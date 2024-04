Hillstone Networks figura en el informe sobre el panorama de soluciones de microsegmentación

(Información remitida por la empresa firmante)

Hillstone Networks ofrece microsegmentación avanzada en diferentes verticales.

SANTA CLARA, Calif., 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Hillstone Networks , un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad, ha sido incluido en el informe Forrester Microsegmentation Solutions Landscape, Q2 2024. El informe ofrece una descripción general del mercado de la microsegmentación, centrada en los proveedores que ofrecen soluciones para la protección de recursos críticos, combatiendo el ransomware y contribuyendo al cumplimiento de la normativa. El informe proporciona a los profesionales de la seguridad una instantánea de estos proveedores nombrados, considerando factores como el tamaño, el enfoque geográfico y los casos de uso para seleccionar la opción más adecuada para sus necesidades o casos de uso específicos.

En el Informe sobre el panorama, Forrester afirma que "Zero Trust consiste en reemplazar cuerpos de confianza implícita con políticas explícitas. En las redes físicas y virtuales, la aplicación de este principio se conoce como microsegmentación... Fue una de las primeras verdaderas tecnologías Zero Trust que se desarrollaron después de que Forrester publicara los informes iniciales de Zero Trust".

Forrester afirma en el informe que la tendencia principal es que "las organizaciones finalmente se están tomando en serio Zero Trust. Algunas, de manera proactiva, están implementando la microsegmentación como parte de una estrategia o iniciativa de Zero Trust. Otras la están implementando porque fueron atacadas por ransomware y lo están intentando evitarlo nuevamente. Pero todos ellos están haciendo Zero Trust con microsegmentación".

"Ser reconocido como proveedor en el panorama de soluciones de microsegmentación subraya para nosotros el papel fundamental que desempeña nuestra tecnología a la hora de salvaguardar activos críticos y frustrar las amenazas de ransomware. Creemos que reafirma nuestro compromiso de proporcionar medidas de seguridad de vanguardia basadas en una plataforma innovadora e impulsada por IA que ayuda a nuestros clientes a defenderse contra los riesgos cibernéticos en evolución, garantizando resiliencia y confianza", afirmó Tim Liu, responsable de tecnología y cofundador de Hillstone Networks.

La solución de microsegmentación de Hillstone proporciona los siguientes beneficios clave:

Microsegmentación avanzada y extensa para servidores físicos, máquinas virtuales, hosts en la nube y contenedores, perfectamente compatible con plataformas múltiples.

Funciones integrales e integradas de seguridad y malware de capa 4 a 7 (firewall de próxima generación, sistema de prevención de intrusiones, antivirus, filtrado de URL, DDoS y defensa contra bots) y gestión completa de vulnerabilidades en todo el ciclo de vida de la aplicación.

Arquitectura distribuida para fácil escalamiento y portabilidad.

Visibilidad centralizada e integral para reducir las brechas en la superficie de amenazas.

Más información sobre las soluciones de Hillstone Networks aquí .

Acerca de Hillstone Networks

El enfoque de ciberseguridad integradora de Hillstone Networks se basa en una plataforma visionaria, accesible y basada en inteligencia artificial, que proporciona cobertura, control y consolidación para proteger a más de 28.000 empresas globales.

