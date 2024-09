HIKMICRO refuerza su imagen de liderazgo en tecnología (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- HIKMICRO refuerza su imagen como líder en tecnología e innovación con el lanzamiento de STELLAR 3.0 y THUNDER 3.0

HANGZHOU, China, 30 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- HIKMICRO marca un nuevo estándar en las categorías de visores térmicos y clip-on con el lanzamiento de sus modelos STELLAR 3.0 y THUNDER 3.0 el 19 de septiembre. Estos avanzados dispositivos redefinen la experiencia de la caza con el módulo de telémetro láser (LRF) integrado en la lente y el sistema sin refresco de imagen (HSIS) de HIKMICRO.

Este lanzamiento refuerza el compromiso de HIKMICRO de hacer evolucionar sus productos para satisfacer las necesidades de los usuarios y reafirmar su visión de líder en innovación tecnológica en el ámbito de la caza. Los nuevos productos resaltan el objetivo de la marca de crear un ambiente más práctivo, eficiente y seguro asociado al mundo outdoor, un mensaje que HIKMICRO viene a enfatizar con el eslogan de su evento de lanzamiento See The World In An X Way .

El director general de HIKMICRO, Stefan Li, manifestaba: HIKMICRO escribe hoy el siguiente capítulo en la historia del desarrollo de productos térmicos al hacer posible innovadores cambios en la óptica de caza. Hemos creado STELLAR 3.0 y THUNDER 3.0 para aquellos que desean experimentar lo que puede hacer un dispositivo térmico de primera calidad: ofrecen un rendimiento y una experiencia inmersiva que superan las limitaciones de los dispositivos tradicionales.

UN AVANCE TECNOLÓGICO Y UNA EXPERIENCIA TOTALMENTE RENOVADA STELLAR 3.0 y THUNDER 3.0 son únicos en su categoría, ofreciendo una experiencia de caza completamente nueva, que permite a los usuarios realizar acciones inimaginables con un dispositivo tradicional. Ahora, los usuarios disfrutan de lo mejor de ambos mundos: un visor innovador y un clip-on que integran los últimos avances tecnológicos para alcanzar el máximo rendimiento.

HIKMICRO ha aplicado su incomparablecapacidad de innovación en el diseño de dispositivos fáciles de usar al presentar, por primera vez en el mercado, un visor con tecnología de imagen sin refresco y LRF incorporado en la lente. El sistema de imagen sin refrescode HIKMICRO emplea un algoritmo de autoaprendizaje para ajustar la imagen de manera inteligente, manteniendo una claridad impecable. Además, su diseño pionero incorpora un telémetro láser integrado en la propia lente del dispositivo térmico. Estas avanzadas características se suman a la nueva tecnología Image Pro 2.0, que utiliza el último algoritmo de imagen, el cual ha recibido comentarios excepcionales desde su introducción en el mercado en el modelo FALCON.

HIKMICRO THUNDER 3.0 - EL CLIP-ON IDEAL El HIKMICRO THUNDER 3.0 es el clip-on de caza más innovador del planeta, con funciones como LRF integrado en la lente y tecnología HSIS sin refresco de imagen. Los modelos incluyen TQ50C 3.0, TQ35C 3.0, TH35C 3.0 y TQ50CL 3.0 con su innovador módulo LRF integrado en la lente. La gama ofrece resoluciones de 384 y 640 y objetivos de 35 mm y 50 m, así como opciones con y sin LRF.

Estas ópticas ofrecen una experiencia visual sin precedentes con una mayor sensibilidad térmica (NETD<15mK) que proporciona una claridad de imagen asombrosa a través de la pantalla OLED de 0,49 pulgadas @1.920x1.080.

Mirar a través del ocular proporciona una experiencia de inmersión total. El sistema HSIS proporciona una visión suave y fluida sin comprometer la calidad de la imagen, mientras que el algoritmo Image Pro 2.0 garantiza un detalle optimizado y una imagen en diferentes capas.

El HIKMICRO THUNDER 3.0 es compatible incluso con visores diurnos de hasta 15 aumentos. Los controles intuitivos permiten un manejo rápido y sencillo, y el THUNDER 3.0 es muy compacto: su diseño de lente con telémetro láser integrado supone un ahorro de peso del 14 % y una reducción de tamaño del 20 %.

