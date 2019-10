COMUNICADO: 'Him or me': Una muestra desde las perspectivas canadiense y alemana

Publicado 28/10/2019 8:01:18 CET

SOESTERBERG, Países Bajos, 28 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- El 14 de febrero de 2020 se pondrá en marcha la muestra titulada 'Him or me. A Canadian and a German' en el National Military Museum (NMM) con el fin de conmemorar el '75 aniversario de la liberación'. La muestra enseña dos historias personales profundas auténticas de un soldado canadiense y otro alemán, la realidad se ve a través de los ojos de dos auténticos soldados. La muestra durará hasta el día 26 de septiembre del año 2021.

'Him or me. A Canadian and a German'

La batalla para liberar a los Países Bajos fue extremadamente dura. La muestra 'Him or me' retrata esta batalla desde la perspectiva de los aliados y los alemanes, a través de los ojos de dos auténticos participantes. Un canadiense francófono llamado Léo Major (1921-2008), de Québec, que se unió de forma voluntaria al ejército canadiense en 1940. Seguiremos su marcha desde la Playa Juno, con sus principales batallas, hasta los lugares en los que fue gravemente herido y en el que perdió a su mejor amigo antes de entrar de forma valiente y solo en Zwolle.

También seguimos a Hans Kürten (1925), de Leverkusen, que creció en un país bajo el mandato de Hitler. Fue reclutado en el año 1943 y participó en las batallas cercanas a Arnhem en octubre de 1944. Al igual que Léo, Hans también perdió a su mejor amigo, y fue herido gravemente en varias ocasiones.

Las historias auténticas y en ocasiones sorprendentes destacan los importantes paralelismos que los visitantes podrán descubrir ellos mismos. Según el director Paul van Vlijmen: "Se crea empatía por medio de la confrontación con los mismos eventos desde una perspectiva alemana".

Piezas excepcionales

Además de la muestra 'Him or me', que incluye piezas excepcionales, el hall principal del NMM, el Arsenal, muestra cómo se llevó a cabo la liberación y todo lo necesario en términos logísticos. Se muestran muchos vehículos de gran tamaño, como camiones, y también el destacado tanque alemán 'Tiger II' (llamado Königstiger), una V-1 tripulada muy poco habitual, la embarcación de desembarco canadiense 'Buffalo', el cazacarros 'Archer' y el lanzallamas 'Wasp'.

National Military Museum

El National Military Museum (NMM) es el museo ideal para explicar la importancia de las fuerzas armadas de los Países Bajos durante el pasado, en la actualidad y en el futuro. El museo destaca todo ello por medio de historias, actividades y muestras actuales que presentan un impacto real. Además de seis secciones temáticas en las que se cuentan historias del Ejército y de las Fuerzas Aéreas con las muestras existentes en el museo, también hay una enorme zona de presentación en la que se pueden ver muchas piezas de colección impresionantes, como aviones, tanques, vehículos acorazados y helicópteros, centrándose desde ahora más en la Segunda Guerra Mundial. Si desea más información, visite la página web www.nmm.nl [http://www.nmm.nl/] o síganos en Facebook y Twitter. Este proyecto cuenta con un patrocinio parcial a cargo de vfonds.

