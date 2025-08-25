HelloFresh comparte recetas fáciles y frescas para despedir el verano en la mesa

(Información remitida por la empresa firmante)

Ensaladas con twist, bowls ligeros, piadinas y tacos sin horno: así es Fresh Summer la propuesta de HelloFresh para seguir disfrutando del verano, hasta el último bocado

Con septiembre, a la vuelta de la esquina, llega el momento de apurar los últimos días de sol, planes improvisados y comidas ligeras. En este contexto, HelloFresh — marca líder mundial en kits de recetas— invita a seguir saboreando el verano con Fresh Summer, una colección pensada para quienes buscan platos sabrosos, equilibrados y muy fáciles de preparar, incluso cuando el calor aprieta.



Inspiradas en la cocina mediterránea, las recetas de esta selección están diseñadas para adaptarse al ritmo más relajado del final del verano: evitan el uso del horno, se preparan en pocos pasos y pueden disfrutarse templadas o frías. Además, muchas de ellas son perfectas para llevar en tupper, ya sea al trabajo, a una escapada de fin de semana o a un picnic improvisado.



"En HelloFresh sabemos que en verano buscamos platos sabrosos, pero sin complicaciones", explica Cristina García, chef y experta culinaria de HelloFresh España. "Por eso diseñamos recetas que respetan el producto, evitan el calor en la cocina y se adaptan a los momentos más espontáneos del verano: desde un almuerzo ligero hasta una cena informal al aire libre".



Recta final de verano: cocinar con menos, disfrutar más

Durante los meses de calor, los usuarios españoles de HelloFresh muestran una clara preferencia por recetas rápidas, con ingredientes frescos y sin elaboraciones complejas. Las propuestas más populares son aquellas que combinan practicidad y sabor: platos que se preparan en menos de 30 minutos, que pueden transportarse fácilmente y que incluyen toques gourmet como frutas de temporada, vinagretas caseras o salsas aromáticas.



Esta tendencia estacional es especialmente visible en España, donde el clima invita a recetas frías o templadas. A diferencia de mercados como Reino Unido o Alemania, donde los platos calientes mantienen su presencia incluso en verano, en España triunfan las ensaladas completas, los poke bowls, los tabulés o las piadinas, reflejo de una gastronomía adaptada a las altas temperaturas y al estilo de vida mediterráneo.



Las recetas más deseadas de agosto

Entre las favoritas del recetario de verano de HelloFresh destacan:



• Poke de gambas con arroz jazmín, aguacate y zanahoria



• Timbal de quinoa con burrata, aguacate y manzana a la cúrcuma



• Ensalada esmeralda con langostinos y vinagreta de mostaza y miel



• Pollo caprese con pesto de albahaca y ensalada de manzana



• Cuscús con verduras asadas y hummus de remolacha



• Tacos veganos de Heura con pico de gallo y aguacate



Platos sabrosos, ligeros y listos en pocos pasos, diseñados para disfrutar sin renunciar al placer de comer bien, incluso cuando apetece cocinar lo justo.



Más vegetales, más fruta, más frescura

El toque vegetal también gana protagonismo en esta época. Aproximadamente un 11 % de las recetas de verano de HelloFresh incorporan frutas como ingrediente principal o secundario: tomate, aguacate, manzana, pera, lima o limón aportan frescura, contraste y valor nutricional a recetas saladas, ensaladas templadas y salsas ligeras.



La colección también refuerza su apuesta por las opciones vegetarianas y veganas, ideales para esta época del año. Entre las más demandadas:



• Cuscús con hummus de remolacha y verduras



• Ensalada con romesco casero y manzana asada



• Timbal de quinoa con burrata y fruta de temporada



• Tacos veganos con Heura y aguacate



Una forma sencilla, sabrosa y equilibrada de seguir una alimentación basada en plantas, sin complicarse.



Porque el verano aún no ha terminado

Fresh Summer no es solo una colección de recetas: es una invitación a seguir disfrutando de la cocina estacional, sencilla y consciente. En la recta final del verano, HelloFresh propone alargar el placer de comer bien, sin prisas, con platos frescos que saben a sol, al aire libre y a vacaciones.

