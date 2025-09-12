Héctor Manuel Montero Rodríguez recomienda 5 herramientas digitales gratuitas que toda PYME debería usar

(Información remitida por la empresa firmante)

Una selección práctica de herramientas tecnológicas que Héctor Manuel Montero Rodríguez sugiere para automatizar tareas, mejorar procesos y ahorrar tiempo en pequeñas empresas

México, 12 de septiembre de 2025.-

En un contexto donde la eficiencia operativa se ha vuelto clave para la supervivencia de las PYMES, el consultor Héctor Manuel Montero Rodríguez ha publicado una guía práctica con cinco herramientas digitales gratuitas que cualquier pequeño negocio puede empezar a utilizar este año para automatizar procesos sin necesidad de grandes inversiones.



Basado en su experiencia asesorando a más de cien emprendedores en América Latina, el listado incluye plataformas accesibles que permiten organizar tareas, optimizar la comunicación con clientes, diseñar materiales visuales y gestionar operaciones cotidianas con mayor agilidad.



"La automatización no tiene por qué ser compleja ni costosa. Lo importante es elegir herramientas que se adapten al negocio y al equipo de trabajo", afirmó Héctor Manuel Montero Rodríguez.



Entre las soluciones recomendadas se encuentran:



• Trello, para la gestión visual de tareas y flujos de trabajo



• Canva, como herramienta de diseño fácil y profesional



• Notion, para centralizar información, documentos y calendarios



• Google Workspace, que facilita el trabajo colaborativo



• WhatsApp Business, para automatizar respuestas y mejorar la atención al cliente



El objetivo, según el consultor, no es digitalizar por digitalizar, sino elegir herramientas que permitan ahorrar tiempo, reducir errores y aumentar la productividad sin afectar la operación del negocio.



"Una PYME no necesita cien herramientas. Necesita cinco bien utilizadas que realmente resuelvan sus problemas diarios", añadió Héctor Manuel Montero Rodríguez.



La guía completa, publicada en su sitio web, también incluye ejemplos reales de implementación y consejos para que cada emprendedor pueda evaluar cuál de estas plataformas es más útil según su sector, nivel digital y capacidad operativa.



Con esta propuesta, Montero refuerza su compromiso de democratizar el acceso a soluciones tecnológicas, ayudando a los negocios más pequeños a avanzar hacia la transformación digital de forma gradual, práctica y sostenible.



Emisor: Héctor Manuel Montero Rodríguez PR

Contacto

Nombre contacto: Héctor Manuel Montero Rodríguez PR

Descripción contacto: Consultor Héctor Manuel Montero Rodríguez

Teléfono de contacto: 694271801