Las baterías recargables proporcionan hasta seis horas de funcionamiento continuo con una sola carga. El álbum local permite visualizar fácilmente las imágenes y los vídeos capturados, mientras que la retícula virtual ofrece una representación precisa del momento del disparo.

El THUNDER 3.0 ofrece una experiencia de disparo incomparable, con una rápida puesta a cero un valor de clic ultrapreciso de 1,3 cm@100 m, disponible tanto en el dispositivo como a través de la aplicación HIKMICRO Sight. Esta aplicación ofrece múltiples opciones para optimizar la precisión y el disparo a larga distancia. Su ingeniería de precisión minimiza la desviación balística, mientras que el diseño compacto de la lente en una sola montura resuelve eficazmente el problema del paralaje.

Este dispositivo está diseñado para un uso intensivo en el campo. Su alta resistencia al impacto soporta retrocesos de 1000g/0,4ms en calibres mayores hasta .375 H&H, calibre 12 y 9.3 64, mientras que su proceso de ensamblaje sigue estrictos procedimientos de inspección garantizan una fiabilidad absoluta.

HIKMICRO STELLAR 3.0: INNOVACIÓN EN VISORES DE TUBO El nuevo HIKMICRO STELLAR 3.0 redefine los visores térmicos de tubo con sus avanzadas características LRF y HSIS en la lente. La gama incluye los modelos SX60L 3.0, SQ50L 3.0, SQ35L 3.0, SH50L 3.0, SH35L 3.0 y SH35 3.0, ofreciendo opciones de resolución de 384, 640 y 1280, así como lentes de 35 mm, 50 mm y 60 mm, tanto en versiones con LRF como sin LRF.

Un sensor térmico de última generación de 1.280 x 1.024 píxeles (NETD<15 mK) y una lente F1.0 proporcionan una imagen ultra clara con detalles impresionantes para un reconocimiento preciso del campo. El algoritmo Image Pro 2.0 optimiza los detalles con fondos en capas y reduce el ruido. La pantalla OLED más grande de 1,03" con resolución de 2.560 x 2.560 y opciones de vista redonda o cuadrada mejora la claridad y la precisión de disparo. Además, el sistema HSIS ofrece una visualización continua sin interrupciones.

El HIKMICRO STELLAR 3.0 redefine la experiencia de disparo incorporando un módulo LRF en la lente para merdir distancias con precisión de hasta 1000 m, manteniendo el diseño y el equilibrio de un visor tradicional. Su cálculo balístico optimizado garantiza una colocación exacta del disparo a largas distancias, ideal para la caza gran alcance.

La puesta a cero rápida, con clics ajustados de 1,3 cm a 100 m para una precisión absoluta, es una tarea sencilla a través del dispositivo o la aplicación HIKMICRO Sight, además de una rápida configuración y sincronización con sus visores. El HIKMICRO STELLAR 3.0 es un compañero duradero y resistente con alta resistencia a los impactos para soportar un retroceso de 1.000 g/0,4 ms en calibres mayores hasta .375 H&H, calibre 12 y 9.3 64.

El diseño ha sido mejorado con una ergonomía optimizada, manteniendo su estilo de tubo clásico, que se adapta a soportes de 30 mm. El ocular más suave, la cubierta de lente magnética, el anillo de enfoque distintivo y los botones se combinan con una reducción de peso del 10 % y una reducción de tamaño del 12 %, ofreciendo una experiencia sumamente intuitiva.

El HIKMICRO STELLAR 3.0 asegura una jornada de caza sin complicaciones. Su tiempo de operación ultra largo y la grabación de vídeo activada por retroceso grantizan el poder disfrutar nuevamente de todas las experiencias emocionantes sin perder un momento. Además, el álbum local permite revisar al instante la acción capturada.

LIDERANDO EL CAMINO PARA LA EXPLORACIÓN TERMICA El lanzamiento de STELLAR 3.0 y THUNDER 3.0 reafirma la posición de HIKMICRO como líder mundial en exploración tecnológica en la industria de la caza.

HIKMICRO se enorgullece de estar a la vanguardia, dando forma al futuro de la tecnología de caza. Un nuevo producto revolucionario se dará a conocer el 10 de octubre. Acompáñanos en este viaje de exploración e innovación.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=41StDkcP3WwFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2504072/PR_____THUNDER_3_0.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2504071/PR_____STELLAR_3_0.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hikmicro-refuerza-su-imagen-de-liderazgo-en-tecnologia-302262608.html