Herbetom 1 Hepabil, el apoyo natural para el hígado tras las comilonas navideñas

Madrid, 26 de diciembre de 2025.- La llegada de diciembre marca una de las épocas del año con mayor exigencia para el sistema digestivo. Las reuniones familiares, las celebraciones con amigos y las tradicionales comilonas propias de estas fechas suelen derivar en comidas pesadas, con un alto contenido en grasas, azúcares y alcohol. Este exceso puede generar digestiones difíciles, sensación de hinchazón e incluso molestias hepáticas.

En este contexto, el cuidado del hígado se vuelve especialmente relevante, y soluciones naturales como Herbetom 1 Hepabil, desarrollado por Bioserum, se presentan como una opción complementaria para apoyar su buen funcionamiento.

Una fórmula vegetal para el bienestar digestivoy hepático

El hígado es responsable de procesos esenciales como la producción de bilis, la metabolización de sustancias tóxicas y la regulación de los niveles de colesterol, entre otras funciones. Factores como el abuso de alimentos ricos en grasa, el consumo de alcohol o ciertos medicamentos pueden afectar su rendimiento, especialmente durante épocas de excesos como la Navidad.

Herbetom 1 Hepabil es un complemento alimenticio en formato jarabe, formulado con extractos de plantas reconocidas por su acción fisiológica sobre el sistema digestivo y el hígado. Entre sus ingredientes destacan el cardo mariano, la alcachofera, el cardo santo, el hinojo, la menta, el rábano negro y el zumo de grosellero negro. Cada uno de ellos ha sido estudiado por sus propiedades beneficiosas, y varios de sus efectos están recogidos en alegaciones aprobadas por la EFSA.

El cardo mariano y la alcachofera favorecen la producción de bilis y la protección de las células hepáticas, ayudando a eliminar toxinas acumuladas. El cardo santo y la menta contribuyen al equilibrio gástrico e intestinal, mientras que el hinojo alivia los gases y espasmos intestinales. El rábano negro y el grosellero negro completan una fórmula pensada para favorecer el confort digestivo tras comidas copiosas.

Estudios universitarios refuerzan su actividad colerética y antiinflamatoria

Además de su composición, Herbetom 1 Hepabil cuenta con respaldo científico. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela llevaron a cabo un estudio experimental que demostró su capacidad para estimular la producción de bilis, en niveles comparables a los de un fármaco colerético de referencia. Los resultados evidenciaron una mejora significativa en los parámetros biliares, sin alteraciones adversas enzimáticas ni metabólicas.

Otro estudio desarrollado en la Facultad de Químicas de la Universidad de Murcia determinó una actividad antiinflamatoria significativa, con una inhibición de la enzima LOX del 33,4% desde la primera dosis. Esta capacidad se atribuye a su contenido en polifenoles, estimado en 853 mg/100 ml por dosis, lo que refuerza su perfil como producto complementario en situaciones de sobrecarga digestiva.

En un contexto como el navideño, donde los excesos alimentarios son habituales, cuidar el hígado es una medida preventiva con efectos positivos en el bienestar general. Herbetom 1 Hepabil de Bioserum se presenta como una opción natural y respaldada para apoyar los procesos hepáticos y digestivos tras las comilonas típicas de las fiestas.



