Hidden Away Hotels incorpora el hotel Cavalta de Sevilla e inicia su expansión con nuevo modelo de gestión

Hidden Away Hotels, propiedad de Carmen Cordón e Ignacio Jiménez, con cinco hoteles y dos edificios de apartamentos de lujo, anuncia su expansión a través del modelo de arrendamiento, comenzando con el hotel Cavalta, un 5 estrellas Gran Lujo ubicado en el barrio de Triana, Sevilla. La cadena, que creció más del 10% en 2024, pone en marcha un ambicioso plan de expansión nacional e internacional. Para liderar este crecimiento, la compañía ha incorporado a Jorge Jiménez Cordón como Development Manager

Madrid, 10 de febrero de 2025.- La pasión por el descubrimiento de edificios emblemáticos con identidad propia y la recuperación de la esencia de lugares relegados al anonimato son las señas de identidad que definen la filosofía de Hidden Away Hotels. Propiedad de los empresarios Carmen Cordón e Ignacio Jiménez Artacho. La firma comenzó su andadura en 2014 con su primera apertura en Palma de Mallorca, el hotel Posada Terra Santa, y desde entonces se ha consolidado como adalid de la creación y gestión exitosa de hoteles de lujo gracias a su dilatada trayectoria de más de diez años centrada en la localización de edificios singulares en el centro de la ciudad, fuera de las grandes vías, la restauración de patrimonio arquitectónico, a su expertise en el análisis de la viabilidad económica de los proyectos y en la creación de un concepto y su posterior posicionamiento en el sector del lujo hotelero.



Como cadena han logrado aportar una experiencia local verdadera, se definen como anfitriones de la ciudad y artesanos del lujo: personalizado, a medida, silencioso. En palabras de Carmen Cordón "gracias a nuestra visión personal y al significado que para nosotros tiene el verdadero lujo, hemos sido capaces de crear un concepto diferencial y alejado de las tendencias generales del sector".



En la actualidad, Hidden Away Hotels ha logrado crear una base patrimonial muy relevante. Cuenta con cinco hoteles, cuatro de ellos en propiedad: Gran Hotel Inglés, el hotel de lujo más antiguo de Madrid; Gravina 51 en Sevilla; Seda Club Hotel el primer 5 estrellas Gran Lujo de la ciudad de Granada; y un 5 estrellas Gran Lujo en Lisboa (Rua Rodrigues Sampaio, 78) que supone la internalización de la firma y para el que se ha realizado una inversión de más de 25 millones de euros, su apertura está prevista para la primavera de 2026. En régimen de arrendamiento, la cadena cuenta con Posada Terra Santa en Palma de Mallorca, reformado integralmente en 2024 por el estudio neoyorkino Rockwell Group. Además, la compañía también posee dos edificios de apartamentos de lujo, una línea de negocio en la que también se muestran interesados en crecer: Samaritana Suites, en Palma de Mallorca, con nueve apartamentos de lujo que ofrecen una experiencia diferente y los mismos servicios del hotel Posada Terra Santa y, Seda Suites, edificio a pocos metros de Seda Club Hotel que albergará 16 suites de lujo, y que abrirá a finales de 2025.



El hotel Cavalta inicia el plan de expansión en régimen de arrendamiento

Hidden Away Hotels cerró 2024 con un crecimiento de la facturación anual por encima del 10%, teniendo unos márgenes operativos diferenciales del 2023 al 2024 de un 20%. Con estas credenciales y el desarrollo de un modelo de negocio y una estructura operativa que se han demostrado muy eficaces, diferenciales y rentables, Hidden Away Hotels está redefiniendo el panorama hotelero con espacios únicos que son un tributo al lujo secreto del arte de vivir español, a la historia y la autenticidad de la experiencia local. Ahora, alcanzada ya la madurez, la cadena anuncia su expansión de la mano de una evolución en su modelo de gestión por el cual han empezado a estudiar proyectos en los que entrar en régimen de arrendamiento, siempre que cumplan los estándares de la firma, ya que como propietarios de hoteles cuentan con un amplio know how que aportar en el diálogo propietario-propietario, con un lenguaje y una aproximación muy diferente al de una gestora hotelera al uso. Un crecimiento sostenible que siempre irá ligado al mantenimiento de los valores de singularidad y a la gestión tan profesionalizada y eficiente que han desarrollado hasta ahora.



