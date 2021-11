Heska Corporation adquiere VetZ GmbH (1)

-Heska Corporation adquiere VetZ GmbH, líder europeo en soluciones de software de gestión de la información de la consulta

LOVELAND, Colo., 3 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Heska Corporation (NASDAQ: HSKA - News; "Heska" o la "Compañía"), un proveedor líder mundial de productos avanzados de diagnóstico y especialidades veterinarias, ha anunciado hoy que la Compañía ha llegado a un acuerdo definitivo (el "Acuerdo") para adquirir el 100% de VetZ GmbH ("VetZ"), líder europeo en soluciones de software de gestión de la información de la práctica veterinaria ("PIMS") (dicha transacción, la "Adquisición").

Fundada en 1997 y con sede en Isernhagen, Alemania, VetZ ha creado soluciones de software potentes, fáciles de usar y totalmente integradas para mejorar el flujo de trabajo, la comunicación, el servicio y los resultados de los pacientes. A lo largo de los últimos 25 años, VetZ se ha consolidado como la solución de software de gestión de la información de la consulta de referencia en las principales instituciones sanitarias veterinarias. En la actualidad, VetZ cuenta con más de 70 empleados y más de 3.300 consultas veterinarias, algunas de las más grandes de Europa y del mundo, como clientes. Las soluciones de VetZ potencian y conectan el ciclo completo de la atención sanitaria de las mascotas, desde las comunicaciones con la familia, el alojamiento y la programación hasta los diagnósticos (imágenes, puntos de atención, laboratorio de referencia), los gráficos, los registros de salud, la telemedicina, el comercio electrónico, la facturación, el inventario, el cumplimiento, los análisis y mucho más.

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida al maravilloso liderazgo, gente y cultura de VetZ a la familia global de Heska. Conozco y admiro a VetZ y a sus fundadores desde 2009 y desde entonces he querido hacer realidad esta asociación. En mis décadas en este espacio, no he visto otro PIMS tan potente; VetZ representa la cúspide de la lógica empresarial y la capacidad en la asistencia sanitaria veterinaria", comentó el consejero delegado y presidente de Heska, Kevin Wilson. "Hoy, Heska entra en el mercado de los PIMS como líder, con una posición especialmente fuerte en nuestro principal mercado europeo, Alemania. Intentaremos incorporar inmediatamente VetZ PIMS a nuestras ofertas de suscripción para nuestra creciente base global de más de 7.000 clientes", continuó Wilson. "Con VetZ PIMS, Heska se convierte en una de las razas más raras: un equipo unificado que ofrece las mejores soluciones y suscripciones totalmente integradas para el diagnóstico en el punto de atención, el diagnóstico rápido, el diagnóstico por imagen, los servicios especializados de telemedicina y las ofertas de laboratorio de referencia. Se trata de otro hito importante cumplido en nuestro plan estratégico. Ahora, ampliaremos nuestras capacidades para seguir ofreciendo experiencias, valor y resultados excelentes a más veterinarios, socios conectados, mascotas y familias de mascotas de todo el mundo.

