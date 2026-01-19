Henlius presenta su estrategia "Globalización 2.0" y su plan de innovación a medio y largo plazo en JPM 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN FRANCISCO, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La 44ª Conferencia de Salud J.P.Morgan (JPMHC) se celebró con éxito en San Francisco, Estados Unidos, del 12 al 15 de enero. El 15 de enero (hora del Pacífico), el doctor Jason Zhu, director ejecutivo y consejero delegado de Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK), realizó una presentación magistral en la que describió la estrategia "Globalización 2.0" de Henlius, su diversificada cartera de innovación y su plan de desarrollo a medio y largo plazo.

El negocio internacional de la empresa continúa creciendo a un ritmo acelerado. De cara a 2030, Henlius prevé lanzar más de 20 productos a nivel mundial, incluyendo más de 15 en los mercados de Estados Unidos y Europa.

El doctor Zhu destacó la trayectoria de crecimiento continuo de Henlius y los logros graduales en el marco de su estrategia "Globalización 2.0":

"Con múltiples productos aprobados sucesivamente en Europa y Estados Unidos, y un modelo operativo global integrado cada vez más maduro, nuestro negocio internacional ha mantenido un sólido impulso de crecimiento. Aprovechando nuestras capacidades integradas de I+D, regulatorias y de fabricación, junto con una red clínica y de comercialización global cada vez más consolidada, hemos establecido una capacidad sistemática para ofrecer continuamente activos innovadores en todo el mundo. Durante los próximos cinco años, los flujos de caja estables de nuestra cartera de biosimilares impulsarán aún más la inversión en innovación, lo que permitirá el avance de moléculas más diferenciadas, como ADC, multi-Abs y TCE, en los mercados globales y construirá un modelo de crecimiento global sostenible y replicable".

Henlius también describió cronogramas claros y planes de desarrollo para sus activos de innovación clave en 2026, incluidos serplulimab (nombre comercial: Hetronifly en Europa), un mAb anti-PD-1; HLX22, un nuevo mAb anti-HER2 de epítopo; HLX43, un ADC PD-L1; y HLX07, un mAb anti-EGFR.

Actualmente, la cartera de activos preclínicos de la Compañía abarca múltiples modalidades moleculares, incluyendo anticuerpos, TCE multiespecíficos, ADC, proteínas de fusión y moléculas pequeñas, con un enfoque principal en tumores sólidos. Su estrategia de desarrollo diferenciada se centra en dianas terapéuticas tanto establecidas como emergentes, como PD-(L)1, DLL3, B7-H3, HER2, EGFR, c-Met y KAT6A/B. La cartera comprende una combinación equilibrada de posibles candidatos FIC y BIC, así como programas de seguimiento rápido con mayor certeza clínica y de comercialización, lo que sienta las bases para el avance sostenido de la cartera de productos clínicos a medio y largo plazo. Al estructurar proactivamente su cartera preclínica para abarcar diversos perfiles de innovación, incluyendo FIC, BIC y programas de seguimiento rápido, la Compañía ha establecido una arquitectura de I+D escalonada que equilibra la innovación de vanguardia con la eficiencia del desarrollo y la gestión de riesgos, impulsando así la progresión continua de su cartera de productos innovadores.

