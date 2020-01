COMUNICADO: HERE Mobility inicia 2020 con más de 700 socios

Publicado 06/01/2020 15:01:36 CET

- HERE Mobility inicia 2020 con más de 700 socios y más de un millón de kilómetros ahorrados

El HERE Mobility Marketplace registró un crecimiento del 150% del 2018 al 2019, lo que supone un hito importante en su misión de establecer la eficiencia en movilidad.

ÁMSTERDAM, 6 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- HERE Mobility [https://mobility.here.com/], el primer mercado abierto y neutral del mundo que conecta oferta y demanda de transporte en tiempo real para impulsar la eficiencia en movilidad y democratizar el ecosistema, anunció hoy que inicia 2020 con más de 700 socios de oferta y demanda en el mundo, lo que supone un crecimiento del 150% de año a año y que celebrarán un millón de kilómetros ahorrados en todo el mundo para finales de 2019. El rápido crecimiento de HERE Mobility es un resultado directo del creciente número de empresas en industrias que buscan soluciones de movilidad que resuelvan el viaje de la primera a la última milla, mejorando la experiencia del cliente.

El mercado de la movilidad como servicio está creciendo constantemente, a causa de la creciente congestión del tráfico y otros cambios económicos y sociales. Estos factores se han combinado para responder a un mercado de movilidad proyectado para crecer a 1,5-2 billones de dólares para 2030 [https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/...]. Las soluciones de movilidad sostenibles son cada vez más importantes en todo el mundo, ya que se estima que las ciudades albergarán el 60% de la población mundial para 2030 [https://www.usnews.com/news/world/articles/2018-05-17/report...] y las millas totales conducidas alcanzarán un récord histórico en 2040 [https://www.businesswire.com/news/home/20171113006466/en/Fut...].

Con los populares servicios de transporte compartido solo agravando [https://drive.google.com/file/d/1FIUskVkj9lsAnWJQ6kLhAhNoVLj...] los problemas de congestión, el mercado de movilidad inteligente, abierto y competitivo de HERE Mobility aborda las preocupaciones del transporte para las empresas en cada sector permitiéndoles conectar sus clientes con el mayor abanico de opciones de movilidad regional disponibles en una sola plataforma multimodal. El mercado de la movilidad permite a las empresas enriquecer su oferta principal, creando una experiencia del cliente completa.

Con más de 2,5 millones de vehículos registrados, el HERE Mobility Marketplace ya está disponible en más de 100 ciudades de todo el mundo. En 2019, el Marketplace vio un crecimiento del 200% entre los socios de demanda norteamericanos y del 100% entre los socios de demanda en Europa.

"Para competir en el saturado ecosistema actual, las empresas buscan una experiencia del cliente de puerta a puerta, incluyendo el transporte de "primera a última milla", dijo Liad Itzhak, vicepresidente y director de HERE Mobility. "Al conectar los nuevos sectores con nuestras soluciones de movilidad, no solo estamos ayudando a crear movilidad sostenible sino permitiendo a las empresas ofrecer una experiencia completa a sus clientes".

"Aunque los gigantes del transporte han capturado un porcentaje del mercado hiperfragmentado debilitando ha otros proveedores de movilidad, nosotros estamos trastornando a los disruptores", dijo Itzhak. "Nuestra tecnología empodera a la mayor parte del mercado y permite que estos proveedores sean lo más eficientes posible. Esto permite a los proveedores ofrecer un servicio de alta calidad, reducir sus precios y hacer que cada kilómetro cuente con un enrutado optimizado; una victoria para proveedores, consumidores y medio ambiente".

Las compañías de una variedad de sectores se asociaron con HERE Mobility en 2019 para cubrir sus necesidades de movilidad. Sus socios de la industria de la hotelería son Marriott International's Westin San Diego, W Hollywood y Four Points by Sheraton en San Diego. En los sectores financiero y bancario, el líder en fintech digital Wirecard, y Bancolombia. Y en viaje y turismo, el San Diego's Fleet Science Center, el proveedor europeo de asistencia en carretera ARC Europe y el desarrollador brasileño de los mayores complejos comerciales y empresariales del país, Multiplan.

Acerca de HERE Mobility

HERE Mobility es la unidad de negocios de movilidad de HERE Technologies, que tiene el objetivo de democratizar el ecosistema de movilidad con el fin de lograr eficiencia en la movilidad. Con su avanzada tecnología, HERE Mobility ha creado un mercado de movilidad inteligente abierto y competitivo para todos los servicios de transporte, conectando la oferta y la demanda de movilidad en tiempo real para empoderar a las personas y a los negocios en todo el mundo.

Al proporcionar las herramientas y las tecnologías correctas, HERE Mobility logra que la Movilidad como un Servicio (MaaS) sea fácil de usar y accesible para todos en todo el mundo. Desde el lanzamiento de HERE Mobility en enero de 2018, proveedores de transporte de Europa, Estados Unidos y América Latina se han unido al HERE Mobility Marketplace, con un total de más de 2,5 millones de vehículos. El HERE Mobility Marketplace ya está en operación en 100 ciudades en diversos países, entre ellas Los Ángeles, Ámsterdam, Atenas y Barcelona, y se espera que abra en muchas más en los próximos meses. Vea más detalles. [https://mobility.here.com/]

