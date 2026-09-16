Hexnode presenta Hexnode Synapse, que aporta orquestación basada en agentes a las operaciones de TI y seguridad

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hexnode, la división de software empresarial de Mitsogo, presentó hoy Hexnode Synapse en HexCon26, su conferencia anual de usuarios. Hexnode Synapse es una capa de orquestación basada en agentes para operaciones de TI y seguridad, diseñada para transformar solicitudes y eventos del sistema en acciones coordinadas, gobernadas y trazables.

La proliferación excesiva de herramientas es uno de los principales obstáculos en las operaciones de TI y seguridad.

"Si analizamos el trabajo real de TI, nada ocurre jamás dentro de un único sistema. La incorporación de un empleado implica gestionar identidades, dispositivos y el sistema de recursos humanos. Responder a una amenaza afecta al endpoint, al acceso del usuario y a la gestión de la incidencia. Y, hoy en día, es una persona quien conecta todos estos elementos en cada ocasión", afirmó Apu Pavithran, consejero delegado y fundador de Hexnode.

Cada traspaso de tareas conlleva trabajo manual y ralentiza la respuesta. Hexnode Synapse conecta dichas etapas.

¿Qué es Hexnode Synapse?

Hexnode Synapse es una capa de orquestación gobernada y basada en agentes, diseñada para coordinar solicitudes, alertas y eventos de principio a fin, abarcando todos los sistemas empresariales que intervienen en su resolución.

Synapse parte del contexto nativo de Hexnode UEM, Hexnode XDR y Hexnode IdP y extiende los flujos de trabajo hacia otras herramientas de TI y seguridad. En lugar de obligar a los administradores a alternar manualmente entre consolas, coordina agentes, aprobaciones y acciones del sistema en torno a cada solicitud, alerta o evento.

¿Cómo funciona Hexnode Synapse?

Hexnode Synapse funciona a través de agentes de IA especializados que razonan sobre las solicitudes y alertas entrantes, determinan el siguiente paso y actúan dentro de límites definidos. Inicialmente incluye:

Agente de dispositivos: Admite diagnósticos de causa raíz, corrección de desviaciones de cumplimiento, remediación de parches y vulnerabilidades, y aprovisionamiento de dispositivos.

Admite diagnósticos de causa raíz, corrección de desviaciones de cumplimiento, remediación de parches y vulnerabilidades, y aprovisionamiento de dispositivos. Agente de identidad: Admite solicitudes de acceso, operaciones del ciclo de vida de la identidad, cambios de rol y tareas relacionadas con cuentas.

Admite solicitudes de acceso, operaciones del ciclo de vida de la identidad, cambios de rol y tareas relacionadas con cuentas. Agente de amenazas: Admite la clasificación de alertas, así como la investigación y contención de amenazas.

Las organizaciones también pueden configurar agentes personalizados basados en sus propias herramientas y fuentes de conocimiento.

Hexnode Synapse también puede coordinar secuencias entre productos cuando un flujo de trabajo abarca más de un sistema.

Por ejemplo, una única instrucción como "Incorporar a John" lee el perfil de RR.HH. del nuevo empleado e inicia el proceso de incorporación: Hexnode Synapse crea la identidad y asigna licencias de aplicaciones según el departamento del empleado, despliega simultáneamente la configuración del dispositivo (sin intervención manual) y las políticas de protección de terminales, y registra el ticket de TI correspondiente, todo ello como un flujo de trabajo gobernado. Si un paso se detiene, el sistema se recupera por sí solo; cuando se agotan las licencias de aplicaciones, Synapse genera un ticket y reanuda el aprovisionamiento en cuanto queda una licencia libre.

¿Cómo incorpora Hexnode Synapse la gobernanza desde su diseño?

Hexnode Synapse emplea salvaguardas, límites definidos por el administrador sobre las acciones que un agente puede realizar de forma autónoma, junto con mecanismos de aprobación a nivel de acción y un historial de ejecución trazable, para mantener las acciones del agente bajo control humano. Las acciones críticas, como el borrado del dispositivo, el aislamiento del terminal o la modificación de privilegios de acceso, se derivan a un aprobador designado antes de su ejecución.

Todas las acciones, ya sean autónomas o aprobadas, quedan registradas en el Centro de Ejecución. Los equipos de TI y seguridad pueden consultar y exportar este historial, transformando el proceso de auditoría en una simple descarga de datos en lugar de una búsqueda de evidencias que podría prolongarse durante semanas.

Integraciones iniciales y disponibilidad

En su lanzamiento, Hexnode Synapse se integra con ServiceNow, Zendesk, Microsoft Entra ID y BambooHR, extendiendo la orquestación a los flujos de trabajo de TI y seguridad circundantes junto con Hexnode UEM, Hexnode XDR y Hexnode IdP. Hexnode planea expandir progresivamente el catálogo de integraciones y las capacidades principales de Synapse en las próximas fases.

Hexnode Synapse estará disponible en fase de prueba solo por invitación a finales de este año. Las organizaciones interesadas pueden registrarse en www.hexnode.com/synapse/.

Acerca de Hexnode

Hexnode es un proveedor líder de soluciones empresariales, que incluye Hexnode UEM para la gestión autónoma de terminales impulsada por IA, Hexnode XDR para la detección y respuesta inteligente ante amenazas, y Hexnode IdP para una gestión segura y consciente del contexto de identidades y accesos. Para más información, visite www.hexnode.com.

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