Heinz Ketchup Zero y Samplia causan furor con su ruleta de premios aéreos, explosión de sabores en Callao

La colaboración única entre Samplia y Heinz Ketchup Zero en Plaza Callao se convierte en el foco de una experiencia inolvidable para los madrileños, combinando la degustación del innovador Ketchup Zero con una emocionante cabina de aire llena de premios

Madrid, 12 de marzo de 2024.- Plaza Callao se ha convertido en el epicentro de una revolución culinaria y lúdica este último fin de semana, gracias a la alianza pionera entre Heinz Ketchup Zero y Samplia. En una propuesta audaz que desafía las expectativas, los viandantes se han visto atraídos por la promesa de descubrir el renovado sabor de Heinz Ketchup Zero, mientras se sumergían en el vértigo de una cabina de aire repleta de premios.



Esta colaboración inédita no solo buscaba deleitar el paladar y ofrecer momentos de adrenalina, sino que también perseguía un propósito mayor: conectar de forma directa y emocionante con los consumidores, generando un feedback invaluable. Samplia, con su innovador enfoque de marketing experiencial, reafirma su compromiso de transformar cada interacción en una historia memorable, demostrando que la mejor manera de entender a los consumidores es a través de la experiencia compartida.



Esta estrategia no solo engrandece la percepción del producto, sino que también fortalece la lealtad del cliente de manera innovadora y divertida. La experiencia de Callao es un testimonio vibrante de cómo la creatividad y la interacción directa pueden cambiar el juego del marketing, inspirando a los consumidores a ver más allá del producto y a sumergirse en el universo de la marca.

Mirando hacia el futuro, esta colaboración entre Samplia y Heinz Ketchup Zero no solo redefine el sabor, sino que también traza el camino hacia nuevas dimensiones del sampling. Empieza la era donde 'probar antes de comprar' se convierte en una aventura emocionante, marcando el inicio de experiencias aún más innovadoras y memorables. ¿Qué se estará cociendo para la próxima experiencia en Samplia? El suspense solo añade sabor a la anticipación.





Samplia es una empresa líder en el campo del marketing promocional con expertise en la distribución inteligente de muestras a través de su app Samplia, que ya cuenta con una comunidad de más de 1.7 millones de consumidores dispuestos a probar, evaluar y opinar sobre los productos de sus clientes. Gracias a su innovadora plataforma y su amplia base de usuarios, se ha posicionado como la empresa número uno en el sector de Sampling Inteligente.



La empresa española tiene presencia en varios países de Europa y América. Entre los servicios que ofrece a las marcas se incluyen las Máquinas Samplia (que fueron las primeras máquinas de sampling del mundo), los exclusivos locales Samplia Experience para crear pop-up stores en ubicaciones premium y Experiencias de Marca 360, las cabeceras de góndola SampliaGO en líneas de caja de los mejores Carrefour, Micro y Macro Eventos, Sampling especializado en retailers o Roadshows.



El objetivo de todas las campañas de Samplia siempre es realizar samplings medidos y digitalizados, conseguir más de 12 millones de impactos visuales al mes, obtener feedback del 85% de los probadores y presentarlos en estudios de mercado cuantitativos y aumentar significativamente las ventas y la recompra de los productos promocionados. Descubre más sobre Samplia en www.samplia.com







