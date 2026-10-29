(Información remitida por la empresa firmante)

-De China al escenario global: Hengrui presenta investigaciones innovadoras en el Congreso ESMO 2026, explorando nuevos enfoques para el tratamiento oncológico

Un número récord de 64 presentaciones de investigación pone de relieve la solidez de Hengrui en I+D oncológica y su creciente alcance internacional

SHANGHAI y MADRID, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El Congreso 2026 de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) concluyó recientemente en Madrid. Como referente en innovación dentro de la industria farmacéutica de China, Hengrui Pharma presentó 64 resultados de investigación en la edición de este año, estableciendo un nuevo récord para la compañía y poniendo de manifiesto la solidez y el potencial clínico de la innovación farmacéutica china en el escenario internacional.

Una amplia cartera de investigación oncológica pone de relieve la innovación china a nivel global

Hengrui mantiene desde hace tiempo un firme compromiso con el avance en el tratamiento del cáncer, y sus logros en investigación han recibido un nuevo reconocimiento en el Congreso de la ESMO de este año. Se aceptó un total de 64 estudios de investigación oncológica para su presentación, incluyendo tres ponencias destacadas, tres presentaciones orales rápidas, 32 pósteres y 26 pósteres electrónicos. La investigación abarcó más de diez áreas oncológicas —entre ellas, cánceres gastrointestinales, de pulmón y de mama, cánceres ginecológicos y genitourinarios, y otros tipos de tumores, además de los cuidados de soporte. En estos trabajos se incluyeron 21 fármacos innovadores desarrollados en China: nueve productos ya aprobados y 12 candidatos en fase de investigación. [1]

Hengrui Oncology ha participado en el Congreso de la ESMO durante 11 años consecutivos, desde 2016. Desde 2023, la compañía ha presentado cerca de 200 resultados de investigación en dicho congreso, lo que demuestra su solidez en la innovación oncológica y subraya su papel a la hora de llevar la innovación farmacéutica china al escenario internacional.

La doctora Karen Atkin, directora de Estrategia de Negocio Global y Cartera de Productos en Hengrui Pharma, señaló: "ESMO constituye una plataforma fundamental para el intercambio científico en el ámbito de la oncología a nivel mundial. Nos complace compartir las investigaciones más recientes de Hengrui y dialogar con colegas de todo el mundo sobre los avances científicos emergentes y las posibles áreas de colaboración. De cara al futuro, seguiremos impulsando nuestra estrategia de desarrollo internacional y ampliando las oportunidades para desarrollar nuestros medicamentos innovadores en colaboración con socios internacionales, con el objetivo de ofrecer más opciones terapéuticas a los pacientes de todo el mundo".

De la participación al impacto real: avanzando en el tratamiento del cáncer mediante la innovación de alto valor

El progreso de Hengrui Oncology se sustenta en una inversión continua en I+D. Con décadas de experiencia en el descubrimiento y desarrollo de fármacos oncológicos, Hengrui Pharma ha establecido un enfoque integral basado en cuatro pilares para el desarrollo de terapias innovadoras: terapia de precisión, inmunoterapia, terapia dirigida y cuidados de apoyo. Además de seguir desarrollando plataformas tecnológicas consolidadas, como los conjugados fármaco-anticuerpo (ADC), Hengrui Oncology explora tecnologías emergentes, incluido el descubrimiento de fármacos mediante inteligencia artificial (AIDD), con el fin de integrar la IA en el proceso de desarrollo de medicamentos y mejorar la eficiencia de la I+D.

A fecha de junio de 2026, 14 medicamentos oncológicos innovadores de Clase 1, desarrollados de forma independiente, habían obtenido la aprobación para su comercialización en China. Hengrui Oncology cuenta con una cartera integral que abarca siete áreas terapéuticas principales, cuidados de apoyo en oncología y otros ámbitos con importantes necesidades médicas no cubiertas. Asimismo, dispone de cerca de 50 activos innovadores en fase de desarrollo clínico, con aproximadamente 100 estudios clínicos en curso a nivel mundial. Varios de sus productos han recibido, por parte de la FDA estadounidense, las designaciones de medicamento huérfano y vía rápida.

Como motor clave de la transformación impulsada por la innovación de Hengrui, la oncología es una de las áreas comerciales con mayor intensidad de investigación de la compañía y una de aquellas con las vías más establecidas para traducir la innovación en productos comerciales. En 2025, las ventas de medicamentos oncológicos innovadores representaron el 81,02 % de los ingresos totales por ventas de medicamentos innovadores de Hengrui[2] lo que refleja los esfuerzos continuos de la empresa para traducir la innovación en valor tanto clínico como comercial.

Según su base comercial establecida, Hengrui Oncology está ampliando activamente su presencia en el panorama de la innovación global. A través de su red de 15 sitios de I+D en Asia, Europa, América del Norte, Australia y otros mercados clave, la compañía está avanzando en ensayos clínicos multicéntricos internacionales para múltiples programas innovadores y desarrollando capacidades regulatorias y de I+D en los principales mercados globales. Hengrui Pharma también está buscando constantemente una variedad de modelos de colaboración, que incluyen licencias externas, desarrollo conjunto y asociaciones NewCo, para respaldar la colaboración internacional en proyectos de innovación oncológica y acelerar la expansión de terapias innovadoras en los mercados extranjeros.

Una filosofía centrada en el paciente sigue siendo fundamental para la I+D de Hengrui Oncology. De cara al futuro, Hengrui Oncology seguirá impulsando la innovación desde su origen y llevando más medicamentos desarrollados en China a los mercados internacionales, ampliando las opciones de tratamiento para pacientes con cáncer en todo el mundo y contribuyendo con la innovación y la experiencia chinas a la lucha mundial contra el cáncer.

Referencias:

Acerca de Hengrui Pharma

Hengrui Pharma es una empresa farmacéutica global e innovadora dedicada a la investigación, el desarrollo y la comercialización de medicamentos de alta calidad para abordar necesidades clínicas no satisfechas. Sus áreas terapéuticas de enfoque incluyen oncología, enfermedades metabólicas y cardiovasculares, enfermedades inmunológicas y respiratorias y neurociencia. Impulsada por una filosofía centrada en el paciente desde su fundación en 1970, Hengrui Pharma sigue comprometida con el avance de la salud humana esforzándose por vencer las enfermedades, mejorar la salud y prolongar la vida a través del poder de la ciencia y la tecnología. Para más información, visítenos en Hengrui.com y síganos en LinkedIn.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hengrui-presenta-investigaciones-innovadoras-en-el-congreso-esmo-2026-302923273.html