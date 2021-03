Helix anuncia la financiación privada sin bróker

Símbolo TSX-V: HELX

VANCOUVER, BC, 20 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Helix Applications Inc. (la "Compañía" o "Helix") se complace al anunciar que busca finalizar una financiación privada sin bróker de hasta 2.00.000 acciones ordinarias de la compañía a un precio de 1,50 dólares canadienses por acción por sus beneficios brutos de hasta 3.000.000 dólares canadienses (la "financiación privada").

La financiación privada está sujeta a la aprobación por medio de la TSX Venture Exchange (el "Intercambio"). Los valores emitidos en relación con la financiación privada estarán pendientes a un periodo de espera de cuatro meses, según la norma de valores aplicable.

La Compañía busca usar los beneficios de la financiación privada para seguir con el desarrollo de sus negocios centrados en blockchain, además de pagar los gastos generales y administrativos.

La Compañía podría pagar una comisión o tasa de búsqueda (en efectivo y/o valores) a las partes seleccionadas en relación con la financiación privada, estando pendiente de la aprobación de un intercambio y compatibilidad con las leyes de valores aplicables.

ACERCA DE HELIX

Helix es un desarrollador de aplicaciones y tecnologías blockchain, que cotiza en la TSX Venture Exchange .

Más información acerca de la compañía disponible en SEDAR a través de www.sedar.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3103097-1&h=802375013&u=...] bajo el perfil de la compañía.

NOTA CAUTELAR SOBRE LAS DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Determinada información contenida en este comunicado constituye declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se identifican a menudo, aunque no siempre por palabras como "busca", "anticipa", "planea", "continúa", "estima", "espera", "podría", "podrá", "pretende", "pudo", "pudiera", "debería", "cree" y expresiones similares. En particular, este comunicado contiene declaraciones prospectivas en cuanto a, entre otras cosas, la capacidad de las partes para completar la debida diligencia para su satisfacción, la capacidad de las partes para llegar a los términos definitivos para una posible transacción, la capacidad de las partes para negociar la documentación definitiva para una posible transacción, y otra información concerniente a las intenciones, planes y acciones futuras de la Compañía y sus tecnologías y productos descritos aquí. Las declaraciones prospectivas se basan en las opiniones y expectativas de la directiva de la Compañía en la fecha efectiva de dichas declaraciones y, en algunos casos, información proporcionada o divulgada por terceros. Aunque la Compañía cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, y que la información obtenida de terceras fuentes sea fiable, no pueden asegurar que los planes, intenciones o expectativas en las que se basan las declaraciones prospectivas sean correctas. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este documento, ya que no puede haber garantías de que se produzcan los planes, intenciones o expectativas en los que se basan las declaraciones prospectivas. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican numerosas suposiciones, riesgos conocidos y desconocidos e incertidumbres que contribuyen a la posibilidad de que las predicciones, previsiones, proyecciones y otras declaraciones prospectivas no se produzcan, lo que podría causar que los resultados reales en futuros periodos difieran materialmente de las estimaciones o proyecciones del rendimiento futuro, o resultados expresados o implícitos por dichas declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores de riesgo establecidos en las discusiones y análisis más recientes de la directiva de la Compañía, una copia de los cuales se presenta en SEDAR en www.SEDAR.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3103097-1&h=2350401724&u...], y se advierte a los lectores de que los factores de riesgo revelados no se consideran exhaustivos. Estas declaraciones se realizan en la fecha de este comunicado y a menos que se requiera por ley, la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas.

Ni la TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (tal y como ese término se define en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad en cuanto a la adecuación y precisión de este comunicado.

Contacte con Helix a través de: Rufus Round, CEO, c/o 82 Richmond Street East, Suite 200, Toronto, ON, M5C 1P1, Tel. +00 44 20 3286 2904, rufus@helixapps.ca[mailto:rufus@helixapps.ca]