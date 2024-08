HEYDUDE presenta a Sydney Sweeney como su nueva Brand Ambassador Mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

Actriz, productora e icono de estilo lidera la nueva campaña de la marca de calzado, centrada en la comodidad y la confianza

Madrid, 27 de agosto de 2024.- ¿Qué significa ser un Dude? Los que lo saben, lo saben: ser un Dude es una forma de vida'. Sentirse cómodo con el propio calzado y animar a los demás a hacer lo mismo. HEYDUDE, la popular marca de calzado, y Sydney Sweeney unen sus fuerzas para ilustrar a las masas sobre lo que significa ser un Dude. La marca y la polifacética artista anuncian una asociación mundial a largo plazo y han presentado la nueva campaña de HEYDUDE para crear un movimiento de Dudes.



Sweeney, actriz y productora nominada en dos ocasiones a los Emmy, es una de las actrices más solicitadas de su generación y ha cautivado al público de todo el mundo con sus numerosos papeles icónicos, aclamados por la crítica y de gran repercusión. Desde Euphoria y White Lotus, de HBO, hasta la comedia romántica de Sony Anyone But You que dominó las taquillas, pasando por la película independiente Reality, ganadora del premio Peabody y nominada a los premios Critics' Choice, y próximamente en el thriller de Ron Howard Eden y en Echo Valley, de Apple TV+.



En esta campaña, Sweeney se presenta como Directora de Dudes, abriendo el telón para revelar su "verdadera identidad" detrás de las cámaras e invita a todos, sin importar quiénes sean, a mostrarse con confianza tal como son. La multifacética campaña, que incluye publicidad exterior y redes sociales, se centra en el nombre HEYDUDE y celebra la definición de "Dude" de la marca, enfocada en el confort, la confianza y las complicaciones que empoderan al abrazar todas las facetas de uno mismo. Sydney Sweeney aparecerá en los contenidos de HEYDUDE y actuará como Brand Ambassador mundial invitando a todo el mundo a sentirse cómodo con sus propios zapatos.



"HEYDUDE valora la comodidad, tanto en el calzado como en todos los aspectos de la vida, todo un mensaje que apoyar. La marca nunca sacrifica el estilo por la comodidad, por lo que los estilos icónicos de HEYDUDE son la opción de calzado favorito tanto si viajo como para trabajar. Es un auténtico placer representar a la marca en 2024 y más allá", afirma Sweeney.



"No todos los días se encuentra un talento generacional y un ícono de estilo que también viva auténticamente la marca, así que pedirle a Sydney que se uniera a HEYDUDE para ampliar la percepción de lo que significa ser un Dude era algo que teníamos que hacer", dijo Terence Reilly, presidente de HEYDUDE. "Sydney encarna la esencia de Dude al sentirse siempre cómoda en su propia piel, por eso, es la persona ideal no solo para la colección de zapatos, sino para la marca".



Con una base de fans en rápido crecimiento, la marca con sede en Massachusetts se está convirtiendo rápidamente en el calzado imprescindible para momentos informales, festivales de música, viajes y todo tipo de ocasiones. Más de dos millones de seguidores en las redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook han encontrado a su Dude interior y la marca ha ampliado su portfolio de siluetas clásicas a una variedad de nuevos estilos y modelos, todos ellos basados en la comodidad y en materiales ligeros. Entre ellos se incluyen: WENDY y WALLY SLIP, WENDY y WALLY COMF, además de otros modelos que se lanzarán este otoño.



Acerca de Crocs, Inc.

Crocs, Inc. (Nasdaq: CROX), con sede en Broomfield, Colorado, es líder mundial en calzado informal innovador para todos los públicos, que combina comodidad y estilo con un valor que los consumidores conocen y adoran. Las marcas de la compañía incluyen Crocs y HEYDUDE, y sus productos se venden en más de 80 países a través de canales mayoristas y directos al consumidor. Para más información sobre Crocs, Inc. visite investors.crocs.com. Para saber más sobre las marcas, visitar www.crocs.com o www.heydude.com.



Acerca de HEY DUDE

Los zapatos HEY DUDE combinan diseño, ligereza y comodidad. Para su fabricación se han eliminado los materiales pesados en sus productos, incluyendo a su vez materias resistentes, tecnologías patentadas y diseños innovadores, siempre pensando en soluciones para poder hacer el día a día más fácil. La comodidad innovadora, ultraligera y estilo casual, pero versátil, son una combinación ganadora en los todos los zapatos de la marca. HEY DUDE es sinónimo de detalle e innovación, volviendo a lo básico con el concepto de diseño y fabricación de zapatos, haciendo un borrón y cuenta nueva para crear zapatos increíblemente cómodos y ligeros. Desde a marca se promueve una nueva visión de sostenibilidad y transparencia, incluyendo en su catálogo (materiales de origen reciclado o de procedencia natural, como el corcho o la piel de imitación procedente de fibras sintéticas, que garantiza el bienestar animal sin dejar atrás la suavidad y la calidez tan propia del cuero.