Ingo Fraedrich, cofundador y director general de VetZ, comentó: "Estamos encantados de unirnos a la familia Heska. Estoy increíblemente orgulloso del sólido negocio que nuestro equipo de VetZ ha construido durante casi 25 años. Nos hemos asociado con nuestros amigos veterinarios y socios de toda Europa para mejorar el bienestar de las mascotas y optimizar las prácticas veterinarias con un impacto duradero. Con este emocionante nuevo capítulo, nos expandiremos aún más rápido. Heska es el socio ideal para aprovechar las soluciones existentes de VetZ, de categoría mundial, en nuevas zonas geográficas. Nuestro easyVet es una solución de gestión de consultas y PACS (software de archivo de imágenes y comunicaciones) líder en Alemania y en mercados clave de Europa. Nuestro vetsXL es la mayor plataforma business-to-business para empresas veterinarias en Alemania, con más de 10.000 consultas participantes y socios del sector. Y petsXL, nuestra aplicación y portal de salud animal de nueva generación para propietarios de mascotas, se está ampliando a un ritmo notable para conectar a decenas de miles de miembros de la familia de mascotas con sus proveedores y registros. En conjunto, estas plataformas y servicios asociados hacen de las soluciones de VetZ la plataforma más completa del mercado". El otro cofundador y director general de VetZ, Thomas Fraedrich, añadió: "Yo y todo el equipo de VetZ estamos entusiasmados de unirnos a la familia Heska y mi hermano y yo estamos entusiasmados de unirnos al gran equipo de liderazgo de Heska - los conocemos desde hace muchos años y esperamos trabajar aún más estrechamente juntos para escalar e invertir más para expandir el acceso del mundo a nuestras poderosas soluciones que mejoran el flujo de trabajo, y las capacidades de comunicación y ofrecer interacciones de atención médica veterinaria más eficientes, más acceso a la atención, y mejores resultados de salud y financieros."

Se espera que la Adquisición se cierre a principios de 2022, sujeta a la satisfacción o renuncia de las condiciones de cierre establecidas en el Acuerdo, incluyendo las condiciones de cierre habituales.

Wilson proporcionará más información sobre este anuncio y otras actualizaciones de la Compañía en la próxima conferencia telefónica sobre resultados de Heska, que tendrá lugar el jueves 4 de noviembre de 2021 a las 11:00 a.m. ET. Para acceder al evento, visite https://ir.heska.com/events/ para información aplicable.

Acerca de HeskaHeska Corporation (NASDAQ: HSKA) fabrica, desarrolla y vende productos avanzados de diagnóstico veterinario y de atención sanitaria especializada a través de sus dos segmentos de negocio: Norteamérica e Internacional. Ambos segmentos incluyen instrumentos y consumibles para pruebas de laboratorio en el punto de atención, productos de imagen digital, software y servicios, servicios de datos, pruebas de alergia e inmunoterapia, y ofertas de un solo uso, como pruebas de diagnóstico en la clínica y productos preventivos del gusano del corazón. El segmento de Norteamérica también incluye la producción de vacunas y productos farmacéuticos de marca privada en virtud de acuerdos y canales de terceros, principalmente para la salud de los animales de rebaño. Para más información, visite www.heska.com.

Declaraciones prospectivasEste documento contiene información prospectiva relacionada con la empresa. Estas declaraciones prospectivas generalmente incluyen declaraciones de naturaleza predictiva y que dependen o se refieren a eventos o condiciones futuras, e incluyen palabras como "cree", "planea", "anticipa", "espera", "pretende", "estrategia", "futuro", "oportunidad", "puede", "hará", "debería", "podría", "potencial" o expresiones similares. Todas las afirmaciones contenidas en este documento, que no sean hechos históricos, son declaraciones prospectivas y se basan en una serie de suposiciones que podrían resultar inexactas y hacer que los resultados reales se desvíen materialmente de las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este documento incluyen, entre otras, declaraciones relativas a los futuros resultados financieros y operativos y a los objetivos estratégicos, al calendario previsto de la Adquisición y a sus beneficios esperados. Tales declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluyendo, pero no limitándose a, incertidumbres relacionadas con el cierre de la Adquisición; la capacidad de lograr los beneficios anticipados de la Adquisición; incertidumbres relacionadas con la capacidad de cualquier producto para funcionar y ser reconocido como se esperaba, en particular cuando dicho producto está en desarrollo; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de Heska para vender y comercializar sus productos y servicios de forma económicamente sostenible, incluidas las relacionadas con las diferentes costumbres, culturas, idiomas y ciclos de venta, así como las incertidumbres relacionadas con los climas políticos y económicos extranjeros; y la capacidad de la empresa para integrar el negocio de VetZ adquirido en sus operaciones actuales; y los calendarios de desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. En el apartado "Factores de riesgo" del último informe anual de la empresa en el formulario 10-K y los posteriores informes trimestrales en el formulario 10-Q se exponen otros factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

