HEX lanza una nueva generación de equipamiento protector con la superestrella de la NBA Kyrie Irving

Irving se une a HEX para presentar la línea de protección más avanzada de la marca hasta la fecha, diseñada con un diseño de vanguardia para ofrecer una protección ligera, flexible y transpirable para el deportista moderno

FOUNTAIN VALLEY, California, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- HEX, la línea de equipamiento protector de última generación de McDavid, ha anunciado hoy el lanzamiento de su colección de ropa deportiva más avanzada hasta la fecha, diseñada con un diseño vanguardista para ofrecer una protección ligera, flexible y transpirable a los atletas que compiten al más alto nivel. La superestrella de la NBA Kyrie Irving desempeñará un papel protagonista en la presentación de los nuevos productos, aportando su experiencia y pasión por el rendimiento, mientras HEX redefine lo que el equipamiento protector moderno puede ofrecer.

Irving ha usado productos HEX durante toda su carrera en la NBA y sigue representando el estilo de juego intrépido y de alta intensidad para el que se creó HEX. Su influencia e inspiración han sido clave para impulsar el lanzamiento de la nueva línea HEX, ayudando a diseñar un equipamiento que da a los atletas la confianza necesaria para esforzarse más, jugar con más intensidad y rendir al máximo.

HEX me da tranquilidad en la cancha. El baloncesto es un deporte muy combativo, y llevar HEX me permite mantener mi agresividad y jugar al máximo nivel sin preocuparme por las colisiones que conlleva, afirmó Kyrie Irving. Para mí, no se trata solo de prevenir lesiones, sino de tener la libertad de competir sin miedo.

HEX se ha creado para los jugadores de baloncesto que juegan sin miedo, y se ha diseñado específicamente para proteger las zonas clave de impacto con un equipamiento ligero y de alto rendimiento que se mueve tan rápido y con tanta fuerza como los atletas que lo llevan. La nueva colección HEX representa la próxima evolución en protección para el baloncesto, diseñada con un diseño avanzado para proporcionar una cobertura específica y ligera en las zonas de alto impacto, lo que da a los jugadores la confianza necesaria para atacar en cada jugada.

La nueva gama de productos de HEX

Mangas para piernas HEX (par): diseñadas para el esfuerzo del juego, estas mangas ofrecen una protección ligera y discreta para las rodillas y las espinillas, lo que permite a los jugadores mantener su explosividad en ambos extremos de la cancha sin sacrificar la comodidad ni la movilidad. Disponibles en blanco y negro.

diseñadas para el esfuerzo del juego, estas mangas ofrecen una protección ligera y discreta para las rodillas y las espinillas, lo que permite a los jugadores mantener su explosividad en ambos extremos de la cancha sin sacrificar la comodidad ni la movilidad. Disponibles en blanco y negro. Manga para brazo HEX: diseñada para absorber los impactos y ofrecer libertad de movimiento, la manga para brazo HEX combina protección y flexibilidad, lo que ayuda a los atletas a afrontar cada jugada con confianza. Disponible en blanco y negro.

diseñada para absorber los impactos y ofrecer libertad de movimiento, la manga para brazo HEX combina protección y flexibilidad, lo que ayuda a los atletas a afrontar cada jugada con confianza. Disponible en blanco y negro. Camiseta de manga corta HEX: diseñada para las batallas en la zona, la camiseta HEX integra un acolchado protector en una prenda de alto rendimiento, lo que proporciona a los jugadores una cobertura de la parte superior del cuerpo que se mueve con la misma fluidez que ellos. Disponible en blanco.

diseñada para las batallas en la zona, la camiseta HEX integra un acolchado protector en una prenda de alto rendimiento, lo que proporciona a los jugadores una cobertura de la parte superior del cuerpo que se mueve con la misma fluidez que ellos. Disponible en blanco. Manguitos largos HEX: hemos alargado nuestros manguitos para piernas más vendidos en ambos extremos para crear uno de los accesorios más atractivos del juego, mejorado con acolchado contorneado en la rodilla. Disponible en negro con almohadillas rosas.

hemos alargado nuestros manguitos para piernas más vendidos en ambos extremos para crear uno de los accesorios más atractivos del juego, mejorado con acolchado contorneado en la rodilla. Disponible en negro con almohadillas rosas. Rodilleras/coderas/espinilleras HEX (par): nuestras almohadillas más versátiles se ajustan fácilmente a las rodillas, los codos o las espinillas para ofrecerte protección donde más la necesitas. Disponibles en blanco y negro.

Tecnología HEX: Protección reinventada

Almohadillas un 40 % más finas (5 mm frente a 9 mm) con el mismo nivel de protección.

Formas HEX troqueladas que se flexionan y envuelven las articulaciones para una mayor movilidad.

Tejido microventilado y transpirable con microperforaciones para mayor frescor y comodidad.

Fabricación de primera calidad con bordes acabados y ribetes de silicona para una sensación segura y apenas perceptible.

Durabilidad probada por atletas para soportar el juego de alta intensidad y los lavados repetidos.

HEX siempre se ha centrado en proporcionar a los atletas la confianza necesaria para jugar sin límites, comentó Phil Gyori, consejero delegado de United Sports Brands, empresa matriz de McDavid y HEX. Con el lanzamiento de esta línea de última generación y la participación de Kyrie Irving para ayudarnos a darla a conocer, no solo protegemos a los atletas, sino que los impulsamos a seguir adelante. Kyrie encarna la dureza, la creatividad y la intensidad que representa HEX.

Disponibilidad del producto

La nueva línea de productos HEX ya está disponible en Mcdavidusa.com/Hex y se venderá en tiendas seleccionadas de DICK'S Sporting Goods y en línea en Dicks.com . Para obtener más información, siga a @hex.gameday en Instagram y TikTok .

Acerca de HEX

HEX, parte de la marca McDavid, se dedica a crear equipamiento deportivo de protección de primera calidad diseñado para atletas que compiten con intensidad. Fabricados con un diseño y una construcción avanzados, los productos HEX ofrecen una protección ligera, flexible y transpirable en las zonas clave de impacto, lo que da a los atletas la confianza necesaria para jugar con más intensidad, partido tras partido. HEX cuenta con la confianza de los mejores atletas de todo el mundo y sigue ampliando los límites de la protección orientada al rendimiento.

