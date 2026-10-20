Hidroboletines facilita la tramitación del boletín de agua en Madrid a través de las EICI - Hidroboletines

(Información remitida por la empresa firmante)

El servicio, gestionado por el instalador de fontanería habilitado Ismael Guillén, permite preparar y presentar la documentación técnica de las instalaciones interiores de suministro de agua mediante el Portal del Instalador en Madrid.

Madrid, 20 de octubre de 2026.- Obtener un boletín de agua en la Comunidad de Madrid requiere conocer las características de la instalación, preparar la documentación técnica correspondiente y, cuando resulte necesario, tramitar su registro ante una Entidad de Inspección y Control Industrial (EICI).

Este procedimiento puede afectar a viviendas de nueva construcción, locales comerciales y reformas de instalaciones de fontanería. Para facilitar estas gestiones, Hidroboletines ofrece un servicio de preparación y presentación de documentación técnica ante las EICI, dirigido tanto a particulares como a empresas de reformas y profesionales de la construcción.

Qué documentación se necesita para obtener un boletín de agua en Madrid

La documentación necesaria depende de las características de cada instalación, especialmente de su caudal, es decir, de la cantidad de agua que puede circular por las tuberías.

En las instalaciones de hasta 3 litros por segundo, generalmente se utiliza la documentación habitual del boletín. Cuando el caudal supera los 3 litros y no excede los 6, también se requiere una memoria técnica que justifique el diámetro de las tuberías. Para caudales superiores a 6 litros por segundo, se exige un proyecto técnico.

No obstante, existen otras características que pueden hacer necesaria documentación adicional, por lo que cada instalación debe evaluarse individualmente.

Entre los documentos habituales se encuentran los certificados técnicos correspondientes, el acta de prueba de presión y los formularios oficiales establecidos para el procedimiento.

La importancia de contar con un instalador de fontanería habilitado

La preparación y firma de la documentación técnica correspondiente requiere la intervención de un profesional debidamente habilitado.

Ismael Guillén, responsable técnico de Hidroboletines, dispone de carné profesional de instalador de fontanería, lo que le permite realizar las actuaciones comprendidas en su habilitación y gestionar la documentación necesaria para el registro de las instalaciones interiores de suministro de agua.

Además, Hidroboletines ya está dado de alta en el Portal del Instalador, una herramienta que permite canalizar la presentación de expedientes ante las EICI y atender los posibles requerimientos de documentación.

De esta manera, los clientes pueden contratar un servicio especializado para preparar los certificados y gestionar su presentación a través de los canales correspondientes.

Cómo se tramita el registro de una instalación de agua ante una EICI

Las Entidades de Inspección y Control Industrial intervienen en la revisión y tramitación de los expedientes de registro de instalaciones interiores de suministro de agua en la Comunidad de Madrid.

El procedimiento comienza con la identificación de las características de la instalación y la preparación de los documentos exigibles. Posteriormente, el instalador habilitado presenta el expediente ante la EICI mediante el canal correspondiente.

La entidad revisa la documentación y, si detecta alguna incidencia, puede solicitar su subsanación. Una vez completado favorablemente el procedimiento, se obtiene el documento acreditativo del registro de la instalación.

Este trámite se encuentra regulado, entre otras disposiciones, por la Orden 639/2006, de 22 de marzo, de la Comunidad de Madrid.

Hidroboletines amplía sus servicios de tramitación en Madrid

Con este servicio, Hidroboletines facilita la gestión documental de instalaciones de agua en Madrid, especialmente para propietarios, empresas de reformas y profesionales que necesitan certificados de fontanería y su correspondiente presentación ante una EICI.

La intervención de Ismael Guillén como instalador habilitado y el acceso al Portal del Instalador permiten gestionar estos expedientes conforme a los requisitos técnicos y administrativos aplicables.

Las personas interesadas en obtener un boletín de agua en Madrid o solicitar información sobre la tramitación ante una EICI pueden consultar los servicios disponibles en Hidroboletines.

Sobre Hidroboletines: servicio especializado en boletines de agua, certificados de instalaciones de fontanería y documentación técnica relacionada con el suministro de agua, dirigido a particulares y profesionales.

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