(Información remitida por la empresa firmante)

-Henlius informa sus resultados de 2025: Crecimiento sostenido tanto en ingresos como en beneficios, avance en la validación de la innovación y las operaciones globales

SHANGHAI, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Henlius (2696.HK) anunció hoy sus resultados anuales de 2025, registrando su tercer año consecutivo de rentabilidad desde 2023. Durante el periodo de referencia, la compañía obtuvo ingresos de 6.666,6 millones de RMB, lo que representa un aumento interanual del 16,5%, y un beneficio neto de 827 millones de RMB. La inversión total en I+D alcanzó los 2.491,9 millones de RMB, un incremento del 35,4%. Gracias a la continua inversión en innovación, el beneficio antes de I+D creció hasta los 2.342,5 millones de RMB, un 26,2% más que el año anterior. Este es el tercer año consecutivo de rentabilidad desde que la compañía alcanzó la rentabilidad anual por primera vez en 2023, demostrando una rentabilidad sólida y sostenible, junto con un crecimiento de alta calidad.

En 2025, Henlius continuó fortaleciendo su impulso de crecimiento global, con unos ingresos totales por ventas de productos que alcanzaron los 5.774,6 millones de RMB. Impulsada por el aumento de las ventas fuera de China de sus productos principales —serplulimab (nombre comercial: Hetronifly en Europa) y HANQUYOU (trastuzumab, nombre comercial: HERCESSI™ en EE.UU., Zercepac en Europa)—, así como por la rápida obtención de pagos por hitos derivados de alianzas estratégicas, la compañía registró una sólida expansión internacional. Los ingresos por ventas de productos fuera de China superaron los 200 millones de RMB en 2025, duplicando el año anterior, mientras que el beneficio por producto aumentó a 93,9 millones de RMB. Hasta la fecha, Henlius ha obtenido la aprobación de 10 productos en 60 países y regiones, incluyendo 4 aprobaciones de la FDA de EE.UU. y 4 de la Comisión Europea, beneficiando a más de un millón de pacientes en todo el mundo.

El producto estrella de la compañía, serplulimab, continuó su éxito comercial a nivel mundial. Durante el periodo del informe, registró ingresos globales por ventas de 1.492,6 millones de RMB, lo que representa un aumento interanual del 13,7%. En este mismo periodo, los ingresos globales por ventas de productos para el cáncer de mama de Henlius alcanzaron los 3.267,5 millones de RMB. Asimismo, los productos comercializados consolidados siguieron generando un flujo de caja estable. Las dos dosis de HLX14 (denosumab) se lanzaron comercialmente en Estados Unidos, Alemania, España y Reino Unido, generando ingresos por ventas de 9,8 millones de RMB durante el periodo del informe. Por otro lado, Henlius continúa impulsando su cartera de productos innovadores, con activos clave como dulpatatug (HLX22, un nuevo epítopo anti-HER2 mAb) y HLX43 (PD-L1 ADC) que se encuentran en fases clínicas críticas.

Gracias a sus capacidades integradas que abarcan I+D, operaciones clínicas, regulación, fabricación y comercialización, Henlius está acelerando su transición hacia un modelo biofarmacéutico global con raíces en China. De cara al futuro, la compañía seguirá centrada en ofrecer productos biológicos de calidad a pacientes de todo el mundo.

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