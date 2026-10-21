Hengrui Pharma presenta en el Congreso ESMO 2026 64 resultados de investigación en su cartera de oncología

(Información remitida por la empresa firmante)

-Hengrui Pharma presenta en el Congreso ESMO 2026 64 resultados de investigación en su innovadora cartera de oncología

Se han aceptado 64 hallazgos, incluidas tres presentaciones de trabajos y tres presentaciones orales rápidas, que abarcan más de diez áreas de la oncología y los cuidados de apoyo.

Más de diez estudios destacan los conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) dirigidos contra HER2 y HER3 en el cáncer de mama y de pulmón.

La investigación hace avanzar tanto productos ya establecidos como terapias innovadoras, incluyendo enfoques para tipos de cáncer difíciles de tratar, como el cáncer de páncreas.

SHANGHAI , 21 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Hengrui Pharma presentará 64 resultados de investigación en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), que tendrá lugar en Madrid, España, del 23 al 27 de octubre de 2026. Esto incluye tres presentaciones de trabajos seleccionados, tres presentaciones orales rápidas, 32 pósteres y 26 pósteres electrónicos.

En su undécima participación consecutiva, Hengrui Pharma compartirá avances en más de diez áreas oncológicas y contará, por segundo año consecutivo, con un stand de exposición.

Impulsando la innovación ADC para el cáncer de mama y de pulmón

Dos ADC desarrollados de forma independiente —trastuzumab rezetecan (SHR-A1811), dirigido contra HER2, y ruzaltatug rezetecan (SHR-A2009), dirigido contra HER3— han sido seleccionados para ser presentados como trabajos destacados. Estos estudios abordan necesidades terapéuticas en el cáncer de mama y de pulmón.

Trastuzumab rezetecan formará parte del estudio HORIZON-Breast06, un ensayo aleatorizado de fase 3 en pacientes con cáncer de mama avanzado con expresión baja de HER2, dirigido por el académico Binghe Xu, del Hospital Oncológico de la Academia China de Ciencias Médicas. Los resultados permitirán profundizar en la evaluación de su potencial terapéutico en esta población de pacientes. Trastuzumab rezetecan se está desarrollando para más de diez indicaciones, entre las que se incluyen el cáncer de mama, pulmón, gástrico, colorrectal y de cuello uterino.

El estudio HERON-Lung01, dirigido por el profesor Yi-Long Wu, del Hospital Popular Provincial de Guangdong, presentará análisis intermedios que comparan el ruzaltatug rezetecan con la quimioterapia basada en platino en casos de cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado con mutación en EGFR, tras la progresión a un tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa del EGFR (EGFR-TKI). La Administración Nacional de Productos Médicos de China aceptó a trámite su solicitud de comercialización en julio de 2026. Este conjugado fármaco-anticuerpo (ADC) también ha recibido la designación de vía rápida por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para NSCLC metastásico con mutación en EGFR que ha progresado tras un tratamiento con un EGFR-TKI de tercera generación y quimioterapia basada en platino. Asimismo, se está llevando a cabo un ensayo de fase 3 que evalúa ruzaltatug rezetecan en combinación con un EGFR-TKI como tratamiento de primera línea para NSCLC localmente avanzado o metastásico con mutación en EGFR.

Con HER2 y HER3 entre sus objetivos clave, Hengrui Pharma ha desarrollado una cartera de fármacos conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) que abarca múltiples dianas, y sigue ampliando sus posibles aplicaciones en diversos tipos de cáncer y contextos terapéuticos. Su cartera combina el desarrollo continuo de dianas ya establecidas con la exploración de nuevas dianas emergentes.

Ampliación del valor clínico en terapias establecidas y emergentes

El inhibidor de PD-1 de Hengrui Pharma, camrelizumab —un fármaco ya consolidado—, formará parte de UNION, un ensayo clínico de fase 3 que evalúa un tratamiento neoadyuvante consistente en radioterapia de ciclo corto, seguida de la administración de camrelizumab y quimioterapia, para el cáncer de recto localmente avanzado. Asimismo, durante una presentación oral rápida, se darán a conocer los resultados de un estudio de fase 2 sobre el ADC SHR-A2102 dirigido contra Nectin-4 en casos de cáncer de cuello uterino recurrente o metastásico.

Otra presentación oral rápida expondrá los resultados preliminares de fase 2 del inhibidor de KRAS G12D, HRS-4642, en combinación con quimioterapia, con o sin adebrelimab, como tratamiento perioperatorio para el cáncer de páncreas con mutación KRAS G12D. La combinación de HRS-4642 con gemcitabina y nab-paclitaxel ha recibido en China la designación de terapia innovadora para el tratamiento de primera línea del cáncer de páncreas avanzado o metastásico con mutación KRAS G12D.

Compartiendo la innovación china con la comunidad oncológica mundial

Los equipos de I+D e innovación de Hengrui Pharma se unirán a expertos en oncología e investigadores durante el congreso, fomentando el intercambio científico internacional en torno a sus productos e investigaciones innovadores.

Jo Feng, presidente y director de operaciones de Hengrui Pharma, dijo: "Este año marca la undécima vez que participamos en ESMO, con 64 presentaciones de investigación: un nuevo récord para Hengrui. Esperamos compartir nuestros últimos avances en el desarrollo de fármacos innovadores, presentar evidencia clínica que demuestre beneficios significativos para los pacientes y llevar más innovación china en beneficio de los pacientes de todo el mundo".

Acerca de Hengrui Pharma

Hengrui Pharma es una compañía farmacéutica global e innovadora, dedicada a la investigación, el desarrollo y la comercialización de medicamentos de alta calidad para atender necesidades clínicas no cubiertas. Sus áreas terapéuticas de enfoque incluyen la oncología, las enfermedades metabólicas y cardiovasculares, las enfermedades inmunológicas y respiratorias, y la neurociencia. Impulsada por una filosofía centrada en el paciente desde su fundación en 1970, Hengrui Pharma mantiene su compromiso de promover la salud humana, esforzándose por combatir enfermedades, mejorar la salud y prolongar la vida mediante el poder de la ciencia y la tecnología. Para más información, visítenos en Hengrui.com y síganos en LinkedIn.

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