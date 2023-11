Las herramientas de adquisición de talento de Cielo ponen el poder de la IA en manos de sus reclutadores

(Información remitida por la empresa firmante)

BROOKFIELD, Wis, 14 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Cielo, el Socio de Adquisición de Talento líder mundial, presenta una serie de herramientas inteligentes y revolucionarias que aprovechan la automatización y la IA para ayudar a las empresas a optimizar la experiencia de contratación para todos: Digital AcceleratorsTM. Para muchas empresas, la tecnología de RRHH no cumple sus promesas. Este nuevo conjunto de herramientas basadas en IA convierte esas promesas en resultados.

"Digital Accelerators empodera a los reclutadores combinando las capacidades de la tecnología y la IA con el compromiso de Cielo con la excelencia en el servicio, la experiencia en la industria y los ricos conjuntos de datos de talento respaldados por la inteligencia humana", afirmó Matt Jones, responsable de producto de Cielo. "El mercado se apoya en la tecnología para capacitar a los equipos de AT y mejorar el reclutamiento, pero incluso la solución más convincente no puede ofrecer resultados sin la adopción del usuario. Es por eso que estas herramientas están diseñadas con la experiencia del candidato y el reclutador en el corazón - después de todo, la tecnología sólo funciona cuando los seres humanos la entienden y la adoptan."

Cielo ha traducido todo lo que sabe sobre los mejores procesos de contratación en Digital Accelerators, creando herramientas inteligentes individuales que se dirigen a los mayores puntos de dolor en el proceso de contratación de hoy en día, basándose en los comentarios de los líderes de AT.

"Los verdaderos cambiadores del juego son raros - pero con nuestra primera herramienta disponible, Cielo Source & Engage - hacemos precisamente eso. Debido a que los canales de búsqueda se combinan en una plataforma que ahorra tiempo y pone la experiencia del candidato en primer lugar, ahora es más fácil que nunca buscar, encontrar, captar y programar talento cualificado", dijo Felix Wetzel, vicepresidente de gestión de producto. "Obtenga candidatos cualificados, interesados y disponibles enviados instantáneamente a su equipo, aumentando la productividad general y construyendo relaciones más significativas."

Arkadev Basak, socio de Everest Group, comentó: "La posición de liderazgo de Cielo en los servicios de contratación basados en la tecnología sirve de base sólida para el desarrollo de tecnología de contratación como Digital Accelerators. A medida que la empresa se aventura en el espacio tecnológico de los RRHH, me entusiasma ver cómo responde el mercado a su innovadora combinación de herramientas inteligentes basadas en IA y respaldadas por su experiencia en la prestación de servicios de AT. Estos desarrollos continuos demuestran el compromiso de Cielo para adaptarse a los requisitos cambiantes de los líderes de AT en el entorno empresarial dinámico de hoy en día, y estoy realmente entusiasmado con la dirección que está tomando Cielo."

Kyle Lagunas, director de Estrategia de Aptitude Research, afirmó: "En un mercado inundado de proveedores que promocionan ofertas de inteligencia de talento, los Digital Accelerators de Cielo destacan. Estas soluciones están cuidadosamente diseñadas para capacitar a los equipos de adquisición de talento de primera línea para ofrecer más coherencia, más eficiencia y a mayor escala. Estoy especialmente interesado en ver cómo los líderes de talento y los gestores de programas aprovechan la próxima herramienta inteligente de Cielo para identificar carencias y oportunidades mientras monitorizan las operaciones de reclutamiento y los entornos competitivos de talento. Son capacidades de gran impacto que desearía tener a mi disposición".

Wetzel añadió, "Dado que Cielo Source & Engage, al igual que toda nuestra gama de Digital Accelerators, ha sido probada por expertos en AT, sabemos que las expectativas de los candidatos varían en todo el mundo. Para ofrecer la mejor experiencia en su clase, la herramienta está actualmente disponible exclusivamente en EE.UU., pero tenemos la intención de extenderla a los empleadores de todo el mundo en un futuro próximo."

Esté atento a más herramientas inteligentes de la suite Digital Accelerators. Los próximos productos permitirán a los responsables de AT obtener información práctica y aprovechar la IA generativa para ampliar el análisis de datos, predecir la rotación precisa, crear descripciones de puestos de trabajo, optimizar la publicidad de AT y mucho más.

