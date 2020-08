- Heineken® 'pinta' Portugal de verde para lanzar la acción de la UEFA Champions League en Lisboa

LISBOA, 6 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Se ha terminado la espera. Vuelve la UEFA Champions League, y para celebrar su retorno, Heineken® ha 'pintado' simbólicamente la ciudad de Lisboa, Portugal, donde el torneo llegará a su fin entre el 12 y el 23 de agosto.

La capital portuguesa lleva esperando con anticipación desde el miércoles, cuando el icónico trofeo de la UEFA Champions League llegó a los jardines de Praia no Parque en el centro de Lisboa, antes de comenzar la ronda de 16 partidos que comienzan el 7 de agosto.

La leyenda del fútbol de Portugal, Ricardo Carvalho, ganador de la UEFA Champions League con el FC Porto en 2003/04, además de jugar para el Chelsea y el Real Madrid en esta competición, ayudó en el lanzamiento de la campaña de Heineken® antes de lo que será el clímax de la competición de elite de clubes de Europa, que no tiene precedentes con ninguna otra.

Durante el evento de lanzamiento celebrado en Lisboa centro, Carvalho presentó la última película de la campaña [https://youtu.be/ePKPYFJXdMA] Heineken®, titulada, 'The Wait'. La película de la nueva campaña, que muestra al Embajador de Heineken® Thierry Henry, celebra el retorno de la UEFA Champions League al rendir tributo a los seguidores que han pasado el tiempo de forma creativa en ausencia de la competición durante la fase de confinamiento.

Heineken® sorprendió a toda la ciudad al 'pintar' Lisboa de verde, iluminando los puntos más icónicos. El color verde fue el elegido por ser sinónimo de la marca Heineken®.

Ocho embarcaciones iluminadas de verde se hicieron a las aguas del Río Tajo y llegaron al muelle frente a Praça do Comércio-plaza emblemática de Lisboa que desde hace cerca de dos siglos ha sido el Palacio de los Reyes de Portugal. De forma simultánea, cuatro famosos restaurantes de Lisboa - Topo Chiado, Ferroviário, Ramiro y Praia no Parque - y un edificio residencial en Largo do Caldas, se han 'pintado' de verde.

Ricardo Carvalho comentó: "Tras este emocionante evento de puesta en marcha que ha finalizado con Heineken® pintando Lisboa de verde, la ilusión es más alta que nunca antes, y estamos impacientes por volver a ver la emoción de la UEFA Champions League".

Hans Erik Tuijt, director de patrocinio de Heineken®, explicó: "Nosotros, al igual que muchos de los seguidores del fútbol de todo el mundo, hemos esperado de forma paciente la vuelta del fútbol de la UEFA Champions League. Ahora ya ha terminado la espera, y qué mejor forma de poner en marcha la acción en Lisboa que atraer su atención hacia sus icónicos puntos de referencia utilizando el verde de Heineken".

Acerca de Heineken®:En 1873, un joven empresario de nombre Gerard Heineken descubrió su pasión por la producción de cerveza. Compró unas tierras en lo que ahora es el centro de Ámsterdam, construyó una cervecera y se dedicó a perfeccionar la receta de lo que en breve se convertiría en la principal cerveza lager de los Países Bajos. Propagándose de forma rápida por el mundo, y con su nombre, Heineken®, estampado en cada botella, se convirtió en un símbolo de calidad. En el centro del éxito de Heineken® están los ingredientes puros y naturales: apenas malta, lúpulo y un pequeño elemento destacado denominado levadura de cerveza A. La levadura de cerveza A, exclusiva de Heineken®, es responsable de un gusto rico y equilibrado, además de tener unas notas sutiles afrutadas que han distinguido a cada una de las Heineken® desde el siglo XIX. Heineken® es la cerveza premium más internacional del mundo, y se vende en más de 170 países.

