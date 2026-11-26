Hipoges crea Flashbid para financiar subastas judiciales y cesiones de remate de inmuebles - Hipoges

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de noviembre de 2026.- Hipoges, líder en la gestión de activos inmobiliarios y deuda a través de tecnología avanzada dentro del sur de Europa, ha puesto en marcha Flashbid, una compañía regulada por el Banco de España, que está especializada en la financiación de subastas judiciales y cesiones de remate. Esta nueva sociedad canaliza la sólida experiencia del grupo y su equipo directivo en financiación inmobiliaria, tras haber formalizado hasta ahora más de 250 operaciones de esta tipología por un importe de 1.000 millones de euros.

Esta nueva compañía nace con un doble propósito: por un lado, democratizar el proceso de las subastas hasta ahora sólo para público con liquidez y, por otro lado, aportar precisamente liquidez estructurada en un momento crítico del proceso de compra, marcado por plazos legales exigentes. Así, Flashbid ofrece una financiación puente mínima de 50.000 euros destinada a cubrir parte del pago de la adjudicación en una subasta judicial o una cesión de remate, con un plazo de hasta 24 meses.

Flashbid se dirige tanto a inversores que se acercan por primera vez a este mercado como a perfiles con experiencia que priorizan rapidez y certidumbre. Entre ellos figuran el inversor particular que busca un proceso comprensible y predecible, el inversor recurrente que le ayudará a apalancarse mejorando sus retornos y dando la posibilidad a realizar más operaciones, y el pequeño inversor que necesita términos claros y acompañamiento. Además, también contempla al comprador final que participa en este tipo de oportunidades y que suele poner el foco en la seguridad y la guía paso a paso.

El proyecto estará liderado por Carlos Pérez de Yrigoyen, General Manager de Flashbid, con más de 15 años de experiencia en real estate y finanzas, habiendo desarrollado su trayectoria en la gestión de activos, deuda inmobiliaria y operaciones para grandes inversores institucionales. Un recorrido que le ha permitido conocer el mercado desde distintas perspectivas: la del activo, la de la financiación y la del inversor. Con Flashbid, este directivo pretende dar un paso más y transformar ese conocimiento adquirido durante su trayectoria en una solución financiera diseñada específicamente para este mercado.

“Flashbid llega para democratizar el proceso de subastas y cubrir un vacío habitual: ofrecer financiación puente allí donde la financiación tradicional no alcanza, aportando claridad, estructura y seguridad jurídica a particulares, inversores y compañías que participan en subastas judiciales y cesiones de remate. El propósito es hacer posible que una oportunidad no se pierda por falta de financiación, ofreciendo respuestas rápidas, procesos claros y acompañamiento experto desde el análisis de la operación hasta su cierre”, ha explicado Carlos Pérez de Yrigoyen, General Manager de Flashbid.

La creación de Flashbid se enmarca en la estrategia de crecimiento y diversificación del grupo Hipoges, que está orientada a reforzar sus capacidades en el ámbito de la gestión de activos inmobiliarios y de deuda mediante el empleo de tecnología avanzada. Con ello, el grupo aspira a consolidarse como actor de referencia en la intermediación hipotecaria en el sur de Europa, incluida España, reforzando su propuesta de valor para todo tipo de clientes, a través de un modelo que combina tecnología, especialización, rigor y crecimiento inorgánico.



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