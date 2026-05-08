Hikvision publica sus resultados financieros del ejercicio completo de 2025 y del primer trimestre de 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hikvision ha publicado sus resultados financieros correspondientes al ejercicio completo de 2025 y al primer trimestre de 2026, que demuestran un crecimiento constante y una mejora en la calidad operativa.

Para el año fiscal 2025, la compañía reportó ingresos totales de 92.510 millones de RMB (12.950 millones de dólares[1]), lo que representa un aumento interanual del 0,01%. La utilidad neta fue de 14.200 millones de RMB (1.990 millones de dólares), un 18,52% más que el año anterior. Como muestra de su sólido flujo de caja, la compañía anunció un dividendo total en efectivo previsto de 10.540 millones de RMB (1.480 millones de dólares) para 2025, lo que representa un índice de distribución del 74,25%.

La compañía mantuvo un fuerte impulso al inicio de 2026. En el primer trimestre, los ingresos totales alcanzaron los 20.720 millones de RMB (2.900 millones de dólares), un 11,78% más que el año anterior, mientras que la utilidad neta creció un 36,42% interanual hasta los 2.780 millones de RMB (390 millones de dólares). Cabe destacar que el margen de beneficio bruto en el primer trimestre mejoró en 4,16 puntos porcentuales, alcanzando el 49,09 %.

La estrategia de IAoT impulsa el crecimiento global

Tras dos décadas de liderazgo en el sector, Hikvision ha consolidado su presencia en el ámbito de IAoT. Esta evolución estratégica está dando resultados tangibles, como lo demuestra su crecimiento sostenido en 2025 y el sólido inicio de 2026.

A lo largo del último año, los ingresos principales de la compañía procedentes de los mercados internacionales ascendieron a 27.220 millones de RMB (3.810 millones de dólares), lo que representa el 29,42% de los ingresos totales. Los mercados emergentes, en particular, registraron un crecimiento sostenido y robusto.

Además de su oferta de vídeo, las categorías no relacionadas con el vídeo de Hikvision, como el control de accesos, los sistemas de alarma y las pantallas comerciales, experimentaron un rápido crecimiento y constituyeron un importante motor de ingresos. Asimismo, este negocio innovador se mantuvo altamente competitivo, generando 25.450 millones de RMB (3.560 millones de dólares) en ingresos y contribuyendo con el 27,51% a los ingresos totales.

Desarrollo de modelos de IA a gran escala

Hikvision impulsa activamente las tecnologías AIoT, con sus modelos de IA a gran escala Guanlan que integran visión, lenguaje y capacidades multimodales en los productos, mejorando significativamente la precisión y la eficiencia en entornos complejos. Por ejemplo, la aplicación de modelos de audio a gran escala en la inspección de calidad de equipos aumenta la tasa de detección de componentes defectuosos en un 70 %.

A partir de sus capacidades fundamentales, Hikvision ha implementado con éxito modelos específicos para la industria en diversos sectores, incluyendo la fabricación inteligente, la logística y la protección del medio ambiente.

Compromiso constante con I+D e innovación

La innovación tecnológica sigue siendo el motor del desarrollo de Hikvision. En 2025, la compañía invirtió 11.750 millones de RMB (1.650 millones de dólar) en I+D, lo que representa el 12,70% de sus ingresos totales. En los últimos seis años, la inversión acumulada en I+D ha superado los 8.000 millones de dólares, destinando sistemáticamente más del 10% de sus ingresos anuales a este fin.

Esta inversión sostenida ha fortalecido la cartera de propiedad intelectual de la compañía. A finales de 2025, Hikvision había acumulado 12.981 patentes autorizadas a nivel mundial, de las cuales el 57% correspondían a patentes de invención.

De cara al futuro

Al celebrar su 25º aniversario este año, Hikvision mantiene su compromiso fundacional de hacer las cosas bien y seguir por el camino correcto. De cara al futuro, Hikvision se centrará en un crecimiento de alta calidad, la innovación continua y la eficiencia operativa para ofrecer un valor duradero a sus clientes, socios y partes interesadas en todo el mundo.

Para consultar el Informe Anual 2025 de Hikvision, visite aquí.

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