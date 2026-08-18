Hi3D V3.0 se lanza con 48 horas de acceso gratuito para todos

(Información remitida por la empresa firmante)

-Hi3D V3.0, el primer modelo 3D con IA disponible comercialmente y con una resolución de 2048 voxel, se lanza con 48 horas de acceso gratuito para todos

BEIJING, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Hi3D, la plataforma integral de creación 3D con IA, anuncia el lanzamiento de Hi3D V3.0, el primer modelo 3D con IA disponible comercialmente con una resolución de 2048 voxel.

Para que todos puedan experimentar las capacidades de alta fidelidad de Hi3D V3.0, Hi3D ofrece acceso gratuito a la versión 3.0 durante 48 horas, del 19 al 20 de agosto de 2026, en Hi3D, con un 70 % de descuento en los planes anuales.

Mejora triple

Resolución de alta fidelidad a nivel de 2048 voxel

Con una resolución de 2048 voxel, Hi3D V3.0 conserva estructuras complejas incluso con niveles de zoom extremos, logrando detalles nítidos sin la fusión ni el suavizado que se producen en resoluciones inferiores.

La reconstrucción mejorada permite a Hi3D V3.0 construir componentes pequeños y adyacentes por separado sin fusionarlos, capturar grabados poco profundos y relieves superficiales, y construir estructuras complejas como paredes delgadas y voladizos sin soporte.

Integración estructural integral

El avanzado razonamiento espacial de Hi3D V3.0 da como resultado una geometría precisa y una gran exactitud estructural desde cualquier ángulo, incluyendo áreas ocluidas y objetos que se intersecan, logrando estructuras estables y bien soportadas en vistas traseras y laterales.

Un techo de texturas con resolución 8K

La salida de texturas aumenta a una resolución máxima de 8K gracias al algoritmo de mapeado UV desarrollado por Hi3D. Esto se traduce en bordes de patrones más nítidos, transiciones de color más suaves y una ornamentación más fina.

Hi3D también ofrece:

Creador de modelos 3D : Una plataforma 3D con IA todo en uno para convertir imágenes en 3D, texturizar, dividir modelos y exportar en múltiples formatos.

: Una plataforma 3D con IA todo en uno para convertir imágenes en 3D, texturizar, dividir modelos y exportar en múltiples formatos. Modelo imagen a 3D : Convierte imágenes 2D en modelos 3D detallados para videojuegos, diseño, arte e impresión 3D.

: Convierte imágenes 2D en modelos 3D detallados para videojuegos, diseño, arte e impresión 3D. Texturizado con IA : Genera texturas listas para producción a partir de modelos 3D sin texturizar.

: Genera texturas listas para producción a partir de modelos 3D sin texturizar. División para impresión 3D: Divide los modelos en piezas imprimibles y añade conectores para su ensamblaje.

Divide los modelos en piezas imprimibles y añade conectores para su ensamblaje. Impresión 3D multicolor: Convierte los modelos texturizados en regiones de color para una impresión multicolor compatible.

Una actualización integral a estándares intersectoriales

Innumerables campos utilizan recursos 3D de alta resolución: impresión 3D, videojuegos y cine, arte digital, joyería y moda, diseño industrial, turismo y educación, entre otros. Hi3D resuelve múltiples problemas en diversas industrias. Al mejorar la capacidad de modelado desde múltiples perspectivas, facilita el acceso a contenido 3D de alta calidad en todos los ámbitos, acortando la brecha entre la generación por IA y la producción final.

Ventana de lanzamiento de 48 horas

Cuándo: 19 de agosto de 2026 (00:00 UTC) –20 de agosto de 2026 (24:00 UTC)

19 de agosto de 2026 (00:00 UTC) –20 de agosto de 2026 (24:00 UTC) Dónde: Hi3D

Oferta: Acceso gratuito a la versión 3.0 durante 48 horas, además de un 70 % de descuento en los planes anuales.

Acerca de Hi3D

Hi3D es una plataforma de creación 3D con IA todo en uno.

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