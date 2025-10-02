Highgate nombra a Nikos Konstantinidis vicepresidente sénior de adquisiciones para Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Highgate , empresa líder en gestión, inversión y desarrollo hotelero, anunció hoy el nombramiento de Nikos Konstantinidis como vicepresidente sénior de Adquisiciones para Europa. Con sede en Londres, Konstantinidis se centrará en oportunidades de inversión en el sector hotelero e impulsará el crecimiento estratégico en la región.

Highgate ha consolidado una importante presencia en Europa, gestionando una creciente cartera de hoteles urbanos y resort, tanto de marca como independientes, a la vez que consolida su escala mediante adquisiciones estratégicas, reposicionamientos y colaboraciones. Con oficinas en Londres, Portugal y Francia, la compañía aporta recursos globales y conocimiento local para generar valor a largo plazo para los propietarios y experiencias excepcionales para los huéspedes. El nombramiento de Konstantinidis acelera esta estrategia y refuerza la experiencia de inversión de los principales directivos de Highgate, impulsando la siguiente fase de su crecimiento europeo.

"La amplia experiencia de Nikos en los mercados europeos, su probada perspicacia inversora y su mentalidad emprendedora lo convierten en una incorporación excepcional al equipo directivo de Highgate y a su creciente plataforma de inversión europea", indicó Zach Berger, director. "Su capacidad para gestionar y ejecutar transacciones complejas en múltiples jurisdicciones se alinea con nuestra estrategia de crecimiento europeo, y estamos encantados de darle la bienvenida a la firma".

Con más de 12 años de experiencia en inversiones en múltiples clases de activos, Konstantinidis ha establecido una sólida trayectoria en inversiones en hotelería y gestión de activos, reconocido por su enfoque empresarial y su capacidad para ejecutar transacciones complejas.

"Asumir el cargo en Highgate en este momento crucial de crecimiento global es un honor y una oportunidad", afirmó Konstantinidis. "Con su reputación de excelencia y un equipo directivo de calibre inigualable, Highgate se encuentra en una posición ideal para aprovechar aún más las oportunidades en mercados dinámicos y ofrecer un valor duradero. Espero impulsar su presencia y éxito en toda Europa".

Antes de incorporarse a Highgate, Konstantinidis fue director de Adquisiciones y Desarrollo de Negocio en L+R Hotels, donde originó, gestionó activos y ejecutó con éxito inversiones en diversos mercados europeos. Anteriormente, trabajó en AXA Real Estate, suscribiendo y ejecutando transacciones paneuropeas de valor añadido en negocios de oficinas, hostelería e inmobiliario. A lo largo de sus años en el sector, Konstantinidis ha participado en numerosas transacciones y proyectos en el Reino Unido, España, Grecia, Italia, los países nórdicos, Francia, Alemania, Polonia, Croacia y Malta.

El nombramiento de Konstantinidis se produce tras las recientes adquisiciones por parte de Highgate del Hotel ReMIX de 259 habitaciones en París, que marca el regreso de la compañía a la ciudad, y del Hilton Porto Gaia de 194 habitaciones en Portugal. En conjunto, estas acciones indican un mayor enfoque en la expansión de la plataforma de inversión y la presencia de Highgate en Europa.

Acerca de Highgate

Highgate es una empresa líder en inversión inmobiliaria y gestión hotelera con más de 15.000 millones de dólares en activos bajo gestión y una cartera global de más de 400 hoteles en Norteamérica, Europa, el Caribe y Latinoamérica.

Con 30 años de trayectoria como innovadora en el sector hotelero, esta empresa vanguardista ofrece asesoramiento experto en todas las etapas del ciclo inmobiliario, desde la planificación y el desarrollo hasta la recapitalización o la venta. Highgate continúa demostrando su éxito en el desarrollo de una cartera diversificada de marcas hoteleras de estilo de vida a medida, marcas tradicionales y hoteles y resorts independientes, con una programación contemporánea y una visión digital. La empresa utiliza herramientas de gestión de ingresos líderes en el sector que identifican y predicen eficazmente la evolución de la dinámica del mercado para impulsar el rendimiento superior y maximizar el valor de los activos.

Con un equipo ejecutivo de experimentados líderes en hotelería y oficinas corporativas en todo el mundo, Highgate es un socio de confianza para los principales grupos de propietarios y las principales marcas hoteleras. www.highgate.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2787622/Nikos_Konstantinidis_Headshot.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2035358/Highgate_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/highgate-nombra-a-nikos-konstantinidis-vicepresidente-senior-de-adquisiciones-para-europa-302574108.html