización no es solo implementar tecnología, sino cambiar la mentalidad con la que se gestionan los negocios. Con este informe, quise mostrar dónde estamos parados realmente y qué podemos hacer mejor", explicó Héctor Manuel Montero Rodríguez.



Principales hallazgos del informe

El informe destaca cinco conclusiones clave:



1. Menos del 28 % de las PYMES consultadas cuenta con una estrategia digital clara.





2. El 63 % gestiona su operación aun con herramientas manuales, como hojas de cálculo y papel.





3. Solo un 19 % utiliza automatización para procesos administrativos.





4. Las áreas más digitalizadas son la facturación y la comunicación con clientes, mientras que finanzas internas, inventario y seguimiento comercial siguen rezagados.





5. Las principales barreras detectadas son la falta de tiempo, desconocimiento tecnológico y miedo al cambio.



Estas cifras coinciden con estudios recientes del BID, que advierten que Latinoamérica es la región con menor madurez digital entre las PYMES de la OCDE y América Latina (BID, 2023).



Metodología centrada en lo real

Para la elaboración del documento, Montero combinó encuestas en línea, entrevistas individuales y análisis de casos reales con empresas a las que ha asesorado entre 2022 y 2025. El objetivo fue construir un diagnóstico basado en datos, pero también en experiencias concretas.



"Lo que descubrimos es que la mayoría de los emprendedores quiere digitalizarse, pero no sabe cómo. No se trata de falta de interés, sino de falta de guía", puntualizó Montero.



En ese sentido, el informe incluye un apartado práctico con recomendaciones específicas por tipo de negocio, sector y nivel de madurez digital. También se destacan herramientas gratuitas que pueden ser implementadas sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.



Un llamado a la acción regional

El informe no solo se queda en el diagnóstico. También es una invitación a gobiernos locales, organizaciones de apoyo y cámaras empresariales a acelerar la educación digital para emprendedores, simplificar el acceso a tecnología e impulsar políticas públicas que fomenten la automatización como motor de productividad.



"Digitalizar a las PYMES no es una tarea del futuro. Es una urgencia del presente si queremos competir con otros mercados. Y eso empieza por información y decisión", concluyó Montero.