Los criterios del nuevo plan de expansión de la compañía a partir de este 2025 pasan por los mencionados contratos de arrendamiento principalmente, aunque no descartan también contratos de management si el producto es realmente especial y tampoco la compraventa de oportunidades realmente especiales y que encajen con la filosofía Hidden Away Hotels.



En cuanto a ubicaciones, anuncian la intención de crecer en ciudades donde ya tienen propiedades y también en nuevas plazas como San Sebastián, Bilbao, Valencia, Marbella, Málaga, Barcelona, Oporto y el Algarve portugués. En definitiva, amplían miras a otras ubicaciones, en destinos en los que haya movimiento turístico durante todo el año y en propiedades que siempre encajen dentro de los estándares de la marca.



Así, la cadena anuncia la incorporación del primero de los hoteles en este régimen: el hotel Cavalta, un hotel adscrito a Small Luxury Hotels of the World que cuenta con 5 estrellas Gran Lujo ubicado en el corazón del barrio sevillano de Triana que es una joya arquitectónica en sí misma. El edificio que ocupa, de principios del siglo XX, fue diseñado por el renombrado arquitecto Ramón Balbuena y Huertas y se ha convertido en un verdadero emblema de la arquitectura regionalista de Sevilla gracias a su imponente fachada y a elementos como los pilares, ladrillo plano, balcones y azulejos. En su interior acoge 12 lujosas habitaciones distribuidas en dos plantas. Además, el hotel cuenta con Alzalí ‘Garden Club’, una terraza donde disfrutar de la tarde trianera con cócteles, una piscina y solárium y el restaurante Balbuena y Huertas, recomendado en la prestigiosa Guía Michelin que basa su oferta en los sabores de Triana y Andalucía. Un hotel que completa y complementa el portfolio de la cadena en Sevilla y cuya operación ha sido posible gracias a DLS Investment.



Jorge Jiménez Cordón al frente de la nueva estrategia

Para poner todo esto en marcha, Hidden Away Hotels ha anunciado la incorporación, donde lidera la identificación de oportunidades de crecimiento, el desarrollo de estrategias de expansión y la gestión de nuevos proyectos y aperturas de Jorge Jiménez Cordón al frente del plan de expansión como Development Manager. Experimentado gestor de desarrollo, con una sólida trayectoria en los sectores hotelero y de comercio electrónico, ha trabajado como Senior Consultant en Iberolat Consulting & Investment, especializándose en consultoría inmobiliaria y gestión de activos en la industria hotelera. Con su fichaje, la firma se asegura su talento para analizar mercados potenciales, evaluar ubicaciones estratégicas y realizar estudios de viabilidad económica y operativa, asegurando que los proyectos cumplan con los estándares de calidad, presupuestos y plazos establecidos.



La consolidación del equipo corporativo de Hidden Away Hotels ha alcanzado un hito importante bajo el liderazgo de Jordi Caralt, quien desempeña el cargo de Director General Corporativo desde el año pasado. Con una combinación de experiencia profesional y un enfoque innovador, Jordi Caralt dirige un equipo de profesionales jóvenes y talentosos que comparten el objetivo de hacer crecer Hidden Away Hotels como un modelo de negocio rentable, diferenciado y con un destacado posicionamiento en el mercado. Su liderazgo ha sido fundamental para impulsar el crecimiento sostenido de la empresa, asegurando altos estándares de calidad y excelencia operativa.







