Highstar lanza una cartera completa de celdas de batería para centros de datos de IA

(Información remitida por la empresa firmante)

NANTONG, China, 27 de julio de 2026/PRNewswire/ -- Highstar ha dado a conocer su solución integral de celdas de batería para centros de datos de inteligencia artificial (AIDC) en la Cumbre de la Industria de Almacenamiento de Energía GGII 2026. La cartera abarca tres capas de energía críticas: sistemas UPS y de corriente continua de alta tensión (HVDC) para el espacio gris, unidades de respaldo de batería (BBU) para el espacio blanco y almacenamiento de energía en la red.

Células dirigidas para abordar los desafíos de los espacios grises y blancos

Al tiempo que las cargas de trabajo de IA aumentan la densidad de los racks y la volatilidad de la carga, los centros de datos requieren una respuesta más rápida, respaldo fiable, aumento controlado de la temperatura y un rendimiento del ciclo de vida más sólido. La solución de Highstar se centra en dos productos para las capas más cercanas a las cargas informáticas.

Para el espacio gris, la celda de fosfato de hierro y litio de alta velocidad de 85 Ah está diseñada para sistemas UPS y HVDC que deben entregar alta potencia rápidamente y mantener un respaldo fiable en condiciones de pulso frecuente. La descarga de alta tasa, el control térmico, la seguridad y la durabilidad respaldan el diseño del sistema compacto y al mismo tiempo ayudan a los operadores a equilibrar la disponibilidad con el coste del ciclo de vida. Además, las celdas de la batería de iones de sodio de 50 Ah son más adecuadas para funcionar en un amplio rango de temperaturas de -40°C a 80°C.

Para las BBU de espacio libre, Highstar ofrece una gama de celdas cilíndricas sin pestañas en formatos 18.650 y 21.700, con químicas LFP y NMC de alto contenido de níquel. Diseñadas para aplicaciones de BBU, estas celdas proporcionan alta potencia instantánea, baja resistencia interna, menor aumento de temperatura y mayor seguridad, adaptándose a diferentes requisitos de espacio en rack, potencia y coste.

Completando la cadena con almacenamiento en la red eléctrica

El sistema de almacenamiento en la red eléctrica utiliza celdas de iones de litio de 314 Ah y de iones de sodio de 160 Ah, equilibrando el almacenamiento de energía de larga duración, la vida útil y el soporte de energía rápido. En conjunto, las tres capas crean una cartera coordinada que abarca desde la protección a nivel de rack y la copia de seguridad a nivel de sistema hasta el almacenamiento de energía en la red.

La cartera de productos es una combinación de las tecnologías de iones de litio y sodio con plataformas prismáticas y cilíndricas. La tecnología de Highstar integra el desarrollo de cátodos, ánodos, electrolitos y separadores con enfoques estructurales que incluyen la recolección de corriente sin pestañas, el alivio de presión de precisión y la ventilación direccional.

Desde celdas individuales hasta la colaboración en aplicaciones

La arquitectura de cadena completa está diseñada para reducir la complejidad de selección e integración para proveedores de equipos de energía, integradores de sistemas y operadores de centros de datos. También proporciona una base común para la validación conjunta y el desarrollo específico de aplicaciones en todas las arquitecturas de energía AIDC.

Durante la celebración de la cumbre, Highstar también participó en el lanzamiento del "Libro Azul de Desarrollo de la Industria Global de Suministro de Energía AIDC 2026" y fue galardonada como "Referencia Principal en Almacenamiento de Energía AIDC", obteniendo un reconocimiento autorizado de la industria.

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