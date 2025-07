EL HIJO DE AUDREY HEPBURN, SEAN HEPBURN FERRER, PRESIDENTE DE SINCE 1953, INC. ANUNCIA SU RETIRADA EN LA PRODUCCIÓN DEL

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 1 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Sean Hepburn Ferrer, el hijo mayor de Audrey Hepburn, abandona la coproducción del musical inspirado en la legendaria actriz y dimite de todos sus cargos y responsabilidades en el proyecto, tras sopesar la evolución del mismo.

Sean Hepburn Ferrer tras varios años embarcado activamente en el proyecto de musical inspirado en la leyenda de su madre, ha hecho publica una nota de prensa en la que comunica oficialmente su separación activa del proyecto a consecuencia de lo que para el son "una falta de criterios profesionales y objetivos dirigidos a proteger el rendimiento económico de la producción y por lo tanto la seguridad de quienes han invertido en el proyecto".

Conocedor del mundo artístico en primera persona y tras haber intentado enderezar algunas decisiones que consideraba erráticas, Sean Hepburn ha decidido formalmente apartarse del musical, renunciando voluntariamente a su participación en la producción. Lo ha hecho a través de estas declaraciones.

SHF: "Es con el corazón triste que he decidido abandonar lo que desde sus inicios fue un hermoso e inspirador proyecto. Ademas de tener conflictos conceptuales importantes, Jose Ignacio Salmerón -- co-productor y escritor del Proyecto -- y yo hemos sufrido un distanciamiento definitivo por diferencias creativas y economicas. Es una decisión que debo tomar pues estoy preocupado por los inversores del proyecto. El presupuesto se ha disparado y sin duda afectará negativamente a las expectativas económicas reales. Mi camino en el mundo del entretenimiento, durante casi medio siglo, me ha llevado a ser mucho mas duro de lo que estoy viviendo y no puedo quedarme quieto observando el devenir del proyecto en estas condiciones. Desafortunadamente, son diferencias irreconciliables. Y no teniendo capacidad legal para enderezar el rumbo de la producción, ésta es mi única alternativa y la decisión que considero más correcta y ética."

