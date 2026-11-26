HICARI lanza Creator Workspace, un espacio de trabajo gratuito para que los creadores UGC se profesionalicen - Miguel Palau

(Información remitida por la empresa firmante)

La versión gratuita de Creator Workspace de HICARI sirve para encargos y colaboraciones dentro y fuera de HICARI, con un tablero con el estado de cada encargo, checklists y almacenamiento de vídeos, guiones y facturas.

Por 5 euros al mes, la versión de pago amplía el almacenamiento hasta 100 GB y añade un CRM de clientes y una comunidad VIP en la que HICARI publica ofertas en exclusiva.

Madrid, 26 de noviembre de 2026. HICARI, la plataforma española de contenido UGC que conecta marcas con 7.000 creadores, ha lanzado Creator Workspace de HICARI. Según explica Miguel Palau, cofundador de HICARI, se trata de un espacio de trabajo gratuito para creadores de contenido UGC, los vídeos que graban personas reales para que las marcas los utilicen en sus redes sociales y anuncios. La herramienta permite gestionar tanto los encargos que llegan a través de HICARI como las colaboraciones que cada creador consigue por su cuenta. La versión gratuita reúne en un solo lugar el seguimiento de cada encargo, los vídeos, los guiones y las facturas, mientras que la versión de pago tiene un coste de 5 euros al mes.

Un creador UGC suele trabajar para varias marcas a la vez, cada una con su brief, sus plazos, sus revisiones y su factura. Ese trabajo acostumbra a repartirse entre notas del móvil, hojas de cálculo, carpetas en la nube y mensajes. Creator Workspace lo junta en un solo panel, pensado para que el creador trabaje como un profesional independiente.

Qué incluye gratis Creator Workspace

Tablero de encargos, con el estado de cada petición de un vistazo, desde la propuesta hasta la entrega.

Checklists para cada encargo, para no dejarse ningún paso del brief.

Almacenamiento de vídeos

Analítica de ingresos

Creación y almacenamiento de guiones, para tener a mano cada versión entregada.

Almacenamiento de facturas, para tenerlas juntas al cerrar cada trimestre.

Qué añade la versión de pago, por 5 euros al mes

Hasta 100 GB de almacenamiento de vídeos.

CRM de clientes, con el historial y el contacto de cada marca con la que trabaja el creador.

Comunidad VIP de HICARI, en la que la plataforma publica ofertas en exclusiva.

Guiones con IA que aprende del tono del creador.

Lo que dicen los creadores

La creadora y divulgadora UGC Anna Sánchez Villega (@annasv.ugc), con 85.000 seguidores en Instagram, ha usado Creator Workspace durante los últimos meses en colaboración con HICARI. En una publicación en Instagram lo resumía así: Llevo un par de meses probando este workspace para gestionar mis colaboraciones UGC y me está encantando.

Una profesión que se consolida

El lanzamiento llega semanas después de que HICARI publicara el I Estudio UGC España 2026, que situó en 160 euros el precio medio real de un vídeo UGC en España. El mismo estudio detectó que la mayoría de marcas todavía no diferencia el precio según la experiencia del creador. Llevar un historial ordenado de encargos y clientes es uno de los pasos para que esa experiencia se note y se pague.

Miguel Palau, cofundador de HICARI, explica: Los creadores UGC trabajan para varias marcas, agencias y plataformas UGC a la vez, con plazos, revisiones y facturas. Hasta ahora les dábamos encargos; con Creator Workspace queremos darles también la herramienta para llevar su negocio. Por eso lo esencial es gratis, y lo que va más allá cuesta menos que un café a la semana. Todo en una App a mano.

Disponibilidad y precio

Creator Workspace de HICARI ya está disponible para creadores en hicari.io en web y App en Android y Apple. La versión gratuita no tiene coste. La versión de pago cuesta 5 euros al mes y un plan anual más barato.

Sobre HICARI

HICARI es una plataforma española de contenido UGC que conecta marcas con 7.000 creadores para encargar vídeo y gestionar entregas y derechos en un solo sitio. Marcas como Flexicar, VTech, idealo, Iberdrola, o MASORANGE trabajan con sus creadores. En 2026 publicó el I Estudio UGC España y lanzó Creator Workspace, su espacio de trabajo para creadores. Más información en hicari.io.

Contacto

Emisor: Miguel Palau

Contacto: Miguel Palau

Número de contacto: +34694269351