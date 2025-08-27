H.I.G. Infrastructure completa la venta de EYSA

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES y MADRID , 27 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), firma líder mundial en inversión alternativa con 70.000 millones de dólares de capital gestionado, se complace en anunciar que una de sus filiales ha completado la venta del Grupo EYSA ("EYSA" o la "compañía") a Tikehau Investment Management SAS ("Tikehau"), gestora global de activos alternativos. La dirección de EYSA se mantendrá y seguirá impulsando el desarrollo futuro de la compañía.

Con sede en Madrid, España, EYSA es un proveedor líder de soluciones de movilidad inteligente y sostenible en España, con una creciente presencia internacional en más de 30 países. Desde su inversión en mayo de 2022, H.I.G. Infrastructure ha colaborado con la dirección de EYSA en numerosas iniciativas estratégicas, incluyendo el reposicionamiento de la compañía, que pasó de ser un operador de aparcamiento español a una plataforma internacional de movilidad inteligente de rápido crecimiento. Esto se ha traducido en la mejora de su infraestructura operativa, el desarrollo de nuevos servicios centrados en la sostenibilidad e impulsados por IA, y la expansión de su presencia a nuevos mercados globales mediante cinco adquisiciones complementarias.

Durante el periodo en el que H.I.G. fue propietaria, la compañía duplicó con creces su EBITDA y consolidó su posición como proveedor integral de una amplia gama de soluciones de movilidad en España y el extranjero. EYSA se encuentra actualmente en una posición privilegiada para aprovechar los importantes impulsos que impulsan las inversiones en infraestructuras de movilidad más inteligentes y sostenibles.

Andrew Liau, director de Infraestructuras para Europa en H.I.G., afirmó: "El equipo de EYSA ha realizado un trabajo excepcional al transformar la empresa, que pasó de ser un operador de mercado único a una plataforma global y líder en soluciones de movilidad sostenible, como lo demuestran los atractivos retornos de inversión que esta salida ha generado. La empresa está bien posicionada para aprovechar las futuras oportunidades de crecimiento y le deseamos un éxito continuo en el futuro".

Javier Delgado, consejero delegado de EYSA, comentó: "H.I.G. ha sido fundamental para posicionar a EYSA como líder del mercado, ayudando a la compañía a expandirse a nuevos mercados de alto crecimiento. H.I.G. ha respaldado diversas oportunidades de inversión e iniciativas estratégicas, reforzando nuestra capacidad para apoyar a las ciudades en su transición hacia soluciones más automatizadas, sostenibles y responsables con el medio ambiente. Esperamos con ilusión el siguiente capítulo en la trayectoria de crecimiento de la compañía".

Acerca de EYSA

La oferta integrada de EYSA consiste en una amplia gama de soluciones de movilidad esenciales, que incluyen estacionamiento en vía pública y fuera de ella, peajes, gestión del tráfico y zonas de bajas emisiones. La compañía se beneficia de las sólidas tendencias seculares, ya que sus clientes buscan la solución integral de EYSA para abordar objetivos de sostenibilidad cada vez más importantes, como la reducción de la congestión y la contaminación, el aumento de la seguridad vial y la generación de ingresos adicionales para los presupuestos públicos. En 2024, la compañía operaba aproximadamente 330.000 plazas de aparcamiento en una cartera diversificada de más de 270 contratos. Para más información, visite eysaservicios.com.

Acerca de H.I.G. Capital

H.I.G. es una firma líder mundial en inversión alternativa con 70.000 millones de dólares de capital bajo gestión.* Con sede en Miami y oficinas en Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Stamford en Estados Unidos, así como filiales internacionales en Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, París, Bogotá, Río de Janeiro, São Paulo, Dubái y Hong Kong, H.I.G. se especializa en proporcionar capital de deuda y de capital a empresas del mercado medio, utilizando un enfoque flexible y centrado en las operaciones/de valor añadido:

Los fondos de renta variable de H.I.G. invierten en adquisiciones por parte de la dirección, recapitalizaciones y desinversiones corporativas de empresas manufactureras y de servicios, tanto rentables como de bajo rendimiento.

Los fondos de deuda de H.I.G. invierten en financiación de deuda sénior, unitranche y junior a empresas de todos los tamaños, tanto en el mercado primario (originación directa) como en el secundario. H.I.G. también gestiona WhiteHorse Finance, una empresa de desarrollo de negocios (BDC) que cotiza en bolsa.

Los fondos inmobiliarios de H.I.G. invierten en propiedades de valor añadido, que pueden beneficiarse de prácticas mejoradas de gestión de activos.

H.I.G. Infraestructuras se centra en realizar inversiones de valor añadido y core plus en el sector de infraestructuras.

Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 400 empresas en todo el mundo. Su cartera actual incluye más de 100 empresas con unas ventas combinadas superiores a los 53.000 millones de dólares. Para más información, visite el sitio web de H.I.G.: hig.com.

*Basado en el capital total recaudado por H.I.G. Capital y sus filiales.

