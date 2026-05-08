Hikvision publica su Informe ESG 2025, impulsando la sostenibilidad a través de 'Tech for Good'

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hikvision ha publicado su Informe Medioambiental, Social y de Gobernanza 2025, lo que supone el octavo año consecutivo de presentación de informes transparentes sobre sostenibilidad.

Guiado por su filosofía de sostenibilidad THRIVE, el informe perfeccionó su evaluación de doble materialidad, identificando la innovación tecnológica, la seguridad y la calidad de los productos, y la ciberseguridad como temas de doble materialidad, lo que le permite avanzar de manera sistemática hacia sus objetivos de desarrollo sostenible.

Fomentar el bien social a través del AIoT

Comprometida con la iniciativa "Tech for Good", Hikvision fomenta la innovación para crear valores positivos. En materia de gobernanza urbana, desarrolla sistemas de monitorización de extremo a extremo para proteger infraestructuras críticas, con más de 300 dispositivos y 140 soluciones basadas en escenarios para la gestión del tráfico. En el ámbito de la conservación de la naturaleza, las soluciones de Hikvision, que se presentaron en el V Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera, se han implantado ya en el primer grupo de parques nacionales de China y en el 50 % de las reservas de la biosfera del país.

Más allá de sus operaciones comerciales, Hikvision mantiene su compromiso con el bien común. Con presencia en 14 países y regiones, el Programa STAR impulsa las observaciones ecológicas en los Pirineos y la investigación sobre los glaciares del Himalaya, mientras que la Iniciativa STAR para socios instaladores 2025 aúna una red global para ofrecer un apoyo técnico esencial.

Fomentar la fiabilidad a través de la ciberseguridad y la calidad

Para reforzar la confianza digital, Hikvision ha establecido un marco integral de ciberseguridad con el fin de mejorar la gestión. Estos esfuerzos, que incluyen una tasa de corrección de vulnerabilidades del 100 % en 2025, han sido reconocidos con el máximo nivel del premio Digital Trust Assurance Award otorgado por la British Standards Institution (BSI).

En la gestión de la calidad de los productos, Hikvision ha establecido procesos digitales estandarizados para garantizar la fiabilidad y reforzar su cartera de propiedad intelectual, con 7.399 solicitudes de patentes de invención relacionadas con su actividad principal y 1.553 patentes de nueva concesión en 2025.

Garantía del cumplimiento normativo y protección de datos

Mediante la adopción de las mejores prácticas globales, Hikvision integra de forma efectiva los requisitos de cumplimiento normativo en sus operaciones diarias. En 2025, la empresa obtuvo la certificación ISO 37301. En sintonía con las últimas tendencias tecnológicas, la empresa también publicó 'Hikvision's Journey Practicing Responsible AI' (El camino de Hikvision hacia una IA responsable), en el que se describe su firme compromiso con el desarrollo de una IA que cumpla con la normativa.

La protección de datos sigue siendo una prioridad fundamental para Hikvision. En 2025, Hikvision superó con éxito las auditorías anuales de múltiples normas internacionales, entre ellas la ISO/IEC 27701, la ISO/IEC 38505, la ISO/IEC 29151 y la ISO 37301, y logró una cobertura del 100 % de la plantilla en materia de concienciación sobre la protección de datos personales.

Aceleración de la acción climática

Hikvision impulsa la acción climática a través de una estructura de gobernanza de tres niveles, apoyando la descarbonización en cuatro pilares: productos con bajas emisiones de carbono, fabricación inteligente, empoderamiento digital y operaciones ecológicas.

Para ampliar su impacto, la empresa creó la plataforma GPA con el fin de mejorar las capacidades de gestión de productos ecológicos. A finales de 2025, 169 modelos de productos habían completado el cálculo de su huella de carbono. Cabe destacar que siete pantallas inteligentes WonderHub obtuvieron la certificación TCO Certified Generation 10, convirtiéndose en las primeras pantallas de gran formato del mundo en cumplir esta norma.

En defensa de los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Hikvision sigue promoviendo una gobernanza responsable y prácticas empresariales sostenibles, como lo demuestran sus últimos reconocimientos en materia de ESG: la Medalla de Plata de EcoVadis y el Premio DMCC Global Enterprise ESG Leader.

De cara al futuro, Hikvision mantendrá su compromiso con la mejora continua y la creación de valor a largo plazo, uniendo fuerzas con las partes interesadas para lograr un mundo más resiliente y sostenible.

Haga clic aquí para leer el Informe ESG completo de 2025 de Hikvision.

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