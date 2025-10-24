Hi Coruña- Human Intelligence Hub celebró su primer aniversario con el 100 % de ocupación

(Información remitida por la empresa firmante)

A Coruña, 24 de octubre de 2025.-

Hi Coruña – Human Intelligence Hub celebró su primer aniversario con un evento que reunió a representantes institucionales, empresariales y del ecosistema digital gallego, consolidando su papel como motor de la innovación y la colaboración en la ciudad de A Coruña

Hi Coruña – Human Intelligence Hub es un espacio de innovación y colaboración situado junto al mar, en un enclave privilegiado de A Coruña. Con más de 5.000 metros cuadrados, el hub reúne a empresas de diferentes sectores y tamaños —todas con el eje común de la transformación digital— que encuentran aquí un entorno donde crecer, conectar y generar impacto. Más que un coworking, Hi Coruña es un ecosistema vivo que impulsa la inteligencia humana como motor de la innovación.



En su interior conviven startups, pymes y corporaciones, además de profesionales independientes, que comparten un mismo propósito: crear futuro desde la colaboración. El espacio combina instalaciones de última generación y servicios tecnológicos avanzados con una intensa programación de actividades: eventos, formaciones, programas de mentoring, acciones de networking y proyectos de innovación abierta. Todo ello orientado a fortalecer el tejido empresarial y creativo de Galicia. En apenas un año, Hi Coruña se ha consolidado como referente gallego en innovación, tecnología y comunidad, demostrando que la mejor inteligencia sigue siendo —y será siempre— la humana.



Durante su intervención, la directora del hub, Juana Abellaneda Bermejo, destacó que Hi Coruña alcanza el 100 % de ocupación física, pero sigue creciendo en su verdadera dimensión: "Hi Coruña está completo en espacio, pero lejos de alcanzar su máximo potencial. Porque Hi no son solo metros cuadrados: es una forma de entender el trabajo, la creatividad y la conexión entre personas".



El evento, precedido por un recital de la Orquesta Sinfónica de Galicia —que interpretó la melodía de Hi Coruña—, incluyó la proyección de tres vídeos que recorrieron el pasado, presente y futuro del proyecto: el making of del edificio, un homenaje a la comunidad Hi y el resumen "Un año de Hi Coruña", que puso en cifras y emociones la actividad del hub.



Entre los hitos del primer año destacan:



• 31 empresas



• 300 miembros activos



• Más de 90 eventos organizados.



• 640 horas de salas reservadas.



• Más de 120 sinergias y colaboraciones entre empresas.



• 1.800 personas que han pasado por el espacio.



• Podcast, producciones, grabaciones, etc.



El acto contó también con intervenciones institucionales, el reconocimiento a patrocinadores y colaboradores, y un cierre festivo con música, puntos interactivos y cena-cóctel, donde los asistentes pudieron disfrutar de un networking real. "Hi Coruña crece cada día en conexiones, ideas y propósito compartido —concluyó Abellaneda—. Lo mejor está por venir, porque Hi Coruña está más viva que nunca". Asistió Juan Ignacio Borrego, Concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de A Coruña y Carmen Cotelo, directora de la Axencia Galega de Innovación de la Xunta de Galicia.



Tras su primer año, Hi Coruña se consolida como referente en Galicia en la creación de comunidades digitales y creativas, reafirmando su propósito: impulsar la inteligencia humana como motor de la innovación.



