Los herederos de Diego Maradona y Ccoin lanzarán su primera moneda

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(Información remitida por la empresa firmante)

Ccoin y el legado de Diego Maradona firman una histórica carta de intenciones para lanzar la 'DIEGO MARADONA COIN' en 2026

Buenos Aires / Toronto, 20 de abril de 2026.- Ccoin se enorgullece de anunciar que ha alcanzado una histórica carta de intenciones con el legado oficial de Diego Armando Maradona para desarrollar y lanzar la primera Diego Maradona Creator Coin, un activo digital diseñado para honrar, preservar y expandir el legado de uno de los mayores atletas de la historia.



La carta de intenciones, lograda con la plena alineación y participación de los herederos de Diego Maradona, marca un hito en la intersección entre el deporte, la cultura y la tecnología blockchain. La Diego Maradona Creator Coin está prevista para su lanzamiento global en los próximos seis meses, ofreciendo a los aficionados de todo el mundo no solo un activo digital coleccionable, sino también beneficios y experiencias exclusivas en el mundo real, conectadas con la vida, los valores y el espíritu de Diego Maradona.



"Este proyecto es más que tecnología, es un homenaje. La Diego Maradona Creator Coin ayudará a preservar el legado de nuestro padre para las futuras generaciones y a fortalecer el vínculo que siempre tuvo con sus aficionados", declararon los herederos.



La Diego Maradona Creator Coin permitirá a los aficionados no solo poseer una pieza simbólica de la historia, sino también acceder a experiencias únicas e irrepetibles, contenido exclusivo, oportunidades de merchandising y privilegios especiales dentro de la comunidad.



"El impacto diario de todas nuestras Creator Coins será la convergencia entre tecnología y afición. Integraremos todas nuestras monedas en experiencias y funcionalidades del mundo real; permitimos que los fans impulsen la marca del atleta, músico o club deportivo al que apoyan", afirmó Michael McDowell, CEO de Ccoin Ltd.



Dada la reciente trayectoria de Argentina con las criptomonedas, Ccoin ha realizado un esfuerzo consciente para ofrecer a sus socios, al mercado y a los aficionados total transparencia a lo largo de todo el proceso, tanto en el entorno digital como en espacios físicos interactivos.



"Ccoin ha adoptado un enfoque distinto al de muchos tokens del pasado: ofrecemos contratos inteligentes publicados, comunicación oficial, imposibilidad de emitir nuevos tokens o eliminar los existentes, y un origen de los tokens verificable. Las marcas icónicas deben garantizar la alineación a largo plazo y la protección de su marca", según Javier Palma, CTO de Ccoin Ltd.



Con esta colaboración, Ccoin reafirma su misión: acercar a los aficionados a los iconos que admiran, de forma transparente, segura y con experiencias reales, recompensas y valor tangible.





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Emisor: Ccoin