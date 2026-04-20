HIKMICRO celebra su décimo aniversario con el lanzamiento del revolucionario modo SuperScene™ con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

-HIKMICRO, líder mundial en termografía inteligente, celebra su décimo aniversario con el lanzamiento del revolucionario modo SuperScene™ con IA

10 años de experiencia. Ahora con IA.

HANGZHOU, China, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- HIKMICRO celebra 10 años de liderazgo mundial en termografía inteligente con la presentación del modo SuperScene™. Este innovador sistema impulsado por IA facilita inspecciones térmicas más rápidas, sencillas y accesibles para profesionales y aficionados al bricolaje de cualquier nivel.

Mucho más que una simple función nueva, el modo SuperScene™ representa una transición de la captura de imágenes a información práctica instantánea. Al integrar una década de experiencia en el campo en el análisis impulsado por IA, HIKMICRO elimina la complejidad que tradicionalmente ha limitado la termografía, estableciendo un nuevo estándar en usabilidad y rendimiento.

"Nuestra visión desde el primer día fue llevar las soluciones de termografía de aplicaciones especializadas al mercado masivo, añadiendo más inteligencia y accesibilidad", afirma Stefan Li, director general internacional de HIKMICRO. "El modo SuperScene™ marca un nuevo capítulo en esa visión. Esta tecnología avanzada integra el conocimiento de profesionales experimentados directamente en nuestros productos, permitiendo que cualquier usuario trabaje como un experto".

De la detección a la decisión

La termografía puede revelar problemas ocultos, pero la configuración correcta del dispositivo y la interpretación de las imágenes han sido obstáculos importantes durante mucho tiempo. Ajustar parámetros, comprender los patrones térmicos y realizar diagnósticos precisos generalmente requieren capacitación y experiencia. El modo SuperScene™ elimina estos obstáculos gracias a su arquitectura de dos capas.

En primer lugar, los preajustes expertos, "Vea como un experto", optimizan automáticamente la configuración de la cámara para escenas de inspección comunes, como fugas de agua, aislamiento, calefacción por suelo radiante, instalaciones eléctricas, macrofotografía, paneles solares y más. Esto ahorra tiempo y elimina las conjeturas, garantizando que cada inspección comience con la configuración correcta. Para los profesionales, las escenas avanzadas como Aislamiento Pro y Condensación ofrecen alertas visuales mejoradas e integración de datos ambientales para un análisis más profundo.

En segundo lugar, Smart SuperScene™, "Piense como un experto", aplica inteligencia artificial para analizar imágenes térmicas. En escenas clave como fugas de agua, aislamiento y calefacción por suelo radiante, el sistema detecta y señala anomalías en pantalla, transformando los datos brutos en información clara y útil. El resultado es una mejora instantánea en la facilidad de uso. Lo que antes requería conocimientos especializados ahora se puede completar con mayor rapidez, consistencia y confianza.

Feedback positivo

El uso de la tecnología para ver y pensar como un experto ya está generando beneficios en el mundo real.

"Los indicadores visuales, como los marcadores de anomalías, son claros y muy eficaces", afirma Aleksandar Stojanović, termógrafo certificado de nivel 2. "Optimizan el proceso de inspección y facilitan enormemente la comunicación de los hallazgos, ya que los problemas son inmediatamente visibles y fáciles de explicar".

Obtenga una ventaja con IA

Desde su fundación en 2016, HIKMICRO ha colaborado estrechamente con profesionales del sector, como electricistas, fontaneros, técnicos de climatización y auditores energéticos, para comprender la termografía en la práctica.

El modo SuperScene™ refleja esta colaboración. La IA de HIKMICRO aprende de miles de ejemplos reales, adaptándose a diferentes entornos sin reglas rígidas. Al combinar la termografía con la luz visible, la cámara comprende lo que ve: una pared, un suelo o una tubería. Solo se detecta una fuga cuando la temperatura y el contexto de la escena coinciden. ¿El resultado? Una reducción de las falsas alarmas del 90 % a casi cero, con una precisión de detección un 61 % mayor.

Todo se ejecuta en el dispositivo. Sin nube, sin demoras y sin preocupaciones de privacidad, proporcionando respuestas en tiempo real directamente en la mano del usuario.

De cara al futuro, HIKMICRO seguirá ampliando las capacidades de IA de sus productos, reduciendo aún más los falsos positivos y expandiéndose a aplicaciones como la inspección solar y el diagnóstico automotriz.

Actualice a v5.5.112 y desbloquee el modo SuperScene. Con esta actualización, HIKMICRO establece un nuevo referente en el sector al hacer que la termografía inteligente sea accesible para todos, una excelente manera de celebrar una década de innovación líder en la industria. El modo SuperScene ya está disponible en los dispositivos de cámara térmica Eco Series, B Series, y Pocket Series (solo en modelos seleccionados; póngase en contacto con HIKMICRO para conocer la compatibilidad específica). Para obtener más información, visite www.hikmicrotech.com o la tienda oficial de Amazon.

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