Hikvision Village 2024: el evento insignia que reunirá a las mentes más influyentes del sector tecnológico

Con más de 150 productos y soluciones expuestos, los asistentes podrán experimentar la tecnología de Hikvision

Madrid, 19 de septiembre de 2024.- El 25 y 26 de septiembre Hikvision Village abrirá sus puertas en el prestigioso Teatro Goya de Madrid. En su segunda edición, se consolida como el evento de referencia en el sector de la tecnología y la seguridad. Este año, la cita contará con importantes novedades en su agenda, ofreciendo a los asistentes una oportunidad única para conocer de primera mano las últimas innovaciones en seguridad, inteligencia artificial, movilidad urbana, ciberseguridad y mucho más, además de acudir a distintas mesas redondas y ponencias impartidas por expertos de renombre nacional.



Con un enfoque renovado y un compromiso claro hacia la transformación tecnológica, Hikvision Village se presenta como una plataforma inigualable para el debate y el análisis sobre el futuro de la seguridad y la integración de tecnologías inteligentes en diversos sectores industriales.



Innovación y liderazgo: las claves de Hikvision Village 2024

La edición de este año contará con un espacio interactivo y colaborativo que reunirá a los principales grupos de interés del sector. Con más de 150 productos y soluciones expuestos, los asistentes podrán experimentar directamente cómo la tecnología de Hikvision y sus partners estratégicos está transformando industrias como la del transporte, retail, salud, hogar, seguridad ciudadana, logística, energía, ciberseguridad, audiovisuales, edificios y sistemas de tráfico inteligentes e infraestructuras críticas.



Este año, el evento destaca por la presencia de reconocidos profesionales que compartirán su visión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector. Entre ellos se encuentran representantes de organizaciones como Renfe, SERMAS, Wizink Center (entre otros muchos) y expertos en ciberseguridad, inteligencia artificial y gestión de infraestructuras críticas.



A continuación, se detalla la agenda del evento:



Área Teatro



25 de septiembre



10:00-10:15: Acto inauguración del evento



• Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (pendiente de confirmar cargo)



10:15-10:45: Ponencia. Ampliación de las capacidades tecnológicas en el ámbito fronterizo



• Juan Carlos González Carvajal- Jefe de Área, Secretaría de Estado de Seguridad



11:00- 11:15: Ponencia. Sello Madrid Excelente



• Elena Mantilla- Directora de Madrid Excelente



11.30 – 12:15: Mesa Redonda. Innovación y Tecnología para un cuidado seguro de los mayores.



• Carmen Sam Carrión – Directora, Mensajeros de la Paz.



• Rakel San Sebastián – Directora, Fundación Adinberri.



• Gregorio Gómez Bolaños- Viceconsejería promoción de la autonomía y atención a la dependencia/Consejería Bienestar social



12.30 – 13:00: Ponencia. Infraestructuras Críticas en el Sector Sanitario: De la protección a la resiliencia.



• Juan Vicente Bonilla – Gerente de Seguridad Corporativa, SERMAS.



13.15 – 13:45: Ponencia. Gestión Espacios Públicos



• Juan Carlos Ruiz Rabadán – Director de Seguridad y Emergencias, Wizink Center.



15.45 – 16:15: Ponencia. Renfe: El desafío del Renfe Smart Security Station (RS3).



• David López Peinado – Senior Project Manager, RENFE.



16.30 – 17:15: Mesa Redonda. Seguridad y Logística: Desafíos y oportunidades para un sector en evolución.



• Silvia López Contreras – Security Manager, Logista.



• Guillermo Cagigas – Director de Seguridad, Palibex.



• David Corrales – Director de Seguridad, TDN.



• Emilio J.Pericet- Global CIO, Airpharm Logistics.



26 de septiembre



10.00 – 10:45: Mesa Redonda. ITS: La IA en la gestión de la movilidad interurbana.



• Ricard Montserrat – Sales Director EMEA & APAC, Neural Labs.



• Ramón Lamiel Villaró – Director Servei Català de Trànsit.



• Carlos Guillamón – Director departamento interurbano y Smart City, ALUVISA.



• José Carlos García – Jefe del servicio de planificación y ejecución, Servei Català de Trànsit.



11.00 – 11:30: Ponencia. Municipios Proyecto Lectio.



• Sargento Olivares – Mossos d’Esquadra.



11.45 – 12:30: Mesa Redonda. La IA en el mundo real



• Alejandro Murillo- CEO Imotion



• Ismael Fuentes Imagar CEO Imagar



12.45 – 14:00: Competición Capture The Flag: Hacking en directo



• Enrique Serrano – CEO, Hack Rocks.



• Mike Mora – CEO, Cibinar.



16.00-17:00: Show invitado especial



Área Taller



25 de septiembre



10.00-10:15: Una experiencia de aprendizaje única, desarrolla tus habilidades con Elearning



• Jesús Gerez, Training Specialist



10.30 – 11.00: Intrusión 360º: Una visión completa del presente y futuro del negocio.



• Jorge Gracia, Intrusion KAM, Hikvision.



11.15 – 11.45: Radares Sanitarios – caídas y constantes vitales.



• Raúl Andrés, Business Development Manager, Securimport.



12.00 – 12.30: Prevención temprana de incendios con termografía.



• Fernando Carrillo, Presales Engineer, Hikvision.



12.45 – 13.15: Convergencia Hikvision en Estudios y Proyectos. Asesoría y acompañamiento transversal.



• Isaac Santos, Pre-sales Iberia, Hommax.



13.30 – 14.00: Sistema Ax Pro Battery DES-PRE-OKUPATE Solución probada, fiable y certificada para instalaciones SIN alimentación eléctrica.



• Carlos Camacho, Access Control Product Manager, ADI.



15.30 – 16.00: COSMO – la herramienta MUST para HikCentral.



• Carlos Dias, General Manager Portugal, EET Portugal.



16.15 – 16.45: Monitorización remota de hogares dependientes.



• Marcos Mendiola, Pre-sales Engineer, Hikvision.



17.00 – 17.30: Nueva generación de videporteros avanzados 2 Hilos.



• Raúl Almagro, Pre-sales Engineer, Hikvision.



26 de septiembre



10.00 – 10.15: Hiwatch, una línea de productos clave en Pymes y Residencial.



• Xilong Ma, Hiwatch Iberia Channel Sales, Hikvision.



10.30 – 11.00: HikCentral – tu nueva plataforma cibersegura.



• Pablo Campos, Region Pre-sales Manager & David Gómez, Business Development Director, Hikvision.



11.15 – 11.45: Maximiza el Potencial de tus Proyectos con Soluciones Hikvision.



• Jordi Alonso, Corporate Product Director, Casmar.



12.00 – 12.30: Intelligent Town – Municipios más seguros e inteligentes.



• Juan Cabrera, KAM & Project Manager y Juan Sánchez, KAM Grandes Cuentas, Visiotech.



12.45 – 13.15: Intelligent City: Cómo la IA mejora la movilidad urbana.



• Ricard Montserrat, Sales Director EMEA & APAC y David Collado, Vertical Pre-sales Manager, Neural Labs & Hikvision.



13.30 – 14.00: Nuevas soluciones de Hikvision en Control de Accesos.



• Jesús Coll, Director, Bitnova.



15.30 – 16.00: Atouch y Hikvision – The Smart Choice.



• Duarte Geraldes, General Manager, IBD Portugal.



17.00 – 19.00: Afterwork en zona networking



El acceso al evento es gratuito, pero se debe realizar la inscripción previa en el sitio web oficial.







