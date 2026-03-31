El Herbie Hancock Institute of Jazz anuncia el Concurso Internacional de Jazz 2026 en París en colaboración con la Fundación Louis Vuitton

(Información remitida por la empresa firmante)

WASHINGTON y PARÍS, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Herbie Hancock Institute of Jazz anunció hoy que su renombrado Concurso Internacional de Jazz destacará las voces de jazz en 2026 y, por primera vez en su historia, tendrá lugar fuera de Estados Unidos, en París (Francia), en colaboración con la Fundación Louis Vuitton.

Reconocido como el concurso de jazz más prestigioso del mundo, el Concurso Internacional de Jazz del Instituto ha desempeñado un papel fundamental durante casi cuatro décadas en la identificación e impulso de la próxima generación de artistas de jazz. La edición de 2026 reunirá a jóvenes vocalistas excepcionales de todo el mundo para competir en un escenario internacional. Abierto a músicos menores de 30 años, el concurso otorgará más de 100.000 dólares en becas y premios, incluyendo un primer premio de 50.000 dólares presentado por la Fundación Louis Vuitton, así como 25.000 dólares para el segundo lugar y 10.000 dólares para el tercero.

El fin de semana del concurso, que tendrá lugar en el Auditorio de la Fundación, incluirá una esperadísima ronda de semifinales el sábado 10 de octubre, seguida de la final y un espectacular concierto de gala con estrellas invitadas la noche del domingo 11 de octubre. El distinguido jurado estará presidido por la aclamada vocalista de jazz y miembro del consejo directivo del Herbie Hancock Institute of Jazz, Dee Dee Bridgewater, y contará con un panel estelar de artistas de renombre internacional.

Entre las ganadoras anteriores del concurso de canto que se han convertido en figuras destacadas del jazz se encuentran Jazzmeia Horn, Jane Monheit, Cécile McLorin Salvant, Gretchen Parlato y Veronica Swift; artistas que hoy definen y dan forma al panorama mundial del jazz.

Herbie Hancock, presidente del Herbie Hancock Institute of Jazz, comentó:

"La edición de 2026 del concurso se centrará en el canto de jazz. La voz humana es el primer instrumento. Un cantante puede contar una historia de una manera que conecta directamente con el oyente. La música nos permite comunicar emociones, ideas y experiencias que van más allá de las palabras. Un gran vocalista une esos mundos —el lenguaje y la música— de una manera profundamente humana."

El Concurso Internacional del Instituto ha descubierto artistas extraordinarios, sirviendo como un puente vital entre el talento emergente y el futuro del jazz. Además de los vocalistas mencionados anteriormente, el concurso ha impulsado las carreras de muchos artistas distinguidos, entre ellos los saxofonistas Joshua Redman y Melissa Aldana; el pianista, compositor y ganador del Premio Óscar Kris Bowers; el bajista Ben Williams; y el trompetista Ambrose Akinmusire.

El instituto se enorgullece de colaborar con la Fundación Louis Vuitton, una institución cultural líder dedicada a hacer que el arte sea accesible para todos. La Fundación presenta un programa dinámico de exposiciones de arte contemporáneo y moderno, así como de presentaciones en vivo en diversas disciplinas, incluyendo un firme compromiso con la programación de música clásica y jazz en su vanguardista Auditorio. Su emblemático edificio fue diseñado por el fallecido Frank Gehry, un valioso miembro del consejo directivo del instituto y galardonado con el Premio Humanitario Herbie Hancock, lo que subraya aún más la profunda conexión entre ambas instituciones. Desde su inauguración en 2014, la Fundación se ha convertido en un referente de la arquitectura contemporánea en París y en un lugar destacado para la programación cultural internacional, atrayendo a más de 12 millones de visitantes.

El concurso se transmitirá globalmente por Medici.tv, FLV Play (la plataforma de video del sitio web de la Fundación Louis Vuitton) y YouTube, lo que permitirá que el público de todo el mundo disfrute de la emoción de las presentaciones y del surgimiento de la nueva generación de artistas de jazz. Además de las presentaciones del concurso, el programa incluirá clases magistrales especiales en la Fundación, ofreciendo oportunidades de formación en jazz para organizaciones y estudiantes locales.

Las solicitudes para el Concurso Internacional de Jazz 2026 ya están disponibles en hancockinstitute.org/competition. Todos los materiales deben recibirse antes del 15 de julio de 2026. Próximamente se anunciarán más detalles, incluyendo información sobre el jurado y las entradas.

El Herbie Hancock Institute of Jazz es una organización educativa sin ánimo de lucro que ofrece a los jóvenes músicos más prometedores del mundo formación de nivel universitario impartida por maestros de jazz de renombre internacional y presenta programas de educación musical en escuelas públicas para jóvenes de todo el mundo. El instituto preserva, perpetúa y expande el jazz como una forma de arte global, y lo utiliza como medio para unir a personas de todas las edades, orígenes y nacionalidades. Todos los programas se ofrecen de forma gratuita. En colaboración con la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, el instituto es la principal organización sin ánimo de lucro responsable de planificar, promover y producir el Día Internacional del Jazz, una celebración mundial del jazz y su papel en la diplomacia cultural, que se conmemora anualmente el 30 de abril en más de 190 países.

Para más información, visite hancockinstitute.org.

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