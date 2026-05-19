(Información remitida por la empresa firmante)

-Hill's Pet Nutrition anuncia el Hill's Global Symposium 2026 - "La piel sana empieza desde dentro" - Explorando el Eje Intestino-Piel

El registro online es gratuito y ya está disponible para profesionales veterinarios de toda Europa, dando acceso a las últimas novedades y estrategias nutricionales para la salud dermatológica y gastrointestinal.

BASILEA, Suiza, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hill's Pet Nutrition (Hill's), líder mundial en nutrición basada en la ciencia, ha anunciado hoy el próximo Hill's Global Symposium, que tendrá lugar los días 22-24 de junio en Phuket, Tailandia, y será retransmitido online mundialmente. El simposio es una de las oportunidades educativas gratuitas más importantes a nivel global para profesionales veterinarios, y va a reunir a expertos veterinarios de primer nivel para discutir el poder de la nutrición y cómo esta puede nutrir al microbioma para apoyar la salud dermatológica.

El registro para el evento virtual titulado "La piel sana empieza desde dentro" ya está disponible. El simposio anual se construirá a partir de la base de Hill's en el estudio avanzado del microbioma y la investigación nutricional, y explorará las conexiones entre el intestino y la salud de la piel. Los registrados podrán asistir al simposio a través de la Academia Veterinaria.

El registro online también proporcionará acceso bajo demanda a todas las sesiones tras el evento en directo.

Para acceder al registro online del Hill's Global Symposium, visita el link de registro de tu país:

"El Hill's Global Symposium de este año pone de manifiesto el compromiso de Hill's con el apoyo a los profesionales mediante una oferta educativa de gran prestigio sobre las últimas tendencias e investigaciones", dice el Dr. Jolle Kirpensteijn, Global Chief Veterinary Officer en Hill's Pet Nutrition. "En Hill's, creemos en el poder del microbioma y su influencia en la salud global de las mascotas, y estamos orgullosos de poder equipar a los veterinarios con las últimas novedades para manejar casos complejos de patologías dermatológicas y gastrointestinales"

Más de 10 expertos veterinarios de renombre aportarán sus conocimientos y consejos prácticos para guiar en la toma de decisiones clínicas, explorando temas como el eje intestino-piel, los nuevos abordajes dermatológicos, y cuidados avanzados para pacientes felinos y caninos mini. Entre los ponentes se encuentran:

Ponente principal, Domenico Santoro, DVM, MS, DrSc, PhD, DipACVD, DipECVD, DipACVM, profesor de dermatología en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Florida, abrirá el simposio con una presentación sobre la intrincada conexión que existe entre el microbioma intestinal y la salud de la piel.

profesor de dermatología en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Florida, abrirá el simposio con una presentación sobre la intrincada conexión que existe entre el microbioma intestinal y la salud de la piel. Ponente principal, Elise Robertson, BS BVetMed MANZCVSc (Feline) DipABVP (Feline) FHEA FRSB FRCVS, ABVS Reconocida y Certificada Especialista Americana en Clínica Felina, indagará sobre lo esencial de la inteligencia emocional, intelectual y cultural que define la práctica moderna en la clínica felina.

indagará sobre lo esencial de la inteligencia emocional, intelectual y cultural que define la práctica moderna en la clínica felina. Alyssa Toillion, BS, MPH, PhD, científica senior en Hill's Pet Nutrition en Nutrición Clínica Global, compartirá sus conocimientos en el impacto positivo sobre la piel del alimento con proteína hidrolizada acompañado de una mezcla de fibras prebióticas en el paciente canino adulto.

científica senior en Hill's Pet Nutrition en Nutrición Clínica Global, compartirá sus conocimientos en el impacto positivo sobre la piel del alimento con proteína hidrolizada acompañado de una mezcla de fibras prebióticas en el paciente canino adulto. Sara J. Ramos, DVM, DACVID, dermatóloga en Capital Area Veterinary Specialists and Veterinary Specialists de Greater New Orleans, explorará las últimas novedades en la dermatitis atópica canina, así como los efectos de las pruebas con dieta de eliminación en perros y gatos.

"El Hill's Global Symposium proporciona una enorme oportunidad para que los profesionales veterinarios adquieran conocimientos de expertos de renombre de la industria e investigadores", dice la Dra. Karen Shenoy, Vicepresidenta y Responsable Veterinaria en la región Hill's EMEA (Europa, Oriente Medio y África). En Hill's tenemos un foco indiscutible en impulsar el campo de la nutrición clínica y aportar la mejor y más relevante ciencia a la profesión, y esto se ve reflejado en la calidad de los ponentes y del contenido que ofrecemos en este evento".

Hill's Pet Nutrition está comprometido con el apoyo a la salud de las mascotas mediante una nutrición tanto terapéutica como fisiológica innovadora. En el simposio se destacarán los productos estrella de Hill's que apoyan la salud general, dermatológica y gastrointestinal.

Para saber más sobre el Hill's Global Symposium de 2026, incluyendo la agenda detallada, el panel de ponentes completo e información sobre el registro para el evento online gratuito, visita la página web de la Academia Veterinaria.

Sobre Hill's Pet NutritionFundada hace más de 75 años, Hill's Pet Nutrition es una empresa comprometida con proporcionar a las mascotas la mejor nutrición mediante una extensa investigación y el entendimiento científico de sus necesidades específicas. Nuestro equipo de más de 200 veterinarios, nutricionistas doctorados, y científicos especializados en alimentación, se supera día a día con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras para la salud de las mascotas. Hill's ofrece una línea completa de productos, incluyendo las dietas terapéuticas de Prescription Diet y las dietas fisiológicas de Vet Essentials y Science Plan, disponibles en clínicas veterinarias y tiendas de mascotas especializadas en toda Europa. Para más información sobre nuestros productos y filosofía nutricional, visita la web hillsvet.com

CONTACTO CON LOS MEDIAS:Melissa Chesnut Directora Mundial de Comunicación Corporativa mediacontact@hillspet.com

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