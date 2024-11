Helly Hansen y The Ocean Race renuevan su asociación para una ampliación a largo plazo

(Información remitida por la empresa firmante)

- La marca líder mundial en vela será el patrocinador oficial de la Ocean Race durante los próximos 7 años, cubriendo 2 ciclos de regatas consecutivos y comenzando con la Ocean Race Europa en 2025

OSLO, Noruega, 21 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Helly Hansen, la marca líder en el mundo de la vela en la que confían profesionales de todo el mundo, y The Ocean Race, conocida como el desafío por equipos más duro de la vela, se enorgullecen de anunciar la renovación de su larga colaboración. Con la ampliación de la asociación, Helly Hansen proporcionará ropa de calidad profesional a toda la organización de la regata, incluidos los socios y el equipo de gestión de la regata en el agua, durante 2 ciclos de regatas consecutivos hasta 2031, con el primer ciclo de regatas que incluirá The Ocean Race Europe en 2025, The Ocean Race Atlantic en 2026 y The Ocean Race (alrededor del mundo) en 2027.

La asociación entre Helly Hansen y The Ocean Race une su pasión compartida por este deporte, reuniendo a los mejores regatistas del mundo y poniéndolos a prueba junto con su equipo en algunas de las condiciones oceánicas más extremas de todo el mundo. Con un recorrido que da la vuelta al planeta y lleva a los regatistas y equipos desde el calor sofocante del ecuador hasta el frío del océano Antártico, pasando por lugares emblemáticos como el Cabo de Hornos, The Ocean Race se describe a menudo como el evento deportivo profesional por equipos más largo y duro del mundo.

Helly Hansen y The Ocean Race también comparten su dedicación a la sostenibilidad y el compromiso de respetar y proteger el medio ambiente. A medida que avance la asociación, Helly Hansen seguirá apoyando el programa Racing with Purpose de The Ocean Race, una plataforma que utiliza el poder unificador del deporte para educar, inspirar y acelerar la acción hacia un océano más saludable.

Es un placer dar la bienvenida de nuevo a Helly Hansen como nuestro socio oficial de ropa, indicó Richard Brisius, presidente de la regata The Ocean Race. Siempre es gratificante embarcarse en un viaje a largo plazo con un socio de confianza. Helly Hansen no sólo comparte nuestro compromiso de hacer avanzar el deporte de la vela a través del compromiso y la innovación, sino que la marca también comparte nuestra misión de proteger y restaurar la salud de los océanos. Esperamos seguir trabajando junto a Helly Hansen para inspirar a nuestros fans a través del poder del deporte de clase mundial.

Con casi 150 años de conocimientos, experiencia y pericia en la creación de prendas de alto rendimiento, Helly Hansen ha desarrollado asociaciones duraderas con los mejores atletas de vela, incluidos los equipos que han participado y ganado la regata The Ocean Race. Descrita como la maratón oceánica definitiva, la Ocean Race es una exigente aventura que se desarrolla las 24 horas del día en las aguas más duras del mundo, lo que la convierte en el entorno ideal para poner a prueba el equipamiento de calidad profesional.

Estamos encantados de ampliar y elevar nuestra asociación con The Ocean Race, una organización que comparte nuestra pasión por la vela, nuestra dedicación a la innovación y nuestro compromiso con el respeto y la protección del medio ambiente, comentó Carrie Ask, consejera delegada de Helly Hansen. Creemos que The Ocean Race no sólo es el evento deportivo por equipos más duro, sino también el laboratorio de pruebas más duro del planeta para nuestra ropa, lo que alimenta nuestra innovación y el desarrollo de nuevos productos. Esperamos comprometernos activamente con las comunidades náuticas de todo el mundo, concienciando sobre la salud de los océanos e inspirando la acción.

The Ocean Race está entrando en una nueva era, siempre en marcha, con iniciativas en curso sobre la salud de los océanos y dos regatas adicionales - The Ocean Race Europe (2025) y The Ocean Race Atlantic (2026) - que desembocarán en la principal y emblemática regata alrededor del mundo - The Ocean Race 2027, cuya salida está prevista en Alicante, España, en enero de 2027 y la llegada en AMAALA, en el Mar Rojo, seis meses más tarde. En cada uno de los eventos compiten hombres y mujeres en la clase IMOCA de foils, en la que la innovación y la tecnología se combinan para batir récords de rendimiento.

Como parte de la asociación, Helly Hansen lanzará una colección de merchandising oficial, que estará disponible para los aficionados a la regata tanto en línea como en Ocean Live Park, los pueblos de escala internacional de la regata, a partir de The Ocean Race Europe en 2025.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=zFGsh-GmQ6sPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2564442/Helly_Hansen_Ocean_Race.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2564443/Helly_Hansen_Ocean_Race_2.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2564444/Helly_Hansen_Ocean_Race_3.jpg

