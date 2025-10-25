(Información remitida por la empresa firmante)

-HeyGears lanza las impresoras 3D de la serie Reflex 2: permiten a los usuarios ir más allá de los prototipos y comenzar la producción

SHENZHEN, China, 25 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- HeyGears ha lanzado su nueva Serie Reflex 2 de impresoras 3D de resina, diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de producción de profesionales de la industria y estudios creativos. Las impresoras 3D Reflex 2 Pro y Reflex 2 ofrecen mayor productividad, fiabilidad y escalabilidad para diversas aplicaciones de impresión 3D.

Reflex 2 Pro: Vaya más allá de los prototipos, comience la producción

La Reflex 2 Pro está diseñada para cubrir una amplia gama de escenarios de producción profesional, incluyendo la validación de prototipos y la producción de piezas para uso final. Presenta un volumen de construcción 2,3 veces mayor que su predecesora y una altura Z de 35 cm: 230 144 350 mm (9,1 5,7 13,8 pulgadas). Este amplio volumen la hace ideal para calzado, órtesis, prótesis y equipos de protección deportiva impresos en 3D.

La Reflex 2 Pro se basa en su motor de luz OptiZone de 1032 W, que incorpora 1032 zonas de luz controladas individualmente. Esta tecnología facilita una proyección de luz precisa, garantizando una calidad superficial uniforme y un curado óptimo, a la vez que minimiza los residuos de resina y mejora la eficiencia de la producción. Su nueva pantalla Amber Screen Pro alcanza una alta tasa de transmisión de energía del 10 %, a la vez que mejora significativamente la durabilidad con más de 6.000 horas de vida útil.

La Reflex 2 Pro también está equipada con un módulo de motor FOC de precisión que garantiza un posicionamiento de alta precisión con 25.600 micropasos por revolución. Esto permite una impresión 3D estable con alta carga y velocidad, lo que la hace ideal para una producción por lotes fiable.

Además, el sistema inteligente de control de temperatura asistido por raspador optimiza las tasas de éxito de la impresión al calentar eficientemente la resina, reducir los tiempos de espera y evitar la sedimentación para mantener condiciones de impresión óptimas.

Reflex 2: Producción completa potenciada

La impresora 3D Reflex 2 cuenta con un área de impresión de 230 144 230 mm (9,1 5,7 9,1 pulgadas). Utiliza un motor de luz OptiZone de 161 nm y la misma tecnología Amber Screen Pro que la Reflex 2 Pro, lo que garantiza resultados fiables para diseñadores de productos, estudios y empresas que utilizan la impresión 3D como herramienta fundamental para la creación de prototipos y la creación en general.

Ambas impresoras 3D de la serie Reflex 2 son compatibles con una amplia gama de materiales de alto rendimiento, incluyendo la recién presentada resina PAH270, que ofrece una alta resistencia a la deformación y una resistencia térmica de hasta 270 °C.

Con la serie Reflex 2, HeyGears busca mejorar las capacidades de la tecnología de impresión 3D, proporcionando a profesionales y creativos las herramientas necesarias para materializar sus ideas.

Para obtener más información sobre las impresoras 3D de HeyGears, visite: https://bit.ly/3IWiSQc

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803843/image_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803844/image_2.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803845/image_3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/heygears-lanza-las-impresoras-3d-de-la-serie-reflex-2-302594427.html